https://ria.ru/20221108/vybory-1829831936.html

Белый дом отреагировал на иронию Пригожина о "вмешательстве в выборы" в США

Белый дом отреагировал на иронию Пригожина о "вмешательстве в выборы" в США - РИА Новости, 08.11.2022

Белый дом отреагировал на иронию Пригожина о "вмешательстве в выборы" в США

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отреагировала на иронию бизнесмена Евгения Пригожина о "попытках интервенции" со стороны России в выборы в США. РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T01:28

2022-11-08T01:28

2022-11-08T02:40

евгений пригожин

карин жан-пьер

россия

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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отреагировала на иронию бизнесмена Евгения Пригожина о "попытках интервенции" со стороны России в выборы в США.В понедельник Пригожин иронично прокомментировал вопрос о "попытках интервенции" со стороны России. По его словам, "мы вмешивались, вмешиваемся и будем вмешиваться", "аккуратно, точно, хирургически", и во время "точечных операций будем удалять сразу обе почки и печень"."Эти комментарии не говорят нам ничего нового или удивительного", - сказала Жан-Пьер на брифинге, комментируя слова Пригожина.Ранее Блумберг со ссылкой на аналитику фирмы Graphika утверждало, что якобы связанные с Россией пользователи соцсетей пытаются повлиять на исход американских выборов в конгресс. По утверждению агентства, "связанные с российским Агентством интернет-исследований" пользователи продвигали расистскую и подстрекательскую риторику, чтобы подорвать поддержку кандидатов от Демократической партии США."Людям следует быть уверенными в избирательной системе, как мы уже говорили много раз до этого времени. Им следуют чувствовать себя в безопасности в процессе выборов", - подчеркнула Жан-Пьер. По ее словам, США видят попытки России "подрывать демократию и сеять разобщенность" в американском обществе.

https://ria.ru/20221107/prigozhin-1829625231.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221106/vmeshatelstvo-1829520461.html

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евгений пригожин, карин жан-пьер, россия, сша