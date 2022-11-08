https://ria.ru/20221108/surinam-1830025630.html
Президент Суринама пожаловался на нехватку денег на экологию
Президент Суринама пожаловался на нехватку денег на экологию - РИА Новости, 08.11.2022
Президент Суринама пожаловался на нехватку денег на экологию
Президент Суринама - одной из трех стран в мире, не производящей парниковых газов, - призвал упростить доступ к финансированию для борьбы с климатическими... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T17:28
2022-11-08T17:28
2022-11-08T17:28
в мире
самех шукри
суринам
экология
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ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ (Египет), 8 ноя - РИА Новости. Президент Суринама - одной из трех стран в мире, не производящей парниковых газов, - призвал упростить доступ к финансированию для борьбы с климатическими изменениями.Суринам наряду с Бутаном и Панамой является углеродно-отрицательной (carbon-negative) страной - потребление ею парниковых газов превышает их производство."Хватит обещаний и переговоров. Мы видим ужасающие последствия климатических изменений, и на фоне этого - никаких реальных действий по реализации Парижского соглашения", - заявил с трибуны саммита в рамках 27-й Конференции ООН по вопросам изменения климата (COP27) президент Суринама Чандрикаперсад Сантохи."Вклад Суринама в эмиссии парниковых газов в мире - 0,01%. Однако мы крайне уязвимы перед лицом природных катастроф, в том числе из-за повышения уровня моря", - заявил президент.По словам Сантохи, Суринам намерен в 2023 году утвердить первое национальное климатическое соглашение по защите лесов и приоритизации зеленой энергетики."Финансовая помощь нужна прямо сейчас. Нужно упростить процедуру доступа к финансированию. Мы не можем ждать годами получения финансов", - резюмировал президент.COP27 формально открылась на египетском курорте Шарм-эш-Шейх в воскресенье, глава МИД Египта Самех Шукри был избран президентом конференции. Министр заявил, что африканские страны нуждаются в финансировании для борьбы с последствиями климатических изменений ввиду того, что население страдает от них, не внося особого вклада в изменения климата. В понедельник и вторник на саммите в рамках конференции выступят более 120 глав государств. В конференции участвуют более 44 тысяч человек, завершится она 18 ноября.
https://ria.ru/20221108/pomosch-1830002605.html
https://ria.ru/20221108/klimat-1829987359.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, самех шукри, суринам, экология
В мире, Самех Шукри, Суринам, Экология
Президент Суринама пожаловался на нехватку денег на экологию
Президент не загрязняющего воздух Суринама Сантохи заявил о нехватке денег на экологию
ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ (Египет), 8 ноя - РИА Новости. Президент Суринама - одной из трех стран в мире, не производящей парниковых газов, - призвал упростить доступ к финансированию для борьбы с климатическими изменениями.
Суринам наряду с Бутаном
и Панамой
является углеродно-отрицательной (carbon-negative) страной - потребление ею парниковых газов превышает их производство.
"Хватит обещаний и переговоров. Мы видим ужасающие последствия климатических изменений, и на фоне этого - никаких реальных действий по реализации Парижского соглашения", - заявил с трибуны саммита в рамках 27-й Конференции ООН
по вопросам изменения климата (COP27) президент Суринама Чандрикаперсад Сантохи.
"Вклад Суринама в эмиссии парниковых газов в мире - 0,01%. Однако мы крайне уязвимы перед лицом природных катастроф, в том числе из-за повышения уровня моря", - заявил президент.
По словам Сантохи, Суринам намерен в 2023 году утвердить первое национальное климатическое соглашение по защите лесов и приоритизации зеленой энергетики.
"Финансовая помощь нужна прямо сейчас. Нужно упростить процедуру доступа к финансированию. Мы не можем ждать годами получения финансов", - резюмировал президент.
COP27 формально открылась на египетском курорте Шарм-эш-Шейх
в воскресенье, глава МИД Египта Самех Шукри
был избран президентом конференции. Министр заявил, что африканские страны нуждаются в финансировании для борьбы с последствиями климатических изменений ввиду того, что население страдает от них, не внося особого вклада в изменения климата. В понедельник и вторник на саммите в рамках конференции выступят более 120 глав государств. В конференции участвуют более 44 тысяч человек, завершится она 18 ноября.