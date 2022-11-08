https://ria.ru/20221108/vasilevka-1830000885.html
Украина открыла проезд через КПП "Васильевка" в Запорожской области
Украина открыла проезд через КПП "Васильевка" в Запорожской области - РИА Новости, 08.11.2022
Украина открыла проезд через КПП "Васильевка" в Запорожской области
Киевские власти возобновили проезд через КПП "Васильевка" на освобожденную часть Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T16:12
2022-11-08T16:12
2022-11-08T16:12
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
украина
россия
владимир рогов
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Киевские власти возобновили проезд через КПП "Васильевка" на освобожденную часть Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.В начале октября врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что обратился в МИД РФ с просьбой поднять на уровне ООН вопрос с односторонней блокировкой контрольно-пропускного пункта "Васильевка" со стороны Киева."Украинская сторона возобновила проезд через КПП "Васильевка". Люди могут попасть небольшими группами. Ожидание для получения разрешения на проезд достигает около месяца. По каким критериям пускают и отказывают в проезде, нам непонятно", - сказал Рогов.При этом, по его словам, с российской стороны КПП всегда работал. "С нашей стороны ограничений на выезд населения не было. КПП закрывается только в целях безопасности, когда существуют риски обстрелов со стороны украинских боевиков", - уточнил Рогов.Украинские войска 30 сентября нанесли артиллерийский удар по колонне машин с гражданским населением, стоящей на выезде в освобожденную часть Запорожской области, в результате обстрела погибли 30 человек, 88 получили ранения.
https://ria.ru/20221107/front-1829003738.html
https://ria.ru/20221107/krym-1829642655.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская область, украина, россия, владимир рогов, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Украина, Россия, Владимир Рогов, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украина открыла проезд через КПП "Васильевка" в Запорожской области
Украина открыла проезд через КПП "Васильевка" на освобожденную часть Запорожской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Киевские власти возобновили проезд через КПП "Васильевка" на освобожденную часть Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
В начале октября врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий
сообщил, что обратился в МИД РФ
с просьбой поднять на уровне ООН
вопрос с односторонней блокировкой контрольно-пропускного пункта "Васильевка" со стороны Киева
.
"Украинская сторона возобновила проезд через КПП "Васильевка". Люди могут попасть небольшими группами. Ожидание для получения разрешения на проезд достигает около месяца. По каким критериям пускают и отказывают в проезде, нам непонятно", - сказал Рогов.
При этом, по его словам, с российской стороны КПП всегда работал. "С нашей стороны ограничений на выезд населения не было. КПП закрывается только в целях безопасности, когда существуют риски обстрелов со стороны украинских боевиков", - уточнил Рогов.
Украинские войска 30 сентября нанесли артиллерийский удар по колонне машин с гражданским населением, стоящей на выезде в освобожденную часть Запорожской области, в результате обстрела погибли 30 человек, 88 получили ранения.