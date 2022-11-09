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Первый энергоблок Белорусской АЭС включили в сеть после ремонта - РИА Новости, 09.11.2022
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Первый энергоблок Белорусской АЭС включили в сеть после ремонта
Первый энергоблок Белорусской АЭС включили в сеть после ремонта - РИА Новости, 09.11.2022
Первый энергоблок Белорусской АЭС включили в сеть после ремонта
Первый энергоблок Белорусской АЭС включен в энергосеть после планово-предупредительного ремонта и последовавших после этого испытаний, сообщил в среду... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T14:12
2022-11-09T14:43
белорусская аэс
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
белоруссия
в мире
гродненская область
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МИНСК, 9 ноя – РИА Новости. Первый энергоблок Белорусской АЭС включен в энергосеть после планово-предупредительного ремонта и последовавших после этого испытаний, сообщил в среду пресс-служба минэнерго.Пресс-служба минэнерго 25 апреля этого года сообщала, что первый блок БелАЭС выведен в планово-предупредительный ремонт. Подчеркивалось, что важной частью работы станет частичная перезагрузка в реактор свежего ядерного топлива. В августе министерство сообщило, что ремонт завершен, на энергоблоке выполняются регламентные предпусковые операции с последующим набором мощности реакторной установки и включением блока в сеть. Позже министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич говорил, что сроки включения в сеть скорректированы, принято решение о дополнительных работах и диагностике электрогенерирующего оборудования. Это обусловлено опытом эксплуатации аналогичных блоков других АЭС."Девятого ноября в 12.33 (совпадает с мск) первый энергоблок Белорусской атомной электростанции включен в сеть после завершения плановых регламентных работ и дополнительных испытаний. Идет поэтапный набор мощности - в настоящее время она составляет 400 МВт", - говорится в сообщении пресс-службы.Отмечается, что в соответствии с программой испытаний эксплуатация блока в ближайшее время будет осуществляться на разных уровнях мощности.Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект. Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Минэнерго Белоруссии 10 июня прошлого года сообщило, что приемочная комиссия подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса первого блока БелАЭС.По данным министерства на октябрь, готовность строящегося второго блока Белорусской АЭС составляла 97%, на блоке ведутся дополнительные технологические работы и пусконаладочные работы.
https://ria.ru/20221104/belaes-1829228933.html
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белорусская аэс, министерство энергетики рф (минэнерго россии), белоруссия, в мире, гродненская область
Белорусская АЭС, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Белоруссия, В мире, Гродненская область
14:12 09.11.2022 (обновлено: 14:43 09.11.2022)
 
Первый энергоблок Белорусской АЭС включили в сеть после ремонта

Минэнерго: первый энергоблок Белорусской АЭС включили в сеть после ремонта и испытаний

© Фото : пресс-служба Госкорпорации "Росатом" Загрузка имитаторов тепловыделяющих сборок (ИТВС) в реактор второго энергоблока Белорусской АЭС
Загрузка имитаторов тепловыделяющих сборок (ИТВС) в реактор второго энергоблока Белорусской АЭС - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© Фото : пресс-служба Госкорпорации "Росатом"
Загрузка имитаторов тепловыделяющих сборок (ИТВС) в реактор второго энергоблока Белорусской АЭС. Архивное фото
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МИНСК, 9 ноя – РИА Новости. Первый энергоблок Белорусской АЭС включен в энергосеть после планово-предупредительного ремонта и последовавших после этого испытаний, сообщил в среду пресс-служба минэнерго.
Пресс-служба минэнерго 25 апреля этого года сообщала, что первый блок БелАЭС выведен в планово-предупредительный ремонт. Подчеркивалось, что важной частью работы станет частичная перезагрузка в реактор свежего ядерного топлива. В августе министерство сообщило, что ремонт завершен, на энергоблоке выполняются регламентные предпусковые операции с последующим набором мощности реакторной установки и включением блока в сеть. Позже министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич говорил, что сроки включения в сеть скорректированы, принято решение о дополнительных работах и диагностике электрогенерирующего оборудования. Это обусловлено опытом эксплуатации аналогичных блоков других АЭС.
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"Девятого ноября в 12.33 (совпадает с мск) первый энергоблок Белорусской атомной электростанции включен в сеть после завершения плановых регламентных работ и дополнительных испытаний. Идет поэтапный набор мощности - в настоящее время она составляет 400 МВт", - говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что в соответствии с программой испытаний эксплуатация блока в ближайшее время будет осуществляться на разных уровнях мощности.
Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект. Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Минэнерго Белоруссии 10 июня прошлого года сообщило, что приемочная комиссия подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса первого блока БелАЭС.
По данным министерства на октябрь, готовность строящегося второго блока Белорусской АЭС составляла 97%, на блоке ведутся дополнительные технологические работы и пусконаладочные работы.
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Белорусская АЭСМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)БелоруссияВ миреГродненская область
 
 
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