18:08 08.11.2022 (обновлено: 18:31 08.11.2022)
На Крымском мосту завершили установку первого готового пролета
Хуснуллин сообщил, что на Крымском мосту завершили установку первого готового пролета
© Фото : Марат Хуснуллин/TelegramНадвижка первого пролетного строения автодорожной части Крымского моста
Надвижка первого пролетного строения автодорожной части Крымского моста
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Специалисты завершили установку первого готового пролета автодорожной части на Крымском мосту, сообщил в Telegram-канале вице-премьер Марат Хуснуллин.
"Завершили надвижку первого пролетного строения автодорожной части Крымского моста. Использовали поперечную надвижку, что позволило произвести установку пролета в кратчайшие сроки", — написал он.
По словам вице-премьера, благодаря слаженной работе специалистов выполнить задачу удалось всего за 12 часов. Монтаж следующего пролета планируется начать 11 ноября.
В свою очередь, главный инженер ФКУ Упрдор "Тамань" Никита Храпов уточнил, что движение по правой части моста запустят после установки еще трех новых пролетов взамен поврежденных.
Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик. Это привело к возгоранию топливных железнодорожных цистерн и частичному обрушению двух автомобильных пролетов моста. Погибли четыре человека.
ФСБ определила организаторов — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководителя Кирилла Буданова. Владимир Путин назвал произошедшее терактом, направленным на разрушение гражданской критически важной инфраструктуры России.