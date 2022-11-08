https://ria.ru/20221108/vystavka-1829910488.html

Авиационно-космическая выставка Airshow China 2022 открылась в на юге КНР

Авиационно-космическая выставка Airshow China 2022 открылась в на юге КНР - РИА Новости, 08.11.2022

Авиационно-космическая выставка Airshow China 2022 открылась в на юге КНР

Четырнадцатый международный авиасалон Airshow China открылся во вторник в городе Чжухай китайской южной провинции Гуандун, выставка продлится до 13 ноября. РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T12:19

2022-11-08T12:19

2022-11-08T12:19

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чжухай

гуандун

александр михеев

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ПЕКИН, 8 ноя – РИА Новости. Четырнадцатый международный авиасалон Airshow China открылся во вторник в городе Чжухай китайской южной провинции Гуандун, выставка продлится до 13 ноября.Кадры с церемонии открытия с пролетами авиации во вторник утром показало Центральное телевидение Китая.Крупнейшая в Китае авиационная выставка Airshow China проходит в городе Чжухай с 1996 года. Ее тематика - военная и гражданская авиатехника, космическая техника, вооружение и военная техника для десанта, системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. В этом году выставка будет проходить с 8 по 13 ноября. Ожидается, что в ней примут участие более 740 компаний из 43 стран и регионов.Китай на выставке впервые представит несколько новинок. В частности, как сообщало ранее государственное китайское издание Global Times, Китайская аэрокосмическая научно-промышленная корпорация (CASIC) впервые представит новую систему для противодействия беспилотным летательным аппаратам.Агентство Синьхуа со ссылкой на официального представителя военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Шэнь Цзинькэ ранее передавало, что впервые на авиасалоне будут представлены самолет-заправщик YU-20, многоцелевой истребитель J-16, а также высотный беспилотник с длительным временем полета GJ-2.Гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев в понедельник сообщил, что компания надеется на новые договоренности с китайскими военными и промышленностью в рамках выставки.Он добавил, что на выставке в Чжухае будут продемонстрированы лучшие и новейшие разработки российских авиа- и вертолетостроителей, эффективные средства поражения, решения в области противовоздушной и противоракетной обороны.

https://ria.ru/20221108/pamyatniki-1829844043.html

https://ria.ru/20221107/samolety-1829702745.html

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Артем Смирнов

китай, чжухай, гуандун, александр михеев