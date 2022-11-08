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Суровикин доложил Шойгу об оперативной обстановке в районе спецоперации

Суровикин доложил Шойгу об оперативной обстановке в районе спецоперации - РИА Новости, 08.11.2022

Суровикин доложил Шойгу об оперативной обстановке в районе спецоперации

Командующий Объединенной группировки российских войск генерал армии Сергей Суровикин доложил министру обороны РФ Сергею Шойгу об оперативной обстановке и... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T18:21

2022-11-08T18:21

2022-11-08T18:59

специальная военная операция на украине

безопасность

сергей шойгу

сергей суровикин

россия

украина

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Командующий Объединенной группировки российских войск генерал армии Сергей Суровикин доложил министру обороны РФ Сергею Шойгу об оперативной обстановке и обеспечении всеми видами довольствия призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации, сообщило во вторник Минобороны РФ.Шойгу проинспектировал командный пункт группировки, выполняющей задачи специальной военной операции на Украине."На командном пункте генерал армии Сергей Шойгу заслушал доклад командующего Объединенной группировки российских войск генерала армии Сергея Суровикина по текущей оперативной обстановке, характере действий противника, выполнении российскими войсками боевых задач на различных операционных направлениях, а также отдельно - по вопросам обеспечения всеми видами довольствия прибывших в состав группировки военнослужащих, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Рабочая встреча Шойгу в командном пункте российской группировки Рабочая встреча Шойгу в командном пункте российской группировки 2022-11-08T18:21 true PT1M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, сергей шойгу, сергей суровикин, россия, украина, видео