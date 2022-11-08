https://ria.ru/20221108/sholts-1829956430.html

Шольц вывел немцев из себя шуткой про энергокризис

Шольц вывел немцев из себя шуткой про энергокризис - РИА Новости, 08.11.2022

Шольц вывел немцев из себя шуткой про энергокризис

Канцлер Германии Олаф Шольц вызвал негодование немцев шуткой про энергетический кризис, сообщил портал Focus Online. РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T14:23

2022-11-08T14:23

2022-11-08T14:40

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц вызвал негодование немцев шуткой про энергетический кризис, сообщил портал Focus Online.Пользователи Twitter не оценили чувство юмора главы правительства ФРГ и посчитали его поведение неподобающим."То есть он даже не смог притвориться, что ему не все равно..." — написал reignofsaturn."Это светофорное правительство с его канцлером Шольцем, который настолько беспринципен и высокомерен, должно немедленно уйти в отставку. Этим политикам наплевать на нас, народу только лгут", — возмутился Ulrike89164910."Он издевается над людьми, которые приходят к нему со своими заботами!" — высказался WildeGesellin.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Европейская промышленность во многом лишилась конкурентных преимуществ после подорожания горючего, прежде всего газа, что повлияло и на другие сферы экономики. США и страны — члены Евросоюза столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.

https://ria.ru/20221106/propast-1829489146.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

цены на нефть, олаф шольц, германия, москва, европа, twitter, сша