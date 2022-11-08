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Авиационно-космическая выставка Airshow China 2022 открылась в на юге КНР - РИА Новости, 08.11.2022
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https://ria.ru/20221108/vystavka-1829910488.html
Авиационно-космическая выставка Airshow China 2022 открылась в на юге КНР
Авиационно-космическая выставка Airshow China 2022 открылась в на юге КНР - РИА Новости, 08.11.2022
Авиационно-космическая выставка Airshow China 2022 открылась в на юге КНР
Четырнадцатый международный авиасалон Airshow China открылся во вторник в городе Чжухай китайской южной провинции Гуандун, выставка продлится до 13 ноября. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T12:19
2022-11-08T12:19
россия-китай: главное
китай
чжухай
гуандун
александр михеев
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ПЕКИН, 8 ноя – РИА Новости. Четырнадцатый международный авиасалон Airshow China открылся во вторник в городе Чжухай китайской южной провинции Гуандун, выставка продлится до 13 ноября.Кадры с церемонии открытия с пролетами авиации во вторник утром показало Центральное телевидение Китая.Крупнейшая в Китае авиационная выставка Airshow China проходит в городе Чжухай с 1996 года. Ее тематика - военная и гражданская авиатехника, космическая техника, вооружение и военная техника для десанта, системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. В этом году выставка будет проходить с 8 по 13 ноября. Ожидается, что в ней примут участие более 740 компаний из 43 стран и регионов.Китай на выставке впервые представит несколько новинок. В частности, как сообщало ранее государственное китайское издание Global Times, Китайская аэрокосмическая научно-промышленная корпорация (CASIC) впервые представит новую систему для противодействия беспилотным летательным аппаратам.Агентство Синьхуа со ссылкой на официального представителя военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Шэнь Цзинькэ ранее передавало, что впервые на авиасалоне будут представлены самолет-заправщик YU-20, многоцелевой истребитель J-16, а также высотный беспилотник с длительным временем полета GJ-2.Гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев в понедельник сообщил, что компания надеется на новые договоренности с китайскими военными и промышленностью в рамках выставки.Он добавил, что на выставке в Чжухае будут продемонстрированы лучшие и новейшие разработки российских авиа- и вертолетостроителей, эффективные средства поражения, решения в области противовоздушной и противоракетной обороны.
https://ria.ru/20221108/pamyatniki-1829844043.html
https://ria.ru/20221107/samolety-1829702745.html
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китай, чжухай, гуандун, александр михеев
Россия-Китай: Главное, Китай, Чжухай, Гуандун, Александр Михеев
12:19 08.11.2022
 

Авиационно-космическая выставка Airshow China 2022 открылась в на юге КНР

© AFP 2022 / CNS / China OUTПилотажная группа выступает на Airshow China 2022 в Чжухае
Пилотажная группа выступает на Airshow China 2022 в Чжухае - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© AFP 2022 / CNS / China OUT
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 8 ноя – РИА Новости. Четырнадцатый международный авиасалон Airshow China открылся во вторник в городе Чжухай китайской южной провинции Гуандун, выставка продлится до 13 ноября.
Кадры с церемонии открытия с пролетами авиации во вторник утром показало Центральное телевидение Китая.
Вид Харбина - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
Вчера, 06:48Россия-Китай: Главное
В Китае отремонтировали памятники советским воинам
Крупнейшая в Китае авиационная выставка Airshow China проходит в городе Чжухай с 1996 года. Ее тематика - военная и гражданская авиатехника, космическая техника, вооружение и военная техника для десанта, системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. В этом году выставка будет проходить с 8 по 13 ноября. Ожидается, что в ней примут участие более 740 компаний из 43 стран и регионов.
Китай на выставке впервые представит несколько новинок. В частности, как сообщало ранее государственное китайское издание Global Times, Китайская аэрокосмическая научно-промышленная корпорация (CASIC) впервые представит новую систему для противодействия беспилотным летательным аппаратам.
Агентство Синьхуа со ссылкой на официального представителя военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Шэнь Цзинькэ ранее передавало, что впервые на авиасалоне будут представлены самолет-заправщик YU-20, многоцелевой истребитель J-16, а также высотный беспилотник с длительным временем полета GJ-2.
Истребитель J-16 на международном авиасалоне Airshow China в Чжухае - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
7 ноября, 16:21Россия-Китай: Главное
Китайские ВВС представят новые самолеты на авиасалоне в Чжухае
Гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев в понедельник сообщил, что компания надеется на новые договоренности с китайскими военными и промышленностью в рамках выставки.
Он добавил, что на выставке в Чжухае будут продемонстрированы лучшие и новейшие разработки российских авиа- и вертолетостроителей, эффективные средства поражения, решения в области противовоздушной и противоракетной обороны.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайЧжухайГуандунАлександр Михеев
 
 
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