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Шольц вывел немцев из себя шуткой про энергокризис - РИА Новости, 08.11.2022
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Шольц вывел немцев из себя шуткой про энергокризис
Шольц вывел немцев из себя шуткой про энергокризис - РИА Новости, 08.11.2022
Шольц вывел немцев из себя шуткой про энергокризис
Канцлер Германии Олаф Шольц вызвал негодование немцев шуткой про энергетический кризис, сообщил портал Focus Online. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T14:23
2022-11-08T14:40
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц вызвал негодование немцев шуткой про энергетический кризис, сообщил портал Focus Online.Пользователи Twitter не оценили чувство юмора главы правительства ФРГ и посчитали его поведение неподобающим."То есть он даже не смог притвориться, что ему не все равно..." — написал reignofsaturn."Это светофорное правительство с его канцлером Шольцем, который настолько беспринципен и высокомерен, должно немедленно уйти в отставку. Этим политикам наплевать на нас, народу только лгут", — возмутился Ulrike89164910."Он издевается над людьми, которые приходят к нему со своими заботами!" — высказался WildeGesellin.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Европейская промышленность во многом лишилась конкурентных преимуществ после подорожания горючего, прежде всего газа, что повлияло и на другие сферы экономики. США и страны — члены Евросоюза столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
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цены на нефть, олаф шольц, германия, москва, европа, twitter, сша
Цены на нефть, Олаф Шольц, Германия, Москва, Европа, Twitter, США
14:23 08.11.2022 (обновлено: 14:40 08.11.2022)
 
Шольц вывел немцев из себя шуткой про энергокризис

Канцлер Германии Шольц разозлил немцев неудачной шуткой о жалобах на энергетический кризис

© РИА Новости / Сергей Гунеев/POOL / Перейти в медиабанкКанцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным
Канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев/POOL
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц вызвал негодование немцев шуткой про энергетический кризис, сообщил портал Focus Online.

"На днях ко мне подошел человек и сказал: "Господин Шольц, я только что поменял электрическую плиту на газовую". Я не знал, насколько печально мне следовало выглядеть", — рассказал политик и засмеялся.

Пользователи Twitter не оценили чувство юмора главы правительства ФРГ и посчитали его поведение неподобающим.
"То есть он даже не смог притвориться, что ему не все равно..." — написал reignofsaturn.
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"Это светофорное правительство с его канцлером Шольцем, который настолько беспринципен и высокомерен, должно немедленно уйти в отставку. Этим политикам наплевать на нас, народу только лгут", — возмутился Ulrike89164910.

"Он думает, что все это очень смешно. Этот федеральный канцлер, очевидно, совершенно ошеломлен всей ситуацией. По общему признанию, это, конечно, трудное время, но Олаф Шольц — неподходящий человек в неподходящее время в канцелярии... Трагедия для страны", — посчитал pixbube.

"Он издевается над людьми, которые приходят к нему со своими заботами!" — высказался WildeGesellin.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Европейская промышленность во многом лишилась конкурентных преимуществ после подорожания горючего, прежде всего газа, что повлияло и на другие сферы экономики. США и страны — члены Евросоюза столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
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