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На Украине провели учения по ликвидации последствий ядерного удара - РИА Новости, 08.11.2022
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https://ria.ru/20221108/ukraina-1829876770.html
На Украине провели учения по ликвидации последствий ядерного удара
На Украине провели учения по ликвидации последствий ядерного удара - РИА Новости, 08.11.2022
На Украине провели учения по ликвидации последствий ядерного удара
В Черновицкой области Украины прошла тренировка по ликвидации последствий ядерного удара, заявил в Telegram глава военной администрации региона Руслан... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T10:47
2022-11-08T11:40
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
вооруженные силы украины
ядерное оружие
ситуация в днр и лнр
игорь кириллов
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В Черновицкой области Украины прошла тренировка по ликвидации последствий ядерного удара, заявил в Telegram глава военной администрации региона Руслан Запаранюк.По его словам, в учениях принимали участие представители главного управления госслужбы по чрезвычайным ситуациям.В октябре начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов рассказал, что Минобороны узнало о планах Киева применить "грязную бомбу" и обвинить в этом Москву. На прошлой неделе эксперты МАГАТЭ начали проверку на объектах в Киеве, Желтых Водах и Днепропетровске после запроса Украины на фоне заявлений России. Гендиректор агентства Рафаэль Гросси пообещал "как можно раньше" сообщить о результатах изучения проб, взятых с объектов окружающей среды для анализа в лабораториях."Грязная бомба" — это контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При его подрыве контейнер разрушается, и радиоактивное вещество распыляется ударной волной, создавая радиоактивное загрязнение местности на больших территориях. По оценкам российского военного ведомства, при подрыве Украиной "грязной бомбы" радиоактивные изотопы разнесутся в атмосфере на дальность до 1500 километров и могут накрыть Польшу.
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в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, ядерное оружие, ситуация в днр и лнр, игорь кириллов, вооруженные силы рф, киев, магатэ
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ядерное оружие, Ситуация в ДНР и ЛНР, Игорь Кириллов, Вооруженные силы РФ, Киев, МАГАТЭ
10:47 08.11.2022 (обновлено: 11:40 08.11.2022)
 
На Украине провели учения по ликвидации последствий ядерного удара

В Черновицкой области Украины прошла тренировка по ликвидации последствий ядерного удара

© Фото : ДСНС України у Чернівецькій областіСовместные учения служб гражданской обороны Черновицкой области Украины с отработкой действий в случае чрезвычайной ситуации
Совместные учения служб гражданской обороны Черновицкой области Украины с отработкой действий в случае чрезвычайной ситуации - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© Фото : ДСНС України у Чернівецькій області
Совместные учения служб гражданской обороны Черновицкой области Украины с отработкой действий в случае чрезвычайной ситуации
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В Черновицкой области Украины прошла тренировка по ликвидации последствий ядерного удара, заявил в Telegram глава военной администрации региона Руслан Запаранюк.
По его словам, в учениях принимали участие представители главного управления госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
"С этой целью была смоделирована ситуация с максимальным учетом региональных особенностей", — пояснил украинский чиновник.
В октябре начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов рассказал, что Минобороны узнало о планах Киева применить "грязную бомбу" и обвинить в этом Москву.
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На прошлой неделе эксперты МАГАТЭ начали проверку на объектах в Киеве, Желтых Водах и Днепропетровске после запроса Украины на фоне заявлений России. Гендиректор агентства Рафаэль Гросси пообещал "как можно раньше" сообщить о результатах изучения проб, взятых с объектов окружающей среды для анализа в лабораториях.
"Грязная бомба" — это контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При его подрыве контейнер разрушается, и радиоактивное вещество распыляется ударной волной, создавая радиоактивное загрязнение местности на больших территориях.
По оценкам российского военного ведомства, при подрыве Украиной "грязной бомбы" радиоактивные изотопы разнесутся в атмосфере на дальность до 1500 километров и могут накрыть Польшу.
“Грязная бомба”: устройство и последствия применения
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныЯдерное оружиеСитуация в ДНР и ЛНРИгорь КирилловВооруженные силы РФКиевМАГАТЭ
 
 
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