https://ria.ru/20221108/ukraina-1829876770.html

На Украине провели учения по ликвидации последствий ядерного удара

На Украине провели учения по ликвидации последствий ядерного удара - РИА Новости, 08.11.2022

На Украине провели учения по ликвидации последствий ядерного удара

В Черновицкой области Украины прошла тренировка по ликвидации последствий ядерного удара, заявил в Telegram глава военной администрации региона Руслан... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T10:47

2022-11-08T10:47

2022-11-08T11:40

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игорь кириллов

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В Черновицкой области Украины прошла тренировка по ликвидации последствий ядерного удара, заявил в Telegram глава военной администрации региона Руслан Запаранюк.По его словам, в учениях принимали участие представители главного управления госслужбы по чрезвычайным ситуациям.В октябре начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов рассказал, что Минобороны узнало о планах Киева применить "грязную бомбу" и обвинить в этом Москву. На прошлой неделе эксперты МАГАТЭ начали проверку на объектах в Киеве, Желтых Водах и Днепропетровске после запроса Украины на фоне заявлений России. Гендиректор агентства Рафаэль Гросси пообещал "как можно раньше" сообщить о результатах изучения проб, взятых с объектов окружающей среды для анализа в лабораториях."Грязная бомба" — это контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При его подрыве контейнер разрушается, и радиоактивное вещество распыляется ударной волной, создавая радиоактивное загрязнение местности на больших территориях. По оценкам российского военного ведомства, при подрыве Украиной "грязной бомбы" радиоактивные изотопы разнесутся в атмосфере на дальность до 1500 километров и могут накрыть Польшу.

https://ria.ru/20221103/bomba-1828866185.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

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