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Медведев назвал важнейшую задачу для "Единой России"
Медведев назвал важнейшую задачу для "Единой России" - РИА Новости, 08.11.2022
Медведев назвал важнейшую задачу для "Единой России"
Максимальное внимание к мобилизованным и их семьям - важнейшая задача для "Единой России", заявил председатель партии Дмитрий Медведев. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T14:59
2022-11-08T14:59
2022-11-08T15:02
политика
дмитрий медведев
единая россия
частичная мобилизация в россии
россия
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Максимальное внимание к мобилизованным и их семьям - важнейшая задача для "Единой России", заявил председатель партии Дмитрий Медведев."Максимальное внимание к мобилизованным и их семьям действительно является сейчас важнейшей задачей партии "Единая Россия", - сказал Медведев на встрече с губернаторами – кандидатами на должности секретарей региональных отделений партии.Он отметил и важность волонтерской работы по линии партии по поддержке российских вооруженных сил, которую нужно продолжать."Наша партия всегда исходила из того, что главное, чего мы достигли, тот капитал, который был накоплен за время действия партии в современом мире, - это ...неравнодушное отношение к тем проблемам, которые есть у граждан нашей страны", - добавил председатель "ЕР".По словам Медведева, этот принцип проявлялся в разных ситуациях, в том числе и в период борьбы с коронавирусом, и сейчас. Он добавил, что несмотря на текущий сложный период, необходимо продолжать и реализацию "Народной программы" партии и пожелал успехов кандидатов на должности секретарей региональных отделений.
https://ria.ru/20221108/vybory-1829968932.html
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политика, дмитрий медведев, единая россия, частичная мобилизация в россии, россия
Политика, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Частичная мобилизация в России, Россия
14:59 08.11.2022 (обновлено: 15:02 08.11.2022)
Медведев назвал важнейшую задачу для "Единой России"
Медведев назвал внимание к мобилизованным и их семьям важнейшей задачей "Единой России"
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Максимальное внимание к мобилизованным и их семьям - важнейшая задача для "Единой России", заявил председатель партии Дмитрий Медведев.
"Максимальное внимание к мобилизованным и их семьям действительно является сейчас важнейшей задачей партии "Единая Россия", - сказал Медведев на встрече с губернаторами – кандидатами на должности секретарей региональных отделений партии.
Он отметил и важность волонтерской работы по линии партии по поддержке российских вооруженных сил, которую нужно продолжать.
"Наша партия всегда исходила из того, что главное, чего мы достигли, тот капитал, который был накоплен за время действия партии в современом мире, - это ...неравнодушное отношение к тем проблемам, которые есть у граждан нашей страны", - добавил председатель "ЕР".
По словам Медведева, этот принцип проявлялся в разных ситуациях, в том числе и в период борьбы с коронавирусом, и сейчас. Он добавил, что несмотря на текущий сложный период, необходимо продолжать и реализацию "Народной программы" партии и пожелал успехов кандидатов на должности секретарей региональных отделений.