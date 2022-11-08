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Минобороны разъяснило порядок единовременной выплаты мобилизованным - РИА Новости, 08.11.2022
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Минобороны разъяснило порядок единовременной выплаты мобилизованным
Минобороны разъяснило порядок единовременной выплаты мобилизованным - РИА Новости, 08.11.2022
Минобороны разъяснило порядок единовременной выплаты мобилизованным
Единовременную выплату в 195 тысяч рублей получат все срочники и граждане, призванные в рамках частичной мобилизации, заключившие контракт на военную службу на... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T08:49
2022-11-08T14:25
безопасность
россия
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Единовременную выплату в 195 тысяч рублей получат все срочники и граждане, призванные в рамках частичной мобилизации, заключившие контракт на военную службу на срок от года, сообщил представитель финансового блока Минобороны Сергей Микищенко.Он пояснил, что речь в президентском указе идет о тех, кто подписал контракт начиная с 21 сентября."Далее они будут получать денежное довольствие с соответствующими надбавками, как все военнослужащие, проходящие военную службу по контракту в зависимости от выполняемых задач", — уточнил Микищенко.Основная сумма зависит от оклада по воинской должности, оклада по званию и выслуги лет. Дополнительные выплаты предусмотрены за особые условия службы или достижения.На такую зарплату сможет рассчитывать рядовой на должности мотострелка, в свою очередь, командир взвода будет получать уже около 225 тысяч рублей.Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября сообщил Владимиру Путину о завершении призыва в рамках частичной мобилизации, объявленной 21 сентября. По его словам, в Вооруженные силы набрали планируемые 300 тысяч человек. Кроме того, как утверждает глава ведомства, решены все существовавшие на начальном этапе проблемы. Мобилизованные "обеспечены положенными видами довольствия, формой, экипировкой, питанием по нормам военнослужащих-контрактников".После осеннего призыва военкоматы продолжат комплектование войск за счет приема добровольцев и кандидатов в контрактники.
https://ria.ru/20221108/nalog-1829855406.html
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безопасность, россия, частичная мобилизация в россии
Безопасность, Россия, Частичная мобилизация в России
08:49 08.11.2022 (обновлено: 14:25 08.11.2022)
 
Минобороны разъяснило порядок единовременной выплаты мобилизованным

Минобороны: минимальное денежное довольствие мобилизованных составит 195 тысяч рублей

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкВоеннослужащие из числа мобилизованных проходят подготовку на полигоне в Краснодарском крае
Военнослужащие из числа мобилизованных проходят подготовку на полигоне в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Военнослужащие из числа мобилизованных проходят подготовку на полигоне в Краснодарском крае. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Единовременную выплату в 195 тысяч рублей получат все срочники и граждане, призванные в рамках частичной мобилизации, заключившие контракт на военную службу на срок от года, сообщил представитель финансового блока Минобороны Сергей Микищенко.
Он пояснил, что речь в президентском указе идет о тех, кто подписал контракт начиная с 21 сентября.
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"Далее они будут получать денежное довольствие с соответствующими надбавками, как все военнослужащие, проходящие военную службу по контракту в зависимости от выполняемых задач", — уточнил Микищенко.
Основная сумма зависит от оклада по воинской должности, оклада по званию и выслуги лет. Дополнительные выплаты предусмотрены за особые условия службы или достижения.
"Минимальная сумма, которую будут получать военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации, составит 195 тысяч рублей", — подчеркнул представитель Минобороны.
На такую зарплату сможет рассчитывать рядовой на должности мотострелка, в свою очередь, командир взвода будет получать уже около 225 тысяч рублей.
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После осеннего призыва военкоматы продолжат комплектование войск за счет приема добровольцев и кандидатов в контрактники.
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БезопасностьРоссияЧастичная мобилизация в России
 
 
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