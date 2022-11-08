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В банке "Открытие" заявили о низкой доле валютных вкладов населения
В банке "Открытие" заявили о низкой доле валютных вкладов населения - РИА Новости, 08.11.2022
В банке "Открытие" заявили о низкой доле валютных вкладов населения
Доля валютных вкладов населения в российских банках в настоящее время находится на самом низком уровне за всю историю и составляет 9,5%, заявил РИА Новости... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T05:25
2022-11-08T05:25
2022-11-08T10:19
экономика
михаил задорнов (банкир)
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Доля валютных вкладов населения в российских банках в настоящее время находится на самом низком уровне за всю историю и составляет 9,5%, заявил РИА Новости глава банка "Открытие" Михаил Задорнов.Население на начало года держало в российских банках порядка 93 миллиардов долларов и евро, эта цифра последние 15 лет оставалась относительно неизменной, отметил он.По состоянию же на 1 октября, по данным Банка России, цифра снизилась до 60 миллиардов долларов и евро. Это значит, что с начала года из банков была выведена примерно треть валютных накоплений, пояснил Задорнов."Сейчас доля валютных вкладов в банковской системе составляет 9,5%. Такой низкой она не была никогда", - отметил глава банка."Вместе с тем, согласитесь, 60 миллиардов долларов – тоже очень большая сумма. То есть, несмотря на весь этот процесс, две трети своей валюты население по-прежнему держит в российских банках", - добавил банкир.Читайте полный текст интервью >>>
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экономика, михаил задорнов (банкир)
Экономика, Михаил Задорнов (банкир)
05:25 08.11.2022 (обновлено: 10:19 08.11.2022)
В банке "Открытие" заявили о низкой доле валютных вкладов населения
Банк "Открытие": доля валютных вкладов населения в банках сейчас составляет 9,5 процента
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Доля валютных вкладов населения в российских банках в настоящее время находится на самом низком уровне за всю историю и составляет 9,5%, заявил РИА Новости глава банка "Открытие" Михаил Задорнов.
Население на начало года держало в российских банках порядка 93 миллиардов долларов и евро, эта цифра последние 15 лет оставалась относительно неизменной, отметил он.
По состоянию же на 1 октября, по данным Банка России, цифра снизилась до 60 миллиардов долларов и евро. Это значит, что с начала года из банков была выведена примерно треть валютных накоплений, пояснил Задорнов.
"Сейчас доля валютных вкладов в банковской системе составляет 9,5%. Такой низкой она не была никогда", - отметил глава банка.
"Вместе с тем, согласитесь, 60 миллиардов долларов – тоже очень большая сумма. То есть, несмотря на весь этот процесс, две трети своей валюты население по-прежнему держит в российских банках", - добавил банкир.