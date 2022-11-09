https://ria.ru/20221109/aes-1830225494.html

Первый энергоблок Белорусской АЭС включили в сеть после ремонта

Первый энергоблок Белорусской АЭС включили в сеть после ремонта - РИА Новости, 09.11.2022

Первый энергоблок Белорусской АЭС включили в сеть после ремонта

Первый энергоблок Белорусской АЭС включен в энергосеть после планово-предупредительного ремонта и последовавших после этого испытаний, сообщил в среду... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T14:12

2022-11-09T14:12

2022-11-09T14:43

белорусская аэс

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МИНСК, 9 ноя – РИА Новости. Первый энергоблок Белорусской АЭС включен в энергосеть после планово-предупредительного ремонта и последовавших после этого испытаний, сообщил в среду пресс-служба минэнерго.Пресс-служба минэнерго 25 апреля этого года сообщала, что первый блок БелАЭС выведен в планово-предупредительный ремонт. Подчеркивалось, что важной частью работы станет частичная перезагрузка в реактор свежего ядерного топлива. В августе министерство сообщило, что ремонт завершен, на энергоблоке выполняются регламентные предпусковые операции с последующим набором мощности реакторной установки и включением блока в сеть. Позже министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич говорил, что сроки включения в сеть скорректированы, принято решение о дополнительных работах и диагностике электрогенерирующего оборудования. Это обусловлено опытом эксплуатации аналогичных блоков других АЭС."Девятого ноября в 12.33 (совпадает с мск) первый энергоблок Белорусской атомной электростанции включен в сеть после завершения плановых регламентных работ и дополнительных испытаний. Идет поэтапный набор мощности - в настоящее время она составляет 400 МВт", - говорится в сообщении пресс-службы.Отмечается, что в соответствии с программой испытаний эксплуатация блока в ближайшее время будет осуществляться на разных уровнях мощности.Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект. Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Минэнерго Белоруссии 10 июня прошлого года сообщило, что приемочная комиссия подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса первого блока БелАЭС.По данным министерства на октябрь, готовность строящегося второго блока Белорусской АЭС составляла 97%, на блоке ведутся дополнительные технологические работы и пусконаладочные работы.

https://ria.ru/20221104/belaes-1829228933.html

https://ria.ru/20220928/elektroenergiya-1820145970.html

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белорусская аэс, министерство энергетики рф (минэнерго россии), белоруссия, в мире, гродненская область