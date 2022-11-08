https://ria.ru/20221108/veteran-1829989492.html

Госдума одобрила проект о статусе ветерана добровольцам — участникам СВО

Госдума одобрила проект о статусе ветерана добровольцам — участникам СВО - РИА Новости, 08.11.2022

Госдума одобрила проект о статусе ветерана добровольцам — участникам СВО

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в I чтении законопроект, которым предлагается установить статус ветерана боевых действий лицам, поступившим в... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T15:41

2022-11-08T15:41

2022-11-08T15:41

специальная военная операция на украине

госдума рф

общество

вооруженные силы рф

россия

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в I чтении законопроект, которым предлагается установить статус ветерана боевых действий лицам, поступившим в добровольческие формирования, содействующие выполнению задач ВС РФ в ходе спецоперации."Проектом федерального закона предлагается: установить статус ветерана боевых действий лицам, поступившим в созданные по решению органов государственной власти Российской Федерации добровольческие формирования, содействующие выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в ходе специальной военной операции", — сообщается в пояснительной записке.Кроме того, проектом предлагается установить статус инвалида боевых действий лицам, вступившим в добровольческие формирования и ставшими инвалидами вследствие ранений, полученных при выполнении задач в ходе спецоперации."Установить статус инвалида боевых действий указанным лицам, ставшими инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при выполнении задач в ходе специальной военной операции", - отмечается в пояснительной записке к проекту.Авторами законопроекта стали депутаты от всех думских фракций, группа сенаторов, а также спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

https://ria.ru/20221108/vyplata-1829853471.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

госдума рф, общество, вооруженные силы рф, россия