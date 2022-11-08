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СМИ: в Днепропетровской, Кировоградской областях и Полтаве звучат взрывы - РИА Новости, 08.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221108/vzryvy-1829827866.html
СМИ: в Днепропетровской, Кировоградской областях и Полтаве звучат взрывы
СМИ: в Днепропетровской, Кировоградской областях и Полтаве звучат взрывы - РИА Новости, 08.11.2022
СМИ: в Днепропетровской, Кировоградской областях и Полтаве звучат взрывы
Украинские СМИ сообщают о взрывах в районе Кременчуга Полтавской области, а также в Днепропетровской и Кировоградской областях. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T00:26
2022-11-08T01:21
специальная военная операция на украине
кременчуг
полтавская область
кировоградская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в районе Кременчуга Полтавской области, а также в Днепропетровской и Кировоградской областях.Издание также приводит слова мэра Кременчуга в Полтавской области о звуках, похожих на взрывы.Российские Вооруженные силы 10 октября начали наносить удары высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. Как заявил Владимир Путин, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что в стране повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.
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кременчуг
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кременчуг, полтавская область, кировоградская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Кременчуг, Полтавская область, Кировоградская область, Вооруженные силы РФ
00:26 08.11.2022 (обновлено: 01:21 08.11.2022)
 
СМИ: в Днепропетровской, Кировоградской областях и Полтаве звучат взрывы

"Страна.ua" сообщила взрывах в Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в районе Кременчуга Полтавской области, а также в Днепропетровской и Кировоградской областях.
"Пишут о взрывах в Желтых Водах, Пятихатках и Вольногорске Днепропетровской области... Также пишут о звуках взрывов в Кировоградской области", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания "Страна.ua".
Издание также приводит слова мэра Кременчуга в Полтавской области о звуках, похожих на взрывы.
Российские Вооруженные силы 10 октября начали наносить удары высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. Как заявил Владимир Путин, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России.
Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что в стране повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
31 октября, 09:29Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеКременчугПолтавская областьКировоградская областьВооруженные силы РФ
 
 
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