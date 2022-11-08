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Китай не раскрыл данных о возможном визите Си Цзиньпина в Саудовскую Аравию - РИА Новости, 08.11.2022
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Китай не раскрыл данных о возможном визите Си Цзиньпина в Саудовскую Аравию
Китай не раскрыл данных о возможном визите Си Цзиньпина в Саудовскую Аравию - РИА Новости, 08.11.2022
Китай не раскрыл данных о возможном визите Си Цзиньпина в Саудовскую Аравию
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на брифинге во вторник не подтвердил и не опроверг сообщения о возможном скором визите председателя КНР Си... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T11:08
2022-11-08T11:08
в мире
си цзиньпин
чжао лицзянь
мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
китай
мид кнр
саудовская аравия
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ПЕКИН, 8 ноя – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на брифинге во вторник не подтвердил и не опроверг сообщения о возможном скором визите председателя КНР Си Цзиньпина в Саудовскую Аравию.Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что Си Цзиньпин планирует посетить с визитом Саудовскую Аравию до конца 2022 года. По сведениям газеты, поездка предварительно запланирована на вторую неделю декабря."Я не располагаю соответствующей информацией", - сказал дипломат, отвечая на вопрос журналиста о подробностях и датах возможного визита главы КНР в Саудовскую Аравию.Wall Street Journal также отмечала, что в настоящее время чиновники прорабатывают детали встречи председателя КНР с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом.
https://ria.ru/20221108/germaniya-1829859093.html
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в мире, си цзиньпин, чжао лицзянь, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), китай, мид кнр, саудовская аравия
В мире, Си Цзиньпин, Чжао Лицзянь, Мухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии), Китай, МИД КНР, Саудовская Аравия
11:08 08.11.2022
 
Китай не раскрыл данных о возможном визите Си Цзиньпина в Саудовскую Аравию

Представитель МИД КНР Лицзянь не дал информации о визите Си Цзиньпина в Саудовскую Аравию

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПредседатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 8 ноя – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на брифинге во вторник не подтвердил и не опроверг сообщения о возможном скором визите председателя КНР Си Цзиньпина в Саудовскую Аравию.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что Си Цзиньпин планирует посетить с визитом Саудовскую Аравию до конца 2022 года. По сведениям газеты, поездка предварительно запланирована на вторую неделю декабря.
"Я не располагаю соответствующей информацией", - сказал дипломат, отвечая на вопрос журналиста о подробностях и датах возможного визита главы КНР в Саудовскую Аравию.
Wall Street Journal также отмечала, что в настоящее время чиновники прорабатывают детали встречи председателя КНР с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом.
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Китая Си Цзиньпин в Большом зале народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
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В миреСи ЦзиньпинЧжао ЛицзяньМухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)КитайМИД КНРСаудовская Аравия
 
 
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