https://ria.ru/20221108/vyplata-1829853471.html

Минобороны разъяснило порядок единовременной выплаты мобилизованным

Минобороны разъяснило порядок единовременной выплаты мобилизованным - РИА Новости, 08.11.2022

Минобороны разъяснило порядок единовременной выплаты мобилизованным

Единовременную выплату в 195 тысяч рублей получат все срочники и граждане, призванные в рамках частичной мобилизации, заключившие контракт на военную службу на... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T08:49

2022-11-08T08:49

2022-11-08T14:25

безопасность

россия

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Единовременную выплату в 195 тысяч рублей получат все срочники и граждане, призванные в рамках частичной мобилизации, заключившие контракт на военную службу на срок от года, сообщил представитель финансового блока Минобороны Сергей Микищенко.Он пояснил, что речь в президентском указе идет о тех, кто подписал контракт начиная с 21 сентября."Далее они будут получать денежное довольствие с соответствующими надбавками, как все военнослужащие, проходящие военную службу по контракту в зависимости от выполняемых задач", — уточнил Микищенко.Основная сумма зависит от оклада по воинской должности, оклада по званию и выслуги лет. Дополнительные выплаты предусмотрены за особые условия службы или достижения.На такую зарплату сможет рассчитывать рядовой на должности мотострелка, в свою очередь, командир взвода будет получать уже около 225 тысяч рублей.Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября сообщил Владимиру Путину о завершении призыва в рамках частичной мобилизации, объявленной 21 сентября. По его словам, в Вооруженные силы набрали планируемые 300 тысяч человек. Кроме того, как утверждает глава ведомства, решены все существовавшие на начальном этапе проблемы. Мобилизованные "обеспечены положенными видами довольствия, формой, экипировкой, питанием по нормам военнослужащих-контрактников".После осеннего призыва военкоматы продолжат комплектование войск за счет приема добровольцев и кандидатов в контрактники.

https://ria.ru/20221108/nalog-1829855406.html

https://ria.ru/20221108/dovolstvie-1829853080.html

https://ria.ru/20221108/mobilizatsiya-1829853196.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, частичная мобилизация в россии