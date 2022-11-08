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Американский политолог объяснил, как США манипулируют Украиной - РИА Новости, 08.11.2022
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Американский политолог объяснил, как США манипулируют Украиной
Американский политолог объяснил, как США манипулируют Украиной - РИА Новости, 08.11.2022
Американский политолог объяснил, как США манипулируют Украиной
США и Великобритания проводят лицемерную политику по отношению к Украине, манипулируя Киевом, написал в Twitter международный правозащитник и политолог Аджаму... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T12:34
2022-11-08T12:53
в мире
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. США и Великобритания проводят лицемерную политику по отношению к Украине, манипулируя Киевом, написал в Twitter международный правозащитник и политолог Аджаму Барака.Подписчики его аккаунта согласились с экспертом."Есть ли государство более аморальное, чем США? Нет", — ответил William Murphy."Нет-нет, они просто хотят, чтобы это продолжалось", — заявил Kashyap."Связано ли это "давление" с грядущими выборами в конгресс? Когда выборы завершатся, они опять будут вынуждать воевать?" — спросил Mark Burton."Я родился и вырос в США, и я согласен", — написал Gary R."Ну, они продадут оружие, которое хотели продать, и просто отмоют деньги", — заключил apollon.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221108/bayden-1829896169.html
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в мире, цены на нефть, сша, украина, великобритания, нато, twitter
В мире, Цены на нефть, США, Украина, Великобритания, НАТО, Twitter
12:34 08.11.2022 (обновлено: 12:53 08.11.2022)
 
Американский политолог объяснил, как США манипулируют Украиной

Американский политолог Барака обвинил США и Великобританию в манипуляции Украиной

© Flickr / lindsayshaverАмериканский флаг
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© Flickr / lindsayshaver
Американский флаг. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. США и Великобритания проводят лицемерную политику по отношению к Украине, манипулируя Киевом, написал в Twitter международный правозащитник и политолог Аджаму Барака.
"Великобритания и США оказывали давление на Украину, чтобы та в марте отказалась от переговоров, которые положили бы конец конфликту с Россией. Но сегодня, месяцы и тысячи жизней спустя, Соединенные Штаты оказывают давление на Украину, чтобы она продемонстрировала готовность к переговорам. Есть ли государство более аморальное, чем США?" — задался вопросом он.
Подписчики его аккаунта согласились с экспертом.
"Есть ли государство более аморальное, чем США? Нет", — ответил William Murphy.
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"Нет-нет, они просто хотят, чтобы это продолжалось", — заявил Kashyap.
"Связано ли это "давление" с грядущими выборами в конгресс? Когда выборы завершатся, они опять будут вынуждать воевать?" — спросил Mark Burton.
"Я родился и вырос в США, и я согласен", — написал Gary R.
"Ну, они продадут оружие, которое хотели продать, и просто отмоют деньги", — заключил apollon.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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