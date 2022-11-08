Рейтинг@Mail.ru
На Крымском мосту завершили установку первого готового пролета - РИА Новости, 08.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221108/prolet-1830040531.html
На Крымском мосту завершили установку первого готового пролета
На Крымском мосту завершили установку первого готового пролета - РИА Новости, 08.11.2022
На Крымском мосту завершили установку первого готового пролета
Специалисты завершили установку первого готового пролета автодорожной части на Крымском мосту, сообщил в Telegram-канале вице-премьер Марат Хуснуллин. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T18:08
2022-11-08T18:31
чп на крымском мосту
марат хуснуллин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1830040279_0:158:1280:878_1920x0_80_0_0_9c8cbfe538f4cb5745bf1c8838693725.jpg
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Специалисты завершили установку первого готового пролета автодорожной части на Крымском мосту, сообщил в Telegram-канале вице-премьер Марат Хуснуллин.По словам вице-премьера, благодаря слаженной работе специалистов выполнить задачу удалось всего за 12 часов. Монтаж следующего пролета планируется начать 11 ноября.В свою очередь, главный инженер ФКУ Упрдор "Тамань" Никита Храпов уточнил, что движение по правой части моста запустят после установки еще трех новых пролетов взамен поврежденных.Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик. Это привело к возгоранию топливных железнодорожных цистерн и частичному обрушению двух автомобильных пролетов моста. Погибли четыре человека.ФСБ определила организаторов — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководителя Кирилла Буданова. Владимир Путин назвал произошедшее терактом, направленным на разрушение гражданской критически важной инфраструктуры России.
https://ria.ru/20221108/most-1829918423.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1830040279_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_77a33e4e28ebba442ec6f1a26085759b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
чп на крымском мосту, марат хуснуллин, россия
ЧП на Крымском мосту, Марат Хуснуллин, Россия
18:08 08.11.2022 (обновлено: 18:31 08.11.2022)
 
На Крымском мосту завершили установку первого готового пролета

Хуснуллин сообщил, что на Крымском мосту завершили установку первого готового пролета

© Фото : Марат Хуснуллин/TelegramНадвижка первого пролетного строения автодорожной части Крымского моста
Надвижка первого пролетного строения автодорожной части Крымского моста - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© Фото : Марат Хуснуллин/Telegram
Надвижка первого пролетного строения автодорожной части Крымского моста
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Специалисты завершили установку первого готового пролета автодорожной части на Крымском мосту, сообщил в Telegram-канале вице-премьер Марат Хуснуллин.
"Завершили надвижку первого пролетного строения автодорожной части Крымского моста. Использовали поперечную надвижку, что позволило произвести установку пролета в кратчайшие сроки", — написал он.
По словам вице-премьера, благодаря слаженной работе специалистов выполнить задачу удалось всего за 12 часов. Монтаж следующего пролета планируется начать 11 ноября.
В свою очередь, главный инженер ФКУ Упрдор "Тамань" Никита Храпов уточнил, что движение по правой части моста запустят после установки еще трех новых пролетов взамен поврежденных.
Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик. Это привело к возгоранию топливных железнодорожных цистерн и частичному обрушению двух автомобильных пролетов моста. Погибли четыре человека.
ФСБ определила организаторов — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководителя Кирилла Буданова. Владимир Путин назвал произошедшее терактом, направленным на разрушение гражданской критически важной инфраструктуры России.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
Вчера, 12:27
Адвокат: причастность британца к взрыву на Крымском мосту можно проверить
 
ЧП на Крымском мостуМарат ХуснуллинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала