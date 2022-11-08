https://ria.ru/20221108/proverka-1829885534.html

В Петербурге проверили системы оповещения населения

В Петербурге проверили системы оповещения населения - РИА Новости, 08.11.2022

В Петербурге проверили системы оповещения населения

В Санкт-Петербурге во вторник включили сирены, ранее власти предупреждали о проверке готовности системы оповещения населения, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T11:13

2022-11-08T11:13

2022-11-08T11:13

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россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноя - РИА Новости. В Санкт-Петербурге во вторник включили сирены, ранее власти предупреждали о проверке готовности системы оповещения населения, передает корреспондент РИА Новости.В частности, сирены прозвучали во Фрунзенском районе города.Ранее "Городской мониторинговый центр" сообщил, что 8 ноября с 10.35 до 11.00 в рамках штабной тренировки по гражданской обороне состоится комплексная техническая проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения. На всей территории Петербурга будут включены электромеханические и электронные сирены, устройства информирования и оповещения. Будут задействованы телевизионные каналы и радиовещательные станции, технические средства организаций, сопряженные с системой оповещения города.Отмечалось, что комплексная проверка проводится, чтобы оценить готовность и техническое состояние системы оповещения города, определить исправность всех используемых технических средств и каналов связи для массового оповещения петербуржцев о чрезвычайных ситуациях.

https://realty.ria.ru/20221103/teatr-1828925500.html

https://ria.ru/20221104/opoveschenie-1829215903.html

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санкт-петербург, россия, безопасность