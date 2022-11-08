https://ria.ru/20221108/tayvan-1830091855.html

Президент Тайваня заявила о "реальной угрозе" вторжения КНР

Президент Тайваня заявила о "реальной угрозе" вторжения КНР - РИА Новости, 08.11.2022

Президент Тайваня заявила о "реальной угрозе" вторжения КНР

Глава Тайваня Цай Инвэнь заявила в интервью журналу Atlantic о существовании "реальной угрозы" вторжения со стороны Китая. РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T22:25

2022-11-08T22:25

2022-11-08T23:03

в мире

нэнси пелоси

цай инвэнь

си цзиньпин

китай

тайвань

сша

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Глава Тайваня Цай Инвэнь заявила в интервью журналу Atlantic о существовании "реальной угрозы" вторжения со стороны Китая.Председатель КНР Си Цзиньпин на открытии 20-го съезда Компартии Китая 16 октября заявил, что Пекин будет искренне и всеми силами настаивать на перспективе мирного воссоединения с островом, но никогда не станет обещать отказаться от применения силы для решения этого вопроса.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил ее визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Президент России Владимир Путин заявил, что Тайвань — неотъемлемая часть КНР, все телодвижения представителей США с визитами на остров являются провокацией.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20221107/tayvan-1829694991.html

китай

тайвань

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, нэнси пелоси, цай инвэнь, си цзиньпин, китай, тайвань, сша