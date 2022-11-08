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Госдума одобрила проект о статусе ветерана добровольцам — участникам СВО - РИА Новости, 08.11.2022
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https://ria.ru/20221108/veteran-1829989492.html
Госдума одобрила проект о статусе ветерана добровольцам — участникам СВО
Госдума одобрила проект о статусе ветерана добровольцам — участникам СВО - РИА Новости, 08.11.2022
Госдума одобрила проект о статусе ветерана добровольцам — участникам СВО
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в I чтении законопроект, которым предлагается установить статус ветерана боевых действий лицам, поступившим в... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T15:41
2022-11-08T15:41
специальная военная операция на украине
госдума рф
общество
вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в I чтении законопроект, которым предлагается установить статус ветерана боевых действий лицам, поступившим в добровольческие формирования, содействующие выполнению задач ВС РФ в ходе спецоперации."Проектом федерального закона предлагается: установить статус ветерана боевых действий лицам, поступившим в созданные по решению органов государственной власти Российской Федерации добровольческие формирования, содействующие выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в ходе специальной военной операции", — сообщается в пояснительной записке.Кроме того, проектом предлагается установить статус инвалида боевых действий лицам, вступившим в добровольческие формирования и ставшими инвалидами вследствие ранений, полученных при выполнении задач в ходе спецоперации."Установить статус инвалида боевых действий указанным лицам, ставшими инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при выполнении задач в ходе специальной военной операции", - отмечается в пояснительной записке к проекту.Авторами законопроекта стали депутаты от всех думских фракций, группа сенаторов, а также спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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госдума рф, общество, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Госдума РФ, Общество, Вооруженные силы РФ, Россия
15:41 08.11.2022
 
Госдума одобрила проект о статусе ветерана добровольцам — участникам СВО

ГД приняла в I чтении проект о статусе ветерана добровольцам — участникам спецоперации

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Государственной думы РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в I чтении законопроект, которым предлагается установить статус ветерана боевых действий лицам, поступившим в добровольческие формирования, содействующие выполнению задач ВС РФ в ходе спецоперации.
"Проектом федерального закона предлагается: установить статус ветерана боевых действий лицам, поступившим в созданные по решению органов государственной власти Российской Федерации добровольческие формирования, содействующие выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в ходе специальной военной операции", — сообщается в пояснительной записке.
Кроме того, проектом предлагается установить статус инвалида боевых действий лицам, вступившим в добровольческие формирования и ставшими инвалидами вследствие ранений, полученных при выполнении задач в ходе спецоперации.
"Установить статус инвалида боевых действий указанным лицам, ставшими инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при выполнении задач в ходе специальной военной операции", - отмечается в пояснительной записке к проекту.
Авторами законопроекта стали депутаты от всех думских фракций, группа сенаторов, а также спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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Специальная военная операция на УкраинеГосдума РФОбществоВооруженные силы РФРоссия
 
 
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