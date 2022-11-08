https://ria.ru/20221108/sobaki-1829868098.html
Башкирские депутаты предложили отнести бездомных собак к диким животным
Башкирские депутаты предложили отнести бездомных собак к диким животным - РИА Новости, 08.11.2022
Башкирские депутаты предложили отнести бездомных собак к диким животным
Парламент Башкирии предлагает отнести бездомных собак, обитающих в природе, к диким животным, сообщили в пресс-службе госсобрания - Курултая региона. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T10:13
2022-11-08T10:13
2022-11-08T10:13
общество
константин толкачев
республика башкортостан
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УФА, 8 ноя – РИА Новости. Парламент Башкирии предлагает отнести бездомных собак, обитающих в природе, к диким животным, сообщили в пресс-службе госсобрания - Курултая региона."Если в соседстве с человеком собаки питаются в основном пищевыми отходами, то, попадая в места обитания диких животных, они проявляют свои природные инстинкты, становятся хищниками. Мы предлагаем отнести вопрос регулирования численности бездомных животных, находящихся вне пределов населенных пунктов, к сфере действия Федерального закона "О животном мире", - цитирует пресс-служба председателя парламента региона Константина Толкачева.Он отметил, что действующий с января 2020 года закон, который предусматривает отлов, стерилизацию, вакцинацию и выпуск животных без владельцев в прежнюю среду обитания, исправить ситуацию не в состоянии."Безнадзорные собаки в лесных массивах возле городов и деревень быстро дичают, объединяются в стаи, нападают на таких крупных зверей, как олени и лоси, представляют угрозу для людей. С 2020 года в республике одичавшие собаки уничтожили 38 косуль и двух лосей. Имея повадки диких животных, они нападают на домашнюю птицу и мелкий рогатый скот, наносят ущерб сельским жителям и угрожают их безопасности. Только за октябрь текущего года в нашей республике собаки загрызли десять овец, еще восемь были ранены", - рассказал Толкачев.По словам спикера парламента Башкирии, до 2020 года борьба с неконтролируемым ростом поголовья безнадзорных собак велась в рамках регулирования численности животных, наносящих ущерб охотничьему хозяйству, и на них распространялись соответствующие биотехнические мероприятия. Депутаты предлагают частично вернуться к этой практике, но только в части регулирования численности одичавших собак в дикой среде обитания.
https://ria.ru/20220828/sobaka-1812650661.html
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республика башкортостан
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, константин толкачев, республика башкортостан
Общество, Константин Толкачев, Республика Башкортостан
Башкирские депутаты предложили отнести бездомных собак к диким животным
Башкирские депутаты предложили считать собак, обитающих в природе, дикими животными
УФА, 8 ноя – РИА Новости. Парламент Башкирии предлагает отнести бездомных собак, обитающих в природе, к диким животным, сообщили в пресс-службе госсобрания - Курултая региона.
"Если в соседстве с человеком собаки питаются в основном пищевыми отходами, то, попадая в места обитания диких животных, они проявляют свои природные инстинкты, становятся хищниками. Мы предлагаем отнести вопрос регулирования численности бездомных животных, находящихся вне пределов населенных пунктов, к сфере действия Федерального закона "О животном мире", - цитирует пресс-служба председателя парламента региона Константина Толкачева
.
Он отметил, что действующий с января 2020 года закон, который предусматривает отлов, стерилизацию, вакцинацию и выпуск животных без владельцев в прежнюю среду обитания, исправить ситуацию не в состоянии.
"Безнадзорные собаки в лесных массивах возле городов и деревень быстро дичают, объединяются в стаи, нападают на таких крупных зверей, как олени и лоси, представляют угрозу для людей. С 2020 года в республике одичавшие собаки уничтожили 38 косуль и двух лосей. Имея повадки диких животных, они нападают на домашнюю птицу и мелкий рогатый скот, наносят ущерб сельским жителям и угрожают их безопасности. Только за октябрь текущего года в нашей республике собаки загрызли десять овец, еще восемь были ранены", - рассказал Толкачев.
По словам спикера парламента Башкирии, до 2020 года борьба с неконтролируемым ростом поголовья безнадзорных собак велась в рамках регулирования численности животных, наносящих ущерб охотничьему хозяйству, и на них распространялись соответствующие биотехнические мероприятия. Депутаты предлагают частично вернуться к этой практике, но только в части регулирования численности одичавших собак в дикой среде обитания.