https://ria.ru/20221108/tramp-1829827114.html

Белый дом обвинил Трампа во лжи о преследовании политических оппонентов

Белый дом обвинил Трампа во лжи о преследовании политических оппонентов - РИА Новости, 08.11.2022

Белый дом обвинил Трампа во лжи о преследовании политических оппонентов

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в понедельник назвала ложью слова бывшего президента США Дональда Трампа о том, что радикальные американские... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T00:09

2022-11-08T00:09

2022-11-08T00:09

в мире

дональд трамп

джо байден

карин жан-пьер

сша

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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в понедельник назвала ложью слова бывшего президента США Дональда Трампа о том, что радикальные американские демократы преследуют своих политических оппонентов."Это, определенно, не правда. Это обман и ложь", - заявила она на брифинге , отвечая на вопрос о реакции Белого дома на соответствующие заявления Трампа.Бывший американский президент неоднократно подвергал критике действующую администрацию, включая лидера страны США Джо Байдена, говоря о преследованиях в отношении себя по политическим мотивам.

https://radiosputnik.ria.ru/20221029/opros-1827797667.html

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в мире, дональд трамп, джо байден, карин жан-пьер, сша