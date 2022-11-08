https://ria.ru/20221108/vvp-1829833732.html

Банк "Открытие" спрогнозировал спад ВВП России в 2022 году на 3,3 процента

Банк "Открытие" спрогнозировал спад ВВП России в 2022 году на 3,3 процента - РИА Новости, 08.11.2022

Банк "Открытие" спрогнозировал спад ВВП России в 2022 году на 3,3 процента

Банк "Открытие" ожидает, что в текущем году падение ВВП России составит примерно 3,3%, в следующем году также будет спад из-за санкций - на уровне 1,8%, сообщил РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T02:06

2022-11-08T02:06

2022-11-08T10:19

экономика

михаил задорнов (банкир)

россия

сша

евросоюз

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Банк "Открытие" ожидает, что в текущем году падение ВВП России составит примерно 3,3%, в следующем году также будет спад из-за санкций - на уровне 1,8%, сообщил в интервью РИА Новости глава банка Михаил Задорнов."Мы прогнозируем падение ВВП в этом году примерно на 3,3%. В следующем - из-за санкций не будет обычного отскока, поэтому также ожидаем спад, он составит примерно 1,8%", - заявил Задорнов.Он отметил, что не стоит рассчитывать на заметное оживление экономики ранее второй половины 2023 года, а первое полугодие "будет проходить под знаком снижения объемов производства и ВВП".Ключевое значение для российской экономики в конце 2022 и начале 2023 годов будут иметь добыча и переработка нефти, указал глава банка. По его мнению, эмбарго ЕС, США и ряда других стран на поставки российской нефти будет самым большим фактором неопределенности в следующем году."Сейчас никто не ответит, какой будет реально добыча и поставка нефти и нефтепродуктов в 2023 году. Мы осторожно прогнозируем снижение добычи нефти в России с 520 миллионов тонн в текущем году до 475-480 миллионов тонн в следующем. Если прогноз верный, этого фактора и некоторого снижения цен на нефть, которое ожидается в следующем году, будет достаточно, чтобы повлиять на дальнейшее замедление темпов экономического роста", - сказал Задорнов.По прогнозу Минэкономразвития, ВВП России в текущем году снизится на 2,9%, в 2023 году - на 0,8%, в 2024-2025 годах ожидается рост на 2,6% ежегодно. При этом Центробанк ожидает спад ВВП в 2022 году на 3-3,5%, в 2023 году - на 1-4% с переходом к росту во втором полугодии.Читайте полный текст интервью >>>

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экономика, михаил задорнов (банкир), россия, сша, евросоюз, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)