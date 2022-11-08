https://ria.ru/20221108/zvanie-1830094127.html

Протоиерей Михаил Васильев достоин звания Героя России, считают в РПЦ

Протоиерей Михаил Васильев достоин звания Героя России, считают в РПЦ - РИА Новости, 08.11.2022

Протоиерей Михаил Васильев достоин звания Героя России, считают в РПЦ

Погибший в ходе специальной военной операции протоиерей Михаил Васильев достоин присвоенного ему посмертно звания Героя России, он стал примером для подражания, РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T22:46

2022-11-08T22:46

2022-11-08T22:46

религия

михаил васильев

владимир путин

россия

власиха

московская патриархия

ракетные войска стратегического назначения

московский патриархат

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Погибший в ходе специальной военной операции протоиерей Михаил Васильев достоин присвоенного ему посмертно звания Героя России, он стал примером для подражания, рассказал РИА Новости замуправделами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).Ранее президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России протоиерею Васильеву, погибшему в ходе спецоперации, "за мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга"."Он достоин (этого звания - ред.). Это пример для подражания", - сказал епископ Савва.Настоятель патриаршего подворья при штабе РВСН, советник председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Михаил Васильев погиб утром 6 ноября в зоне спецоперации при исполнении пастырских обязанностей. Отпевание отца Михаила совершит в среду патриарх Московский и всея Руси Кирилл в столичном храме Христа Спасителя. Как ранее сообщил источник РИА Новости в РПЦ, Васильев будет похоронен на территории храма Великомученицы Варвары во Власихе, где он служил настоятелем в последнее время.

https://ria.ru/20221106/vasilev-1829541809.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

михаил васильев, владимир путин, россия, власиха, московская патриархия, ракетные войска стратегического назначения, московский патриархат, епископ зеленоградский савва (тутунов)