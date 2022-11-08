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В Петербурге проверили системы оповещения населения - РИА Новости, 08.11.2022
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В Петербурге проверили системы оповещения населения
В Петербурге проверили системы оповещения населения - РИА Новости, 08.11.2022
В Петербурге проверили системы оповещения населения
В Санкт-Петербурге во вторник включили сирены, ранее власти предупреждали о проверке готовности системы оповещения населения, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T11:13
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санкт-петербург
россия
безопасность
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноя - РИА Новости. В Санкт-Петербурге во вторник включили сирены, ранее власти предупреждали о проверке готовности системы оповещения населения, передает корреспондент РИА Новости.В частности, сирены прозвучали во Фрунзенском районе города.Ранее "Городской мониторинговый центр" сообщил, что 8 ноября с 10.35 до 11.00 в рамках штабной тренировки по гражданской обороне состоится комплексная техническая проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения. На всей территории Петербурга будут включены электромеханические и электронные сирены, устройства информирования и оповещения. Будут задействованы телевизионные каналы и радиовещательные станции, технические средства организаций, сопряженные с системой оповещения города.Отмечалось, что комплексная проверка проводится, чтобы оценить готовность и техническое состояние системы оповещения города, определить исправность всех используемых технических средств и каналов связи для массового оповещения петербуржцев о чрезвычайных ситуациях.
https://realty.ria.ru/20221103/teatr-1828925500.html
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санкт-петербург, россия, безопасность
Санкт-Петербург, Россия, Безопасность
11:13 08.11.2022
 
В Петербурге проверили системы оповещения населения

В Петербурге провели проверку системы оповещения населения, в городе включили сирены

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкРабочие проверяют исправность системы оповещения населения
Рабочие проверяют исправность системы оповещения населения - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Рабочие проверяют исправность системы оповещения населения. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноя - РИА Новости. В Санкт-Петербурге во вторник включили сирены, ранее власти предупреждали о проверке готовности системы оповещения населения, передает корреспондент РИА Новости.
В частности, сирены прозвучали во Фрунзенском районе города.
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Ранее "Городской мониторинговый центр" сообщил, что 8 ноября с 10.35 до 11.00 в рамках штабной тренировки по гражданской обороне состоится комплексная техническая проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения. На всей территории Петербурга будут включены электромеханические и электронные сирены, устройства информирования и оповещения. Будут задействованы телевизионные каналы и радиовещательные станции, технические средства организаций, сопряженные с системой оповещения города.
Отмечалось, что комплексная проверка проводится, чтобы оценить готовность и техническое состояние системы оповещения города, определить исправность всех используемых технических средств и каналов связи для массового оповещения петербуржцев о чрезвычайных ситуациях.
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