https://ria.ru/20221108/ssha-1829921376.html

Американский политолог объяснил, как США манипулируют Украиной

Американский политолог объяснил, как США манипулируют Украиной - РИА Новости, 08.11.2022

Американский политолог объяснил, как США манипулируют Украиной

США и Великобритания проводят лицемерную политику по отношению к Украине, манипулируя Киевом, написал в Twitter международный правозащитник и политолог Аджаму... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T12:34

2022-11-08T12:34

2022-11-08T12:53

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. США и Великобритания проводят лицемерную политику по отношению к Украине, манипулируя Киевом, написал в Twitter международный правозащитник и политолог Аджаму Барака.Подписчики его аккаунта согласились с экспертом."Есть ли государство более аморальное, чем США? Нет", — ответил William Murphy."Нет-нет, они просто хотят, чтобы это продолжалось", — заявил Kashyap."Связано ли это "давление" с грядущими выборами в конгресс? Когда выборы завершатся, они опять будут вынуждать воевать?" — спросил Mark Burton."Я родился и вырос в США, и я согласен", — написал Gary R."Ну, они продадут оружие, которое хотели продать, и просто отмоют деньги", — заключил apollon.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221108/bayden-1829896169.html

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в мире, цены на нефть, сша, украина, великобритания, нато, twitter