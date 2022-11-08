10:47 08.11.2022 (обновлено: 11:40 08.11.2022)
На Украине провели учения по ликвидации последствий ядерного удара
В Черновицкой области Украины прошла тренировка по ликвидации последствий ядерного удара
© Фото : ДСНС України у Чернівецькій областіСовместные учения служб гражданской обороны Черновицкой области Украины с отработкой действий в случае чрезвычайной ситуации
© Фото : ДСНС України у Чернівецькій області
Совместные учения служб гражданской обороны Черновицкой области Украины с отработкой действий в случае чрезвычайной ситуации
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В Черновицкой области Украины прошла тренировка по ликвидации последствий ядерного удара, заявил в Telegram глава военной администрации региона Руслан Запаранюк.
По его словам, в учениях принимали участие представители главного управления госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
"С этой целью была смоделирована ситуация с максимальным учетом региональных особенностей", — пояснил украинский чиновник.
В октябре начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов рассказал, что Минобороны узнало о планах Киева применить "грязную бомбу" и обвинить в этом Москву.
На прошлой неделе эксперты МАГАТЭ начали проверку на объектах в Киеве, Желтых Водах и Днепропетровске после запроса Украины на фоне заявлений России. Гендиректор агентства Рафаэль Гросси пообещал "как можно раньше" сообщить о результатах изучения проб, взятых с объектов окружающей среды для анализа в лабораториях.
"Грязная бомба" — это контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При его подрыве контейнер разрушается, и радиоактивное вещество распыляется ударной волной, создавая радиоактивное загрязнение местности на больших территориях.
По оценкам российского военного ведомства, при подрыве Украиной "грязной бомбы" радиоактивные изотопы разнесутся в атмосфере на дальность до 1500 километров и могут накрыть Польшу.