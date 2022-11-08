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Протоиерей Михаил Васильев достоин звания Героя России, считают в РПЦ - РИА Новости, 08.11.2022
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Религия
https://ria.ru/20221108/zvanie-1830094127.html
Протоиерей Михаил Васильев достоин звания Героя России, считают в РПЦ
Протоиерей Михаил Васильев достоин звания Героя России, считают в РПЦ - РИА Новости, 08.11.2022
Протоиерей Михаил Васильев достоин звания Героя России, считают в РПЦ
Погибший в ходе специальной военной операции протоиерей Михаил Васильев достоин присвоенного ему посмертно звания Героя России, он стал примером для подражания, РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T22:46
2022-11-08T22:46
религия
михаил васильев
владимир путин
россия
власиха
московская патриархия
ракетные войска стратегического назначения
московский патриархат
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Погибший в ходе специальной военной операции протоиерей Михаил Васильев достоин присвоенного ему посмертно звания Героя России, он стал примером для подражания, рассказал РИА Новости замуправделами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).Ранее президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России протоиерею Васильеву, погибшему в ходе спецоперации, "за мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга"."Он достоин (этого звания - ред.). Это пример для подражания", - сказал епископ Савва.Настоятель патриаршего подворья при штабе РВСН, советник председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Михаил Васильев погиб утром 6 ноября в зоне спецоперации при исполнении пастырских обязанностей. Отпевание отца Михаила совершит в среду патриарх Московский и всея Руси Кирилл в столичном храме Христа Спасителя. Как ранее сообщил источник РИА Новости в РПЦ, Васильев будет похоронен на территории храма Великомученицы Варвары во Власихе, где он служил настоятелем в последнее время.
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михаил васильев, владимир путин, россия, власиха, московская патриархия, ракетные войска стратегического назначения, московский патриархат, епископ зеленоградский савва (тутунов)
Религия, Михаил Васильев, Владимир Путин, Россия, Власиха, Московская Патриархия, Ракетные войска стратегического назначения, Московский Патриархат, Епископ Зеленоградский Савва (Тутунов)
22:46 08.11.2022
 
Протоиерей Михаил Васильев достоин звания Героя России, считают в РПЦ

Епископ Савва (Тутунов): погибший протоиерей Михаил Васильев достоин звания Героя России

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкПротоиерей Михаил Васильев
Протоиерей Михаил Васильев - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Протоиерей Михаил Васильев. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Погибший в ходе специальной военной операции протоиерей Михаил Васильев достоин присвоенного ему посмертно звания Героя России, он стал примером для подражания, рассказал РИА Новости замуправделами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
Ранее президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России протоиерею Васильеву, погибшему в ходе спецоперации, "за мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга".
"Он достоин (этого звания - ред.). Это пример для подражания", - сказал епископ Савва.
Настоятель патриаршего подворья при штабе РВСН, советник председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Михаил Васильев погиб утром 6 ноября в зоне спецоперации при исполнении пастырских обязанностей. Отпевание отца Михаила совершит в среду патриарх Московский и всея Руси Кирилл в столичном храме Христа Спасителя. Как ранее сообщил источник РИА Новости в РПЦ, Васильев будет похоронен на территории храма Великомученицы Варвары во Власихе, где он служил настоятелем в последнее время.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
6 ноября, 23:33Религия
Патриарх Кирилл выразил соболезнования из-за гибели протоиерея Васильева
 
РелигияМихаил ВасильевВладимир ПутинРоссияВласихаМосковская ПатриархияРакетные войска стратегического назначенияМосковский ПатриархатЕпископ Зеленоградский Савва (Тутунов)
 
 
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