18:21 08.11.2022 (обновлено: 18:59 08.11.2022)
Суровикин доложил Шойгу об оперативной обстановке в районе спецоперации
Суровикин доложил Шойгу об оперативной обстановке, обеспечении довольствием мобилизованных
© Министерство обороны РоссииКомандующий Объединенной группировкой войск России в районе проведения спецоперации генерал армии Сергей Суровикин
© Министерство обороны России
Командующий Объединенной группировкой войск России в районе проведения спецоперации генерал армии Сергей Суровикин. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Командующий Объединенной группировки российских войск генерал армии Сергей Суровикин доложил министру обороны РФ Сергею Шойгу об оперативной обстановке и обеспечении всеми видами довольствия призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации, сообщило во вторник Минобороны РФ.
Шойгу проинспектировал командный пункт группировки, выполняющей задачи специальной военной операции на Украине.
"На командном пункте генерал армии Сергей Шойгу заслушал доклад командующего Объединенной группировки российских войск генерала армии Сергея Суровикина по текущей оперативной обстановке, характере действий противника, выполнении российскими войсками боевых задач на различных операционных направлениях, а также отдельно - по вопросам обеспечения всеми видами довольствия прибывших в состав группировки военнослужащих, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации", - говорится в сообщении российского военного ведомства.