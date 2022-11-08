https://ria.ru/20221108/twitter-1830019847.html

СМИ: Маск обсуждал возможность сделать Twitter платным

СМИ: Маск обсуждал возможность сделать Twitter платным - РИА Новости, 08.11.2022

СМИ: Маск обсуждал возможность сделать Twitter платным

Американский миллиардер Илон Маск обсуждал возможность сделать принадлежащую ему социальную сеть Twitter платной, сообщает интернет-портал Platformer. РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T17:02

2022-11-08T17:02

2022-11-08T17:02

в мире

илон маск

параг агравал

калифорния

сан-франциско

twitter

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск обсуждал возможность сделать принадлежащую ему социальную сеть Twitter платной, сообщает интернет-портал Platformer."Маск обсуждал возможность того, чтобы доступ ко всему сайту был платным", - говорится в сообщении портала со ссылкой на источник.По данным Platformer, Маск и его советник Дэвид Сакс обсуждали идею сделать соцсеть платной для большинства или для всех пользователей на недавних собраниях. Так, например, соцсеть может быть доступной пользователю ограниченное количество времени, после чего для загрузки страницы ему понадобится подписка.Насколько серьезны намерения Маска относительно платной подписки, по данным портала, пока не известно. Однако это, вероятно, не произойдет в скором времени, поскольку сейчас команда разработчиков занята работой над платной премиум-версией соцсети - Twitter Blue.Ранее Маск предложил ввести платную систему верификации аккаунтов в Twitter. Ряд СМИ сообщали, что подписка будет стоить около 20 долларов в месяц. После критики со стороны некоторых пользователей Маск предложил стоимость подписки в 8 долларов в месяц.Маск в октябре окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению соцсети. СМИ сообщали, что возглавлявший Twitter Параг Агравал был уволен вместе с другими руководителями компании.Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.

https://ria.ru/20221107/blokirovka-1829553429.html

https://ria.ru/20221108/zelenskiy-1829878585.html

калифорния

сан-франциско

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, илон маск, параг агравал, калифорния, сан-франциско, twitter