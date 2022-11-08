https://ria.ru/20221108/surinam-1830025630.html

Президент Суринама пожаловался на нехватку денег на экологию

Президент Суринама пожаловался на нехватку денег на экологию - РИА Новости, 08.11.2022

Президент Суринама пожаловался на нехватку денег на экологию

Президент Суринама - одной из трех стран в мире, не производящей парниковых газов, - призвал упростить доступ к финансированию для борьбы с климатическими... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T17:28

2022-11-08T17:28

2022-11-08T17:28

в мире

самех шукри

суринам

экология

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ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ (Египет), 8 ноя - РИА Новости. Президент Суринама - одной из трех стран в мире, не производящей парниковых газов, - призвал упростить доступ к финансированию для борьбы с климатическими изменениями.Суринам наряду с Бутаном и Панамой является углеродно-отрицательной (carbon-negative) страной - потребление ею парниковых газов превышает их производство."Хватит обещаний и переговоров. Мы видим ужасающие последствия климатических изменений, и на фоне этого - никаких реальных действий по реализации Парижского соглашения", - заявил с трибуны саммита в рамках 27-й Конференции ООН по вопросам изменения климата (COP27) президент Суринама Чандрикаперсад Сантохи."Вклад Суринама в эмиссии парниковых газов в мире - 0,01%. Однако мы крайне уязвимы перед лицом природных катастроф, в том числе из-за повышения уровня моря", - заявил президент.По словам Сантохи, Суринам намерен в 2023 году утвердить первое национальное климатическое соглашение по защите лесов и приоритизации зеленой энергетики."Финансовая помощь нужна прямо сейчас. Нужно упростить процедуру доступа к финансированию. Мы не можем ждать годами получения финансов", - резюмировал президент.COP27 формально открылась на египетском курорте Шарм-эш-Шейх в воскресенье, глава МИД Египта Самех Шукри был избран президентом конференции. Министр заявил, что африканские страны нуждаются в финансировании для борьбы с последствиями климатических изменений ввиду того, что население страдает от них, не внося особого вклада в изменения климата. В понедельник и вторник на саммите в рамках конференции выступят более 120 глав государств. В конференции участвуют более 44 тысяч человек, завершится она 18 ноября.

https://ria.ru/20221108/pomosch-1830002605.html

https://ria.ru/20221108/klimat-1829987359.html

суринам

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, самех шукри, суринам, экология