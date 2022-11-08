https://ria.ru/20221108/proverka-1829885534.html
В Петербурге проверили системы оповещения населения
В Петербурге проверили системы оповещения населения - РИА Новости, 08.11.2022
В Петербурге проверили системы оповещения населения
В Санкт-Петербурге во вторник включили сирены, ранее власти предупреждали о проверке готовности системы оповещения населения, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T11:13
2022-11-08T11:13
2022-11-08T11:13
санкт-петербург
россия
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803238499_0:265:3170:2048_1920x0_80_0_0_9c76a1b6e16064f1d54c4b4b4ff48c75.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноя - РИА Новости. В Санкт-Петербурге во вторник включили сирены, ранее власти предупреждали о проверке готовности системы оповещения населения, передает корреспондент РИА Новости.В частности, сирены прозвучали во Фрунзенском районе города.Ранее "Городской мониторинговый центр" сообщил, что 8 ноября с 10.35 до 11.00 в рамках штабной тренировки по гражданской обороне состоится комплексная техническая проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения. На всей территории Петербурга будут включены электромеханические и электронные сирены, устройства информирования и оповещения. Будут задействованы телевизионные каналы и радиовещательные станции, технические средства организаций, сопряженные с системой оповещения города.Отмечалось, что комплексная проверка проводится, чтобы оценить готовность и техническое состояние системы оповещения города, определить исправность всех используемых технических средств и каналов связи для массового оповещения петербуржцев о чрезвычайных ситуациях.
https://realty.ria.ru/20221103/teatr-1828925500.html
https://ria.ru/20221104/opoveschenie-1829215903.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803238499_439:0:3170:2048_1920x0_80_0_0_a58257894736ef4ab8e6e58b7dc4ae06.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, россия, безопасность
Санкт-Петербург, Россия, Безопасность
В Петербурге проверили системы оповещения населения
В Петербурге провели проверку системы оповещения населения, в городе включили сирены
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноя - РИА Новости. В Санкт-Петербурге во вторник включили сирены, ранее власти предупреждали о проверке готовности системы оповещения населения, передает корреспондент РИА Новости.
В частности, сирены прозвучали во Фрунзенском районе города.
Ранее "Городской мониторинговый центр" сообщил, что 8 ноября с 10.35 до 11.00 в рамках штабной тренировки по гражданской обороне состоится комплексная техническая проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения. На всей территории Петербурга будут включены электромеханические и электронные сирены, устройства информирования и оповещения. Будут задействованы телевизионные каналы и радиовещательные станции, технические средства организаций, сопряженные с системой оповещения города.
Отмечалось, что комплексная проверка проводится, чтобы оценить готовность и техническое состояние системы оповещения города, определить исправность всех используемых технических средств и каналов связи для массового оповещения петербуржцев о чрезвычайных ситуациях.