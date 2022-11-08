https://ria.ru/20221108/twitter-1830019847.html
СМИ: Маск обсуждал возможность сделать Twitter платным
СМИ: Маск обсуждал возможность сделать Twitter платным - РИА Новости, 08.11.2022
СМИ: Маск обсуждал возможность сделать Twitter платным
Американский миллиардер Илон Маск обсуждал возможность сделать принадлежащую ему социальную сеть Twitter платной, сообщает интернет-портал Platformer. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T17:02
2022-11-08T17:02
2022-11-08T17:02
в мире
илон маск
параг агравал
калифорния
сан-франциско
twitter
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600562600_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_df9469fe53f059a4b9d19e9c98f1d15f.jpg
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск обсуждал возможность сделать принадлежащую ему социальную сеть Twitter платной, сообщает интернет-портал Platformer."Маск обсуждал возможность того, чтобы доступ ко всему сайту был платным", - говорится в сообщении портала со ссылкой на источник.По данным Platformer, Маск и его советник Дэвид Сакс обсуждали идею сделать соцсеть платной для большинства или для всех пользователей на недавних собраниях. Так, например, соцсеть может быть доступной пользователю ограниченное количество времени, после чего для загрузки страницы ему понадобится подписка.Насколько серьезны намерения Маска относительно платной подписки, по данным портала, пока не известно. Однако это, вероятно, не произойдет в скором времени, поскольку сейчас команда разработчиков занята работой над платной премиум-версией соцсети - Twitter Blue.Ранее Маск предложил ввести платную систему верификации аккаунтов в Twitter. Ряд СМИ сообщали, что подписка будет стоить около 20 долларов в месяц. После критики со стороны некоторых пользователей Маск предложил стоимость подписки в 8 долларов в месяц.Маск в октябре окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению соцсети. СМИ сообщали, что возглавлявший Twitter Параг Агравал был уволен вместе с другими руководителями компании.Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
https://ria.ru/20221107/blokirovka-1829553429.html
https://ria.ru/20221108/zelenskiy-1829878585.html
калифорния
сан-франциско
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600562600_204:396:2407:2048_1920x0_80_0_0_5c29d2a908416bbf0863183154e51aec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, илон маск, параг агравал, калифорния, сан-франциско, twitter
В мире, Илон Маск, Параг Агравал, Калифорния, Сан-Франциско, Twitter
СМИ: Маск обсуждал возможность сделать Twitter платным
Platformer: Маск обсуждал возможность сделать доступ к Twitter платным
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости.
Американский миллиардер Илон Маск обсуждал возможность сделать принадлежащую ему социальную сеть Twitter платной, сообщает интернет-портал Platformer
.
"Маск обсуждал возможность того, чтобы доступ ко всему сайту был платным", - говорится в сообщении портала со ссылкой на источник.
По данным Platformer, Маск и его советник Дэвид Сакс обсуждали идею сделать соцсеть платной для большинства или для всех пользователей на недавних собраниях. Так, например, соцсеть может быть доступной пользователю ограниченное количество времени, после чего для загрузки страницы ему понадобится подписка.
Насколько серьезны намерения Маска относительно платной подписки, по данным портала, пока не известно. Однако это, вероятно, не произойдет в скором времени, поскольку сейчас команда разработчиков занята работой над платной премиум-версией соцсети - Twitter Blue.
Ранее Маск предложил ввести платную систему верификации аккаунтов в Twitter. Ряд СМИ сообщали, что подписка будет стоить около 20 долларов в месяц. После критики со стороны некоторых пользователей Маск предложил стоимость подписки в 8 долларов в месяц.
Маск в октябре окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению соцсети. СМИ сообщали, что возглавлявший Twitter Параг Агравал
был уволен вместе с другими руководителями компании.
Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско
, штат Калифорния
.