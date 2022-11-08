https://ria.ru/20221108/vizit-1829883729.html

Китай не раскрыл данных о возможном визите Си Цзиньпина в Саудовскую Аравию

Китай не раскрыл данных о возможном визите Си Цзиньпина в Саудовскую Аравию - РИА Новости, 08.11.2022

Китай не раскрыл данных о возможном визите Си Цзиньпина в Саудовскую Аравию

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на брифинге во вторник не подтвердил и не опроверг сообщения о возможном скором визите председателя КНР Си... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T11:08

2022-11-08T11:08

2022-11-08T11:08

в мире

си цзиньпин

чжао лицзянь

мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)

китай

мид кнр

саудовская аравия

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ПЕКИН, 8 ноя – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на брифинге во вторник не подтвердил и не опроверг сообщения о возможном скором визите председателя КНР Си Цзиньпина в Саудовскую Аравию.Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что Си Цзиньпин планирует посетить с визитом Саудовскую Аравию до конца 2022 года. По сведениям газеты, поездка предварительно запланирована на вторую неделю декабря."Я не располагаю соответствующей информацией", - сказал дипломат, отвечая на вопрос журналиста о подробностях и датах возможного визита главы КНР в Саудовскую Аравию.Wall Street Journal также отмечала, что в настоящее время чиновники прорабатывают детали встречи председателя КНР с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом.

https://ria.ru/20221108/germaniya-1829859093.html

китай

саудовская аравия

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в мире, си цзиньпин, чжао лицзянь, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), китай, мид кнр, саудовская аравия