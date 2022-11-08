https://ria.ru/20221108/vzryvy-1830098004.html
СМИ снова сообщили о взрывах в Кривом Роге
СМИ снова сообщили о взрывах в Кривом Роге - РИА Новости, 08.11.2022
СМИ снова сообщили о взрывах в Кривом Роге
Взрывы снова слышны в городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины, сообщило интернет-издание "Страна.ua". РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T23:19
2022-11-08T23:19
2022-11-08T23:19
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
днепропетровская область
кривой рог
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Взрывы снова слышны в городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины, сообщило интернет-издание "Страна.ua"."Сообщают о взрывах в Кривом Роге", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.Ранее во вторник уже сообщалось о взрывах в городе. Вечером во вторник воздушная тревога звучала в большинстве регионов Украины, в том числе и в Днепропетровской области, о чем свидетельствовали данные онлайн-карты.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Днепропетровская область, Кривой Рог, Вооруженные силы РФ
СМИ снова сообщили о взрывах в Кривом Роге
"Страна.ua": взрывы снова слышны в городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины