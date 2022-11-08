Рейтинг@Mail.ru
СМИ снова сообщили о взрывах в Кривом Роге - РИА Новости, 08.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221108/vzryvy-1830098004.html
СМИ снова сообщили о взрывах в Кривом Роге
СМИ снова сообщили о взрывах в Кривом Роге - РИА Новости, 08.11.2022
СМИ снова сообщили о взрывах в Кривом Роге
Взрывы снова слышны в городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины, сообщило интернет-издание "Страна.ua". РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T23:19
2022-11-08T23:19
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
днепропетровская область
кривой рог
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1816985668_0:217:2591:1674_1920x0_80_0_0_57bb392b8fc943cc98f8a9c81cf8673a.jpg
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Взрывы снова слышны в городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины, сообщило интернет-издание "Страна.ua"."Сообщают о взрывах в Кривом Роге", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.Ранее во вторник уже сообщалось о взрывах в городе. Вечером во вторник воздушная тревога звучала в большинстве регионов Украины, в том числе и в Днепропетровской области, о чем свидетельствовали данные онлайн-карты.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
днепропетровская область
кривой рог
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1816985668_44:0:2345:1726_1920x0_80_0_0_7081a3f08a99c91c6fe4bf724ce5f9ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, днепропетровская область, кривой рог, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Днепропетровская область, Кривой Рог, Вооруженные силы РФ
23:19 08.11.2022
 
СМИ снова сообщили о взрывах в Кривом Роге

"Страна.ua": взрывы снова слышны в городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины

CC BY-SA 4.0 / Сергей Половко / Стела на въезде в Кривой Рог
Стела на въезде в Кривой Рог - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
CC BY-SA 4.0 / Сергей Половко /
Стела на въезде в Кривой Рог. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Взрывы снова слышны в городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины, сообщило интернет-издание "Страна.ua".
"Сообщают о взрывах в Кривом Роге", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.
Ранее во вторник уже сообщалось о взрывах в городе. Вечером во вторник воздушная тревога звучала в большинстве регионов Украины, в том числе и в Днепропетровской области, о чем свидетельствовали данные онлайн-карты.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийДнепропетровская областьКривой РогВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала