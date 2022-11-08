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СМИ: Маск обсуждал возможность сделать Twitter платным - РИА Новости, 08.11.2022
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СМИ: Маск обсуждал возможность сделать Twitter платным
СМИ: Маск обсуждал возможность сделать Twitter платным - РИА Новости, 08.11.2022
СМИ: Маск обсуждал возможность сделать Twitter платным
Американский миллиардер Илон Маск обсуждал возможность сделать принадлежащую ему социальную сеть Twitter платной, сообщает интернет-портал Platformer. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T17:02
2022-11-08T17:02
в мире
илон маск
параг агравал
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сан-франциско
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск обсуждал возможность сделать принадлежащую ему социальную сеть Twitter платной, сообщает интернет-портал Platformer."Маск обсуждал возможность того, чтобы доступ ко всему сайту был платным", - говорится в сообщении портала со ссылкой на источник.По данным Platformer, Маск и его советник Дэвид Сакс обсуждали идею сделать соцсеть платной для большинства или для всех пользователей на недавних собраниях. Так, например, соцсеть может быть доступной пользователю ограниченное количество времени, после чего для загрузки страницы ему понадобится подписка.Насколько серьезны намерения Маска относительно платной подписки, по данным портала, пока не известно. Однако это, вероятно, не произойдет в скором времени, поскольку сейчас команда разработчиков занята работой над платной премиум-версией соцсети - Twitter Blue.Ранее Маск предложил ввести платную систему верификации аккаунтов в Twitter. Ряд СМИ сообщали, что подписка будет стоить около 20 долларов в месяц. После критики со стороны некоторых пользователей Маск предложил стоимость подписки в 8 долларов в месяц.Маск в октябре окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению соцсети. СМИ сообщали, что возглавлявший Twitter Параг Агравал был уволен вместе с другими руководителями компании.Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
https://ria.ru/20221107/blokirovka-1829553429.html
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в мире, илон маск, параг агравал, калифорния, сан-франциско, twitter
В мире, Илон Маск, Параг Агравал, Калифорния, Сан-Франциско, Twitter
17:02 08.11.2022
 
СМИ: Маск обсуждал возможность сделать Twitter платным

Platformer: Маск обсуждал возможность сделать доступ к Twitter платным

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Логотип социальной сети Twitter. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск обсуждал возможность сделать принадлежащую ему социальную сеть Twitter платной, сообщает интернет-портал Platformer.
"Маск обсуждал возможность того, чтобы доступ ко всему сайту был платным", - говорится в сообщении портала со ссылкой на источник.
По данным Platformer, Маск и его советник Дэвид Сакс обсуждали идею сделать соцсеть платной для большинства или для всех пользователей на недавних собраниях. Так, например, соцсеть может быть доступной пользователю ограниченное количество времени, после чего для загрузки страницы ему понадобится подписка.
Насколько серьезны намерения Маска относительно платной подписки, по данным портала, пока не известно. Однако это, вероятно, не произойдет в скором времени, поскольку сейчас команда разработчиков занята работой над платной премиум-версией соцсети - Twitter Blue.
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Маск в октябре окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению соцсети. СМИ сообщали, что возглавлявший Twitter Параг Агравал был уволен вместе с другими руководителями компании.
Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
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В миреИлон МаскПараг АгравалКалифорнияСан-ФранцискоTwitter
 
 
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