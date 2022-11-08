https://ria.ru/20221108/sobaki-1829868098.html

Башкирские депутаты предложили отнести бездомных собак к диким животным

Башкирские депутаты предложили отнести бездомных собак к диким животным - РИА Новости, 08.11.2022

Башкирские депутаты предложили отнести бездомных собак к диким животным

Парламент Башкирии предлагает отнести бездомных собак, обитающих в природе, к диким животным, сообщили в пресс-службе госсобрания - Курултая региона. РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T10:13

2022-11-08T10:13

2022-11-08T10:13

общество

константин толкачев

республика башкортостан

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УФА, 8 ноя – РИА Новости. Парламент Башкирии предлагает отнести бездомных собак, обитающих в природе, к диким животным, сообщили в пресс-службе госсобрания - Курултая региона."Если в соседстве с человеком собаки питаются в основном пищевыми отходами, то, попадая в места обитания диких животных, они проявляют свои природные инстинкты, становятся хищниками. Мы предлагаем отнести вопрос регулирования численности бездомных животных, находящихся вне пределов населенных пунктов, к сфере действия Федерального закона "О животном мире", - цитирует пресс-служба председателя парламента региона Константина Толкачева.Он отметил, что действующий с января 2020 года закон, который предусматривает отлов, стерилизацию, вакцинацию и выпуск животных без владельцев в прежнюю среду обитания, исправить ситуацию не в состоянии."Безнадзорные собаки в лесных массивах возле городов и деревень быстро дичают, объединяются в стаи, нападают на таких крупных зверей, как олени и лоси, представляют угрозу для людей. С 2020 года в республике одичавшие собаки уничтожили 38 косуль и двух лосей. Имея повадки диких животных, они нападают на домашнюю птицу и мелкий рогатый скот, наносят ущерб сельским жителям и угрожают их безопасности. Только за октябрь текущего года в нашей республике собаки загрызли десять овец, еще восемь были ранены", - рассказал Толкачев.По словам спикера парламента Башкирии, до 2020 года борьба с неконтролируемым ростом поголовья безнадзорных собак велась в рамках регулирования численности животных, наносящих ущерб охотничьему хозяйству, и на них распространялись соответствующие биотехнические мероприятия. Депутаты предлагают частично вернуться к этой практике, но только в части регулирования численности одичавших собак в дикой среде обитания.

https://ria.ru/20220828/sobaka-1812650661.html

https://ria.ru/20220213/zhivotnye-1772561270.html

республика башкортостан

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, константин толкачев, республика башкортостан