https://ria.ru/20221108/vzryvy-1829827866.html

СМИ: в Днепропетровской, Кировоградской областях и Полтаве звучат взрывы

СМИ: в Днепропетровской, Кировоградской областях и Полтаве звучат взрывы - РИА Новости, 08.11.2022

СМИ: в Днепропетровской, Кировоградской областях и Полтаве звучат взрывы

Украинские СМИ сообщают о взрывах в районе Кременчуга Полтавской области, а также в Днепропетровской и Кировоградской областях. РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T00:26

2022-11-08T00:26

2022-11-08T01:21

специальная военная операция на украине

кременчуг

полтавская область

кировоградская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в районе Кременчуга Полтавской области, а также в Днепропетровской и Кировоградской областях.Издание также приводит слова мэра Кременчуга в Полтавской области о звуках, похожих на взрывы.Российские Вооруженные силы 10 октября начали наносить удары высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. Как заявил Владимир Путин, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что в стране повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.

https://ria.ru/20221031/vzryvy-1828004474.html

кременчуг

полтавская область

кировоградская область

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кременчуг, полтавская область, кировоградская область, вооруженные силы рф