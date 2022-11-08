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В Москве возник дефицит антибиотика "Амоксиклав" - РИА Новости, 08.11.2022
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В Москве возник дефицит антибиотика "Амоксиклав"
В Москве возник дефицит антибиотика "Амоксиклав" - РИА Новости, 08.11.2022
В Москве возник дефицит антибиотика "Амоксиклав"
Московские аптеки столкнулись с дефицитом антибиотиков на основе амоксициллина, выяснили РИА Новости, в Минпромторге России подтвердили сбои с обеспечением... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T04:39
2022-11-08T13:01
общество
здоровье - общество
россия
москва
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Московские аптеки столкнулись с дефицитом антибиотиков на основе амоксициллина, выяснили РИА Новости, в Минпромторге России подтвердили сбои с обеспечением аптечной сети препаратом, но заявили, что в ближайшее время они прекратятся.В некоторых московских аптеках в настоящее время нет возможности приобрести антибиотик на основе амоксициллина - "Амоксиклав", убедился на личном опыте корреспондент РИА Новости. Так, фармацевт одной из столичных аптек сообщил, что приобрести антибиотик невозможно. По ее словам, сложности с поставками испытывают и другие аптеки, так как на складах в Москве его "вообще нет".В то же время, по данным сервисов по заказу лекарственных препаратов и других товаров аптечного ассортимента "ЕАптека" и Apteka.ru, препарат все еще можно приобрести онлайн. По данным маркетплейса "Здравсити", работающего с 21 тысячей аптек во всех регионах РФ, дефицита препаратов на основе амоксициллина и клавулановой кислоты не наблюдается, заявили РИА Новости в его пресс-службе.В то же время Росздравнадзор, опираясь на данные сайтов крупных аптечных сетей, во вторник сообщил, что в наличии в свободной продаже имеется широкий выбор препаратов на основе амоксициллина.В Минпромторге РИА Новости подтвердили повышенный спрос на препарат по разным причинам. "В настоящее время фиксируется повышенный спрос на этот препарат по разным причинам: это и сезонный подъем заболеваемости инфекционными болезнями, и приобретение препарата в аптеках гражданами "про запас" (несмотря на то, что препарат рецептурный). Российскими производителями предпринимаются меры по увеличению объема производства", - говорится в ответе министерства на запрос агентства.Кроме того, как указали в министерстве, "с учетом завершения мероприятий по частичной мобилизации, а также с выходом новых отечественных производителей на рынок прогнозируется, что в ближайшее время сбои с обеспечением аптечной сети прекратятся".В первом полугодии 2022 года препарат в России производился на пяти площадках, при этом в продаже имеются также зарубежные препараты. По данным системы маркировки, в России совокупно в наличии порядка 10,5 миллиона упаковок данного лекарства, при этом на протяжении последних двух лет в среднем в год, "в том числе на фоне ковида, потребляется порядка 26 миллионов упаковок", отметили в министерстве.Там добавили, что "российскими производителями предпринимаются меры по увеличению объема производства" препарата с международным непатентованным наименованием амоксициллин+клавулановая кислота.
https://ria.ru/20220407/lekarstva-1782300885.html
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общество, здоровье - общество, россия, москва, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Москва, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
04:39 08.11.2022 (обновлено: 13:01 08.11.2022)
 
В Москве возник дефицит антибиотика "Амоксиклав"

В Москве возник дефицит антибиотика "Амоксиклав", Минпромторг пообещал его устранить

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкПокупатель у кассы в аптеке
Покупатель у кассы в аптеке - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Покупатель у кассы в аптеке. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Московские аптеки столкнулись с дефицитом антибиотиков на основе амоксициллина, выяснили РИА Новости, в Минпромторге России подтвердили сбои с обеспечением аптечной сети препаратом, но заявили, что в ближайшее время они прекратятся.
В некоторых московских аптеках в настоящее время нет возможности приобрести антибиотик на основе амоксициллина - "Амоксиклав", убедился на личном опыте корреспондент РИА Новости. Так, фармацевт одной из столичных аптек сообщил, что приобрести антибиотик невозможно. По ее словам, сложности с поставками испытывают и другие аптеки, так как на складах в Москве его "вообще нет".
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В то же время, по данным сервисов по заказу лекарственных препаратов и других товаров аптечного ассортимента "ЕАптека" и Apteka.ru, препарат все еще можно приобрести онлайн. По данным маркетплейса "Здравсити", работающего с 21 тысячей аптек во всех регионах РФ, дефицита препаратов на основе амоксициллина и клавулановой кислоты не наблюдается, заявили РИА Новости в его пресс-службе.
В то же время Росздравнадзор, опираясь на данные сайтов крупных аптечных сетей, во вторник сообщил, что в наличии в свободной продаже имеется широкий выбор препаратов на основе амоксициллина.
В Минпромторге РИА Новости подтвердили повышенный спрос на препарат по разным причинам. "В настоящее время фиксируется повышенный спрос на этот препарат по разным причинам: это и сезонный подъем заболеваемости инфекционными болезнями, и приобретение препарата в аптеках гражданами "про запас" (несмотря на то, что препарат рецептурный). Российскими производителями предпринимаются меры по увеличению объема производства", - говорится в ответе министерства на запрос агентства.
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Кроме того, как указали в министерстве, "с учетом завершения мероприятий по частичной мобилизации, а также с выходом новых отечественных производителей на рынок прогнозируется, что в ближайшее время сбои с обеспечением аптечной сети прекратятся".
В первом полугодии 2022 года препарат в России производился на пяти площадках, при этом в продаже имеются также зарубежные препараты. По данным системы маркировки, в России совокупно в наличии порядка 10,5 миллиона упаковок данного лекарства, при этом на протяжении последних двух лет в среднем в год, "в том числе на фоне ковида, потребляется порядка 26 миллионов упаковок", отметили в министерстве.
Там добавили, что "российскими производителями предпринимаются меры по увеличению объема производства" препарата с международным непатентованным наименованием амоксициллин+клавулановая кислота.
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