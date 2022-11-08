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Волонтеры в России будут получать компенсации за связь - РИА Новости, 08.11.2022
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Волонтеры в России будут получать компенсации за связь
Волонтеры в России будут получать компенсации за связь - РИА Новости, 08.11.2022
Волонтеры в России будут получать компенсации за связь
Госдума приняла во втором и третьем чтении два закона, которые с 1 января 2023 года предусматривают компенсации добровольцам (волонтерам) на услуги связи и... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T14:11
2022-11-08T14:11
общество
андрей турчак
россия
госдума рф
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении два закона, которые с 1 января 2023 года предусматривают компенсации добровольцам (волонтерам) на услуги связи и освобождают эти компенсации от налога на доходы физических лиц.Соответствующие изменения вносятся в закон "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)" и в Налоговый кодекс.Данные изменения помогут волонтерам в любой ситуации оставаться на связи и не думать о расходах на нее, пояснял ранее один из авторов этих инициатив, первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак. Эти средства будут возмещаться волонтерам так же, как сейчас это происходит с питанием, спецодеждой, средствами индивидуальной защиты, оплатой проезда.Связь - довольно заметная статья расходов для тех, кто занимается поиском пропавших, заботится о ветеранах и одиноких людях, ликвидирует последствия чрезвычайных ситуаций, замечал сенатор. Волонтеры, по его словам, сами неоднократно просили решить этот вопрос. Особенно остро он встал во время пандемии.
https://ria.ru/20221102/studenty-1828749649.html
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общество, андрей турчак, россия, госдума рф, совет федерации рф
Общество, Андрей Турчак, Россия, Госдума РФ, Совет Федерации РФ
14:11 08.11.2022
 
Волонтеры в России будут получать компенсации за связь

Российские волонтеры будут получать компенсации за связь, не облагаемые НДФЛ

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении два закона, которые с 1 января 2023 года предусматривают компенсации добровольцам (волонтерам) на услуги связи и освобождают эти компенсации от налога на доходы физических лиц.
Соответствующие изменения вносятся в закон "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)" и в Налоговый кодекс.
Студенты на лекции в университете - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
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Более 70 тысяч студентов стали волонтерами штабов акции #МыВместе
Данные изменения помогут волонтерам в любой ситуации оставаться на связи и не думать о расходах на нее, пояснял ранее один из авторов этих инициатив, первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак. Эти средства будут возмещаться волонтерам так же, как сейчас это происходит с питанием, спецодеждой, средствами индивидуальной защиты, оплатой проезда.
Связь - довольно заметная статья расходов для тех, кто занимается поиском пропавших, заботится о ветеранах и одиноких людях, ликвидирует последствия чрезвычайных ситуаций, замечал сенатор. Волонтеры, по его словам, сами неоднократно просили решить этот вопрос. Особенно остро он встал во время пандемии.
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ОбществоАндрей ТурчакРоссияГосдума РФСовет Федерации РФ
 
 
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