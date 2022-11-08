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Белый дом обвинил Трампа во лжи о преследовании политических оппонентов - РИА Новости, 08.11.2022
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Белый дом обвинил Трампа во лжи о преследовании политических оппонентов
Белый дом обвинил Трампа во лжи о преследовании политических оппонентов - РИА Новости, 08.11.2022
Белый дом обвинил Трампа во лжи о преследовании политических оппонентов
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в понедельник назвала ложью слова бывшего президента США Дональда Трампа о том, что радикальные американские... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T00:09
2022-11-08T00:09
в мире
дональд трамп
джо байден
карин жан-пьер
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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в понедельник назвала ложью слова бывшего президента США Дональда Трампа о том, что радикальные американские демократы преследуют своих политических оппонентов."Это, определенно, не правда. Это обман и ложь", - заявила она на брифинге , отвечая на вопрос о реакции Белого дома на соответствующие заявления Трампа.Бывший американский президент неоднократно подвергал критике действующую администрацию, включая лидера страны США Джо Байдена, говоря о преследованиях в отношении себя по политическим мотивам.
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в мире, дональд трамп, джо байден, карин жан-пьер, сша
В мире, Дональд Трамп, Джо Байден, Карин Жан-Пьер, США
00:09 08.11.2022
 
Белый дом обвинил Трампа во лжи о преследовании политических оппонентов

В Белом доме назвали ложью слова Трампа о преследовании демократами своих оппонентов

© AP Photo / Patrick SemanskyБелый дом, США
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© AP Photo / Patrick Semansky
Белый дом, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в понедельник назвала ложью слова бывшего президента США Дональда Трампа о том, что радикальные американские демократы преследуют своих политических оппонентов.
"Это, определенно, не правда. Это обман и ложь", - заявила она на брифинге , отвечая на вопрос о реакции Белого дома на соответствующие заявления Трампа.
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В миреДональд ТрампДжо БайденКарин Жан-ПьерСША
 
 
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