https://ria.ru/20221108/zadornov-1829710058.html

Михаил Задорнов: доля вкладов в валюте такой низкой не была никогда

Михаил Задорнов: доля вкладов в валюте такой низкой не была никогда - РИА Новости, 08.11.2022

Михаил Задорнов: доля вкладов в валюте такой низкой не была никогда

Санкции и неопределенность из-за специальной военной операции и частичной мобилизации повлияли на модель потребления и сбережения людей и бизнеса, разогнали... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T10:00

2022-11-08T10:00

2022-11-08T10:12

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Санкции и неопределенность из-за специальной военной операции и частичной мобилизации повлияли на модель потребления и сбережения людей и бизнеса, разогнали рост цен, но не перечеркнули инвестиции в российскую экономику, говорит глава банка "Открытие" Михаил Задорнов, который возглавлял министерство финансов России в 1997-1999 годах. В интервью РИА Новости он рассказал, стоит ли рассчитывать на заметное оживление экономики в середине 2023 года, готовятся ли банки к массовым дефолтам по кредитам, дал прогноз по курсу рубля и инфляции, а также объяснил, почему девалютизация банковской системы неизбежна, и почему он оптимистичнее Банка России и правительства. Беседовали Наталья Разумова и Светлана Орлик.– Как вы оцениваете состояние российской экономики на сегодняшний день?– Санкции конца февраля – начала марта нанесли тяжелый удар и по финансовому сектору, и по экономике, которая заметно просела в марте-июне. В июле-августе экономика практически стабилизировалась. Этому помогло укрепление рубля и быстрые действия ЦБ по снижению ключевой ставки.Весь этот год экономику поддерживало несколько секторов: строительство, добыча нефти и газа, аграрный сектор. Эти отрасли летом вернули экономический рост, по крайней мере вывели его из отрицательного на нулевой уровень. Но в сентябре случилось новое проседание экономики. Во-первых, промышленность сократилась на 3% месяц к месяцу. Во-вторых, в сентябре-октябре упал потребительский спрос: из-за высокой неопределенности люди сокращают в первую очередь долгосрочные покупки и спонтанное потребление.Вместе с тем, инвестиции в этом году будут в плюсе, несмотря на падение ВВП. Инвестиции поддерживают, прежде всего, строительство и инфраструктурные проекты.– Какие у вас ожидания от ВВП в текущем и следующем годах? Согласны ли вы с мнением главы Минэкономразвития, что уже в конце этого года в квартальном выражении ВВП страны перейдет к росту?– Мы прогнозируем падение ВВП в этом году примерно на 3,3%. В следующем из-за санкций не будет обычного отскока, поэтому также ожидаем спад, он составит примерно 1,8%. Поэтому на заметное оживление экономики ранее второй половины 2023 года уповать не стоит. Первая половина следующего года будет проходить под знаком снижения объемов производства и ВВП.Ключевое значение в конце этого – начале 2023 года для экономики России будет иметь добыча и переработка нефти. В начале декабря вступает в силу эмбарго, которое ввели США, Европейский союз и ряд других стран на поставки российской нефти. Это самый большой фактор неопределенности с точки зрения всего 2023 года. Сейчас никто не ответит, какой будет реально добыча и поставка нефти и нефтепродуктов в 2023 году. Мы осторожно прогнозируем снижение добычи нефти в России с 520 миллионов тонн в текущем году до 475-480 миллионов тонн в следующем. Если прогноз верный, этого фактора и некоторого снижения цен на нефть, которое ожидается в следующем году, будет достаточно, чтобы повлиять на дальнейшее замедление темпов экономического роста.– На ваш взгляд, как складывается ситуация с инфляцией, и как на нее повлияла мобилизация? Какую инфляцию вы ждете по итогам года? Когда инфляция вернется к цели в 4%?– Инфляция с каждым месяцем замедляется. Она была бы 12%, если бы не дополнительная индексация тарифов ЖКХ с 1 декабря. Поэтому ждем инфляцию в текущем году на уровне 12,5-12,7%.В прогнозе на следующий год я более оптимистичен, чем Центральный банк и правительство. Мы ждем инфляцию, немногим превышающую таргет ЦБ, – 4-4,5%. Это произойдет благодаря переносу индексации тарифов ЖКХ с 2023 года на текущий, а также из-за ограничений на поставки российского продовольствия и нефтепродуктов на внешние рынки.Кроме того, население сохранит сберегательную модель поведения – сберегать не только в виде остатков на счетах, но и какую-то долю держать в наличных.На инфляцию также повлияла и мобилизация. Минимум, 300-400 тысяч человек трудоспособного возраста выехали за пределы страны и 300 тысяч призваны. Суммарно это 1% трудоспособного населения, которое не будет потреблять внутри страны. Сказалось и то, что большинство населения не ожидало мобилизации. Это усиливает неопределенность в планировании жизни, совершении покупок, а значит будет подавлять потребительский спрос и сдерживать рост цен, по крайней мере, в ближайшем будущем.– Какой у вас прогноз по ключевой ставке по итогам этого года и на следующий год?– Исходя из своего представления об инфляции, думаю, ЦБ сохранит до конца года ставку 7,5%. Но в следующем году из-за достаточно заметного снижения инфляции Центральный банк поэтапно снизит ставку до 6,5% уже к середине следующего года. Среднегодовая ставка будет примерно 6,75%.– Какая у "Открытия" сейчас доля валюты в корпоративном портфеле? Проводил ли банк рефинансирование кредитов в долларах, евро и другой недружественной валюте?– На начало 2022 года у нас различных валютных активов – кредитов, ценных бумаг, финансовых инструментов, просто валюты в кассе – было порядка 10 миллиардов долларов. Сегодня осталось долларов и евро всего на 1,5 миллиарда в долларовом эквиваленте. Из них кредитов всего на 1,3 миллиарда долларов. То есть сейчас у нас валютная часть кредитного портфеля составляет не 30%, а 8% от всего портфеля. А к концу года он может опуститься до 3%. Фактически это полная девалютизация.Точно так же, хотя и не быстро в силу неработающих механизмов на фондовом рынке, происходит девалютизация портфеля ценных бумаг, поскольку многие российские эмитенты выпускают замещающие ценные бумаги. И расчеты по ним уже ведутся в рублях. Поэтому девалютизация – самый активный процесс.С точки зрения расчетов, идет переориентация всего сектора с твердых валют на мягкие – на рынок Китая, Турции, Ближнего Востока и стран СНГ. Здесь мы следуем за своими клиентами, которые торговлю с европейскими странами за эти полгода в существенной степени переориентировали на Китай, Индию, азиатские страны, рынки ЕврАзЭС и государства СНГ.– На какие валюты у корпоративных клиентов банка сегодня спрос? Есть ли потребность в экзотических валютах?– Мы, как и другие банки, находящиеся под санкциями, не можем работать с долларами и евро, швейцарским франком, иеной. Но мы сохранили значительную часть своих клиентов, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью. Мы работаем для них с мягкими валютами (не стану их называть в силу понятных причин). Значительную часть внешнеторговых операций для клиентов проводим в рублях. Объем расчетов сейчас примерно на том же уровне, что в январе-феврале, а количество платежей даже выросло.– Как складывается ситуация с кредитованием компаний в текущем году? Какие темпы роста корпоративного портфеля вы ждете по итогам года в России и в банке?– После летнего проседания активность в самых разных сегментах восстановилась. Что касается нашего банка, у нас кредитный портфель корпоративных клиентов вырастет по итогам года на 10%, несмотря на проседание в некоторых месяцах. Думаю, корпоративный портфель в банковской системе вырастет на эту же величину.Могу сказать, что портфель малого бизнеса ведет себя как абсолютно здоровый, вопреки ожиданиям. У нас в этом году минимальное число дефолтов именно в малом и среднем бизнесе. Поведение портфеля даже лучше, чем во время пандемии коронавируса в 2020 году. Кроме того, мы видим рост кредитного портфеля малого и среднего бизнеса на балансе, он будет не меньше, чем у корпоративного сегмента.– Были ли дефолты у ваших корпоративных клиентов в текущем году? На какой объем было проведено реструктуризаций? Продавал ли банк со своих балансов в 2022 году "плохие" кредиты корпоративных заемщиков и на какую сумму?– Число дефолтов было минимальным, ситуация ничем не отличается от той, что была в 2021 году. И это очень мало связано с санкциями, которые были наложены на целый ряд предприятий или даже секторов российской экономики. Заметную роль здесь сыграли программы льготного кредитования как для малого бизнеса, так и для целого ряда системообразующих предприятий. Поэтому нет заметного роста просрочки не только в сегменте малого и среднего бизнеса, но и в корпоративном портфеле.Основной объем реструктуризаций произошел по программам МСБ и льготного кредитования для корпоративных клиентов. У нас, как и у других крупнейших банков, эти программы измеряются сотнями миллиардов рублей.На начало года доля NPL (Non-performing loan – доля просроченной задолженности сроком 90 дней и более – ред.) в целом по портфелю группы, не только корпоративного, но МСБ и розничного, была 2%. По итогам сентября она составила 2,7%. Это существенно ниже среднеотраслевого уровня, который составляет 3,5-4%. При этом NPL у нас покрыт резервами на 170%.Поэтому еще раз подчеркну: мы не ощущаем в корпоративном кредитовании серьезных проблем. А кто наиболее пострадал или не смог в силу убыточности своих бизнес-моделей справиться с этим кризисом, будет известно после окончания всех программ, в четвертом квартале 2022 – начале 2023 года.– Какие потребности в валюте есть у физлиц? Какие валюты самые популярные у россиян?– Население на начало года держало в российских банках порядка 93 миллиардов долларов и евро, эта цифра последние 15 лет оставалась плюс-минус неизменной. На 1 октября, по данным Центрального банка, люди держат в российских банках 60 миллиардов долларов и евро. Это значит, что с начала года они увели из банков примерно треть валютных накоплений.Сейчас доля валютных вкладов в банковской системе составляет 9,5%. Такой низкой она не была никогда. Вместе с тем, согласитесь, 60 миллиардов долларов – тоже очень большая сумма. То есть, несмотря на весь этот процесс, две трети своей валюты население по-прежнему держит в российских банках.В качестве альтернативы "недружественным" валютам у населения, кроме простой конвертации в рубли или перевода валюты за границу, спросом пользуется золото (так было всю первую половину года), высокий интерес к валютам близлежащих стран и довольно большой спрос на юань. Мы предлагаем "физикам" и "корпоратам" вклады в юанях, также у нас есть задача предоставить клиентам юаневые активные инструменты, то есть кредиты и облигации.– Снизились ли темпы роста кредитования населения после объявления мобилизации?– По итогам сентября мы вернули себе долю на рынке ипотеки примерно в 3%. На нас приходится около 5% счетов эскроу в стране, это более 200 миллиардов рублей. Сейчас по выдачам мы находимся на уровне самых лучших для себя месяцев 2021 года или даже превышаем их. В октябре выдачи составили порядка 14 миллиардов рублей.По кредитам наличными выдачи также растут от месяца к месяцу. После объявления о мобилизации 21 сентября было примерно две недели заметной просадки, но уже с середины октября мы фактически восстановили выдачи на уровне начала сентября. В целом наш розничный портфель в октябре вырос на 2% – это очень хороший темп. Для банка октябрь по приросту портфеля – один из рекордных месяцев в этом году.И, наконец, автокредитование. После объединения с "Росгосстрах банком" приближаемся к 11% доли рынка по выдаче автокредитов. Сегодня автокредиты – это 17% всех кредитов физлицам.– Какой финансовый результат по сектору и в "Открытии" вы ждете по итогам текущего года?– Мы сейчас подвели итоги трех кварталов – и по российским стандартам отчетности для банка, и по МСФО для банка и группы. По РСБУ, который учитывает регуляторные послабления ЦБ, чистая прибыль банка составила 16 миллиардов рублей. По итогам полугодия было 5,7 миллиарда. Таким образом, третий квартал принес нам более 10 миллиардов рублей чистой прибыли.Если говорить об МСФО, который без льгот и гораздо лучше отражает фактическое положение дел, то группа "Открытие" по итогам трех кварталов имеет убыток чуть менее семи миллиардов рублей. При этом в третьем квартале чистая прибыль группы – 16 миллиардов. Наша цель – получить прибыль по итогам года и как банк, и как группа. Движемся к этой цели.Оценить весь сектор сложно по двум причинам. Во-первых, у многих крупных банков сформирована значительная открытая валютная позиция. Мы до конца не понимаем обменный курс рубля на конец года, наш прогноз примерно 65-66 рублей за доллар. Исходим именно из такого курса при планировании следующего года. Но в силу неопределенности конца года и нефтяного эмбарго никто толком предсказать ситуацию не сможет.И второе, что влияет на все банки, помимо колебаний валютного курса, это тот объем активов, который остается замороженным на конец года. Убытки реально будут зависеть от этого.– С учетом результатов группы, можно ли сказать, что банку не понадобится докапитализация в этом году?– Уверен в этом на 100%. У нас достаточность капитала по российским стандартам на конец октября составляла примерно 14,5% при нормативе 11,5%. То есть у банка огромный запас по капиталу. Мы даже можем заплатить нашему акционеру довольно большие дивиденды в этом году. ЦБ, наш акционер, сделал банкам послабление не платить дивиденды, но мы вполне могли бы это сделать.– Завершилась ли оценка "Открытия" для последующей продажи? Во сколько был оценен банк?– Оценка еще не завершена. Проходит due diligence группы в целом, не только банка. Мы ждем завершения due diligence и оценки после ноябрьских праздников. Так что процесс продолжается, идет активное обсуждение с оценщиком, с УК ФКБС и потенциальным покупателем.– По-прежнему ли единственным инвестором является ВТБ? Когда ожидается закрытие сделки?– Согласно закону, до конца текущего года ЦБ имеет право продать группу без конкурса именно ВТБ. ЦБ не раз говорил, что закрытие сделки предполагается до конца текущего года.– Какие меры поддержки сейчас есть в банке для мобилизованных и военнослужащих? Какой спрос на реструктуризации в рамках кредитных каникул для обычных военнослужащих и мобилизованных предпринимателей?– Мы работаем в рамках закона от 7 октября о кредитных каникулах мобилизованным и участникам СВО. Но пока механизм четкого подтверждения статуса мобилизованного не отлажен. Мы стараемся сами разными способами уточнять эту информацию, рассчитывая на то, что в ближайшие недели все-таки алгоритм взаимодействия между Минобороны, банками и ФНС будет настроен. На конец прошлой недели на такие кредитные каникулы к нам поступило примерно две тысячи заявок, треть из них уже удовлетворена.– ЦБ создал центр импортозамещения иностранного оборудования в финансовой сфере, входит ли туда "Открытие"? Если да, то по каким позициям планирует импортозамещение?– Мы, естественно, работаем и с Минцифры, и с ЦБ по этим программам. После отказа многих вендоров поддерживать свое программное обеспечение на территории России мы сначала провели работу по поиску механизмов именно поддержки оборудования, а сейчас реализуем свою внутреннюю стратегию по замене ПО. На это уйдет два-три года. Ведь и российским ИТ-компаниям потребуется время, чтобы создать альтернативу.Здесь мы кооперируемся с другими банками, ну и важна координирующая роль ЦБ и Минцифры. Если банки будут совместно, а не по отдельности предъявлять спрос и финансировать разработку систем, замещающих западные, путь по замене ПО и оборудования будет пройден гораздо быстрее.Любая ИТ-система нуждается не только в разработке, но и в существенной адаптации к интересам покупателя. На это потребуется не год, а два-три, и у нас именно на этот период рассчитана программа.– Есть ли необходимость находить альтернативу работающим сейчас в банке банкоматам и терминалам? Как идет процесс замены иностранного ПО?– За последние два года мы не только оптимизировали свою сеть офисов (их осталось всего 409), но и банкоматную сеть: у "Открытия" было порядка 5,5 тысячи только собственных банкоматов и еще 30 тысяч партнерских. Сейчас у нас собственных банкоматов порядка четырех тысяч. Таким образом, остался большой запас невостребованных и достаточно новых устройств, закупленных в 2019-2020 годах. Если говорить с точки зрения ПО, то на 90% наши банкоматы оснащены отечественным, на 10% – иностранным программным обеспечением. Мы поэтапно работаем над полной заменой его на российское. Проблем с ПО для банкоматов нет.

https://ria.ru/20220406/investitsii-1782000886.html

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https://ria.ru/20221028/inflyatsiya-1827497701.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, новости компаний - экономика, экономика, михаил задорнов (банкир), россия, китай, сша, центральный банк рф (цб рф), открытие (банк)