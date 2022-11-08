22:25 08.11.2022 (обновлено: 23:03 08.11.2022)
Президент Тайваня заявила о "реальной угрозе" вторжения КНР
Глава Тайваня Цай Инвэнь: есть "реальная угроза" вторжения КНР, надо быть готовыми к этому
© AP Photo / Taiwan Presidential OfficeПрезидент Тайваня Цай Инвэнь
© AP Photo / Taiwan Presidential Office
Президент Тайваня Цай Инвэнь. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Глава Тайваня Цай Инвэнь заявила в интервью журналу Atlantic о существовании "реальной угрозы" вторжения со стороны Китая.
"Это правда, что это (вторжение. — Прим. ред.) может произойти с нами. Поэтому нам необходимо быть к этому готовыми. Есть реальная угроза этого. Это не раздувание шумихи", — сказала она.
Председатель КНР Си Цзиньпин на открытии 20-го съезда Компартии Китая 16 октября заявил, что Пекин будет искренне и всеми силами настаивать на перспективе мирного воссоединения с островом, но никогда не станет обещать отказаться от применения силы для решения этого вопроса.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил ее визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Президент России Владимир Путин заявил, что Тайвань — неотъемлемая часть КНР, все телодвижения представителей США с визитами на остров являются провокацией.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.