https://ria.ru/20221108/trevoga-1830100138.html
СМИ сообщили о воздушной тревоге в трех восточных областях Украины
СМИ сообщили о воздушной тревоге в трех восточных областях Украины - РИА Новости, 09.11.2022
СМИ сообщили о воздушной тревоге в трех восточных областях Украины
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Полтавской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщило... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-08T23:57
2022-11-08T23:57
2022-11-09T00:02
специальная военная операция на украине
киев
в мире
запорожская область
днепропетровская область
полтавская область
украина
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Полтавской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщило интернет-издание "Страна.ua"."Началась новая волна воздушных тревог: Днепропетровская, Запорожская (подконтрольная Киеву часть) и Полтавская области", - говорится в сообщении.Ранее во вторник сообщалось о взрывах в городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, в мире, запорожская область, днепропетровская область, полтавская область, украина
Специальная военная операция на Украине, Киев, В мире, Запорожская область, Днепропетровская область, Полтавская область, Украина
23:57 08.11.2022 (обновлено: 00:02 09.11.2022)
СМИ сообщили о воздушной тревоге в трех восточных областях Украины
"Страна.ua": началась новая волна воздушных тревог — в трех восточных областях Украины