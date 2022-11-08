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Белый дом отреагировал на иронию Пригожина о "вмешательстве в выборы" в США - РИА Новости, 08.11.2022
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Белый дом отреагировал на иронию Пригожина о "вмешательстве в выборы" в США
Белый дом отреагировал на иронию Пригожина о "вмешательстве в выборы" в США - РИА Новости, 08.11.2022
Белый дом отреагировал на иронию Пригожина о "вмешательстве в выборы" в США
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отреагировала на иронию бизнесмена Евгения Пригожина о "попытках интервенции" со стороны России в выборы в США. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T01:28
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евгений пригожин
карин жан-пьер
россия
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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отреагировала на иронию бизнесмена Евгения Пригожина о "попытках интервенции" со стороны России в выборы в США.В понедельник Пригожин иронично прокомментировал вопрос о "попытках интервенции" со стороны России. По его словам, "мы вмешивались, вмешиваемся и будем вмешиваться", "аккуратно, точно, хирургически", и во время "точечных операций будем удалять сразу обе почки и печень"."Эти комментарии не говорят нам ничего нового или удивительного", - сказала Жан-Пьер на брифинге, комментируя слова Пригожина.Ранее Блумберг со ссылкой на аналитику фирмы Graphika утверждало, что якобы связанные с Россией пользователи соцсетей пытаются повлиять на исход американских выборов в конгресс. По утверждению агентства, "связанные с российским Агентством интернет-исследований" пользователи продвигали расистскую и подстрекательскую риторику, чтобы подорвать поддержку кандидатов от Демократической партии США."Людям следует быть уверенными в избирательной системе, как мы уже говорили много раз до этого времени. Им следуют чувствовать себя в безопасности в процессе выборов", - подчеркнула Жан-Пьер. По ее словам, США видят попытки России "подрывать демократию и сеять разобщенность" в американском обществе.
https://ria.ru/20221107/prigozhin-1829625231.html
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евгений пригожин, карин жан-пьер, россия, сша
Евгений Пригожин, Карин Жан-Пьер, Россия, США
01:28 08.11.2022 (обновлено: 02:40 08.11.2022)
 
Белый дом отреагировал на иронию Пригожина о "вмешательстве в выборы" в США

В Белом доме не нашли "ничего нового" в словах Пригожина о "вмешательстве в выборы" в США

© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в медиабанкБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отреагировала на иронию бизнесмена Евгения Пригожина о "попытках интервенции" со стороны России в выборы в США.
В понедельник Пригожин иронично прокомментировал вопрос о "попытках интервенции" со стороны России. По его словам, "мы вмешивались, вмешиваемся и будем вмешиваться", "аккуратно, точно, хирургически", и во время "точечных операций будем удалять сразу обе почки и печень".
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
7 ноября, 12:20
Пригожин высмеял утверждения о "попытках интервенции" в выборы в США
"Эти комментарии не говорят нам ничего нового или удивительного", - сказала Жан-Пьер на брифинге, комментируя слова Пригожина.
Ранее Блумберг со ссылкой на аналитику фирмы Graphika утверждало, что якобы связанные с Россией пользователи соцсетей пытаются повлиять на исход американских выборов в конгресс. По утверждению агентства, "связанные с российским Агентством интернет-исследований" пользователи продвигали расистскую и подстрекательскую риторику, чтобы подорвать поддержку кандидатов от Демократической партии США.
"Людям следует быть уверенными в избирательной системе, как мы уже говорили много раз до этого времени. Им следуют чувствовать себя в безопасности в процессе выборов", - подчеркнула Жан-Пьер. По ее словам, США видят попытки России "подрывать демократию и сеять разобщенность" в американском обществе.
Ротонда Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
6 ноября, 19:39
СМИ: американские эксперты заподозрили Россию во вмешательстве в выборы
 
Евгений ПригожинКарин Жан-ПьерРоссияСША
 
 
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