https://ria.ru/20221108/volontery-1829949967.html

Волонтеры в России будут получать компенсации за связь

Волонтеры в России будут получать компенсации за связь - РИА Новости, 08.11.2022

Волонтеры в России будут получать компенсации за связь

Госдума приняла во втором и третьем чтении два закона, которые с 1 января 2023 года предусматривают компенсации добровольцам (волонтерам) на услуги связи и... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T14:11

2022-11-08T14:11

2022-11-08T14:11

общество

андрей турчак

россия

госдума рф

совет федерации рф

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении два закона, которые с 1 января 2023 года предусматривают компенсации добровольцам (волонтерам) на услуги связи и освобождают эти компенсации от налога на доходы физических лиц.Соответствующие изменения вносятся в закон "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)" и в Налоговый кодекс.Данные изменения помогут волонтерам в любой ситуации оставаться на связи и не думать о расходах на нее, пояснял ранее один из авторов этих инициатив, первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак. Эти средства будут возмещаться волонтерам так же, как сейчас это происходит с питанием, спецодеждой, средствами индивидуальной защиты, оплатой проезда.Связь - довольно заметная статья расходов для тех, кто занимается поиском пропавших, заботится о ветеранах и одиноких людях, ликвидирует последствия чрезвычайных ситуаций, замечал сенатор. Волонтеры, по его словам, сами неоднократно просили решить этот вопрос. Особенно остро он встал во время пандемии.

https://ria.ru/20221102/studenty-1828749649.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, андрей турчак, россия, госдума рф, совет федерации рф