https://ria.ru/20221108/vzryvy-1829827866.html
СМИ: в Днепропетровской, Кировоградской областях и Полтаве звучат взрывы
СМИ: в Днепропетровской, Кировоградской областях и Полтаве звучат взрывы - РИА Новости, 08.11.2022
СМИ: в Днепропетровской, Кировоградской областях и Полтаве звучат взрывы
Украинские СМИ сообщают о взрывах в районе Кременчуга Полтавской области, а также в Днепропетровской и Кировоградской областях. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T00:26
2022-11-08T00:26
2022-11-08T01:21
специальная военная операция на украине
кременчуг
полтавская область
кировоградская область
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826484745_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f0f12a285dd42f9784d32bb54971170a.jpg
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в районе Кременчуга Полтавской области, а также в Днепропетровской и Кировоградской областях.Издание также приводит слова мэра Кременчуга в Полтавской области о звуках, похожих на взрывы.Российские Вооруженные силы 10 октября начали наносить удары высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. Как заявил Владимир Путин, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что в стране повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.
https://ria.ru/20221031/vzryvy-1828004474.html
кременчуг
полтавская область
кировоградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826484745_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a63ab1874b5efc162120fae4e2ea8c95.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кременчуг, полтавская область, кировоградская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Кременчуг, Полтавская область, Кировоградская область, Вооруженные силы РФ
00:26 08.11.2022 (обновлено: 01:21 08.11.2022)
СМИ: в Днепропетровской, Кировоградской областях и Полтаве звучат взрывы
"Страна.ua" сообщила взрывах в Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях