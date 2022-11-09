14:12 09.11.2022 (обновлено: 14:43 09.11.2022)
Первый энергоблок Белорусской АЭС включили в сеть после ремонта
Минэнерго: первый энергоблок Белорусской АЭС включили в сеть после ремонта и испытаний
© Фото : пресс-служба Госкорпорации "Росатом" Загрузка имитаторов тепловыделяющих сборок (ИТВС) в реактор второго энергоблока Белорусской АЭС
© Фото : пресс-служба Госкорпорации "Росатом"
Загрузка имитаторов тепловыделяющих сборок (ИТВС) в реактор второго энергоблока Белорусской АЭС. Архивное фото
МИНСК, 9 ноя – РИА Новости. Первый энергоблок Белорусской АЭС включен в энергосеть после планово-предупредительного ремонта и последовавших после этого испытаний, сообщил в среду пресс-служба минэнерго.
Пресс-служба минэнерго 25 апреля этого года сообщала, что первый блок БелАЭС выведен в планово-предупредительный ремонт. Подчеркивалось, что важной частью работы станет частичная перезагрузка в реактор свежего ядерного топлива. В августе министерство сообщило, что ремонт завершен, на энергоблоке выполняются регламентные предпусковые операции с последующим набором мощности реакторной установки и включением блока в сеть. Позже министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич говорил, что сроки включения в сеть скорректированы, принято решение о дополнительных работах и диагностике электрогенерирующего оборудования. Это обусловлено опытом эксплуатации аналогичных блоков других АЭС.
4 ноября, 15:28Лукашенко назвал БелАЭС подарком для страны
"Девятого ноября в 12.33 (совпадает с мск) первый энергоблок Белорусской атомной электростанции включен в сеть после завершения плановых регламентных работ и дополнительных испытаний. Идет поэтапный набор мощности - в настоящее время она составляет 400 МВт", - говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что в соответствии с программой испытаний эксплуатация блока в ближайшее время будет осуществляться на разных уровнях мощности.
Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект. Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Минэнерго Белоруссии 10 июня прошлого года сообщило, что приемочная комиссия подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса первого блока БелАЭС.
По данным министерства на октябрь, готовность строящегося второго блока Белорусской АЭС составляла 97%, на блоке ведутся дополнительные технологические работы и пусконаладочные работы.