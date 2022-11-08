https://ria.ru/20221108/prolet-1830040531.html

На Крымском мосту завершили установку первого готового пролета

На Крымском мосту завершили установку первого готового пролета - РИА Новости, 08.11.2022

На Крымском мосту завершили установку первого готового пролета

Специалисты завершили установку первого готового пролета автодорожной части на Крымском мосту, сообщил в Telegram-канале вице-премьер Марат Хуснуллин. РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T18:08

2022-11-08T18:08

2022-11-08T18:31

чп на крымском мосту

марат хуснуллин

россия

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Специалисты завершили установку первого готового пролета автодорожной части на Крымском мосту, сообщил в Telegram-канале вице-премьер Марат Хуснуллин.По словам вице-премьера, благодаря слаженной работе специалистов выполнить задачу удалось всего за 12 часов. Монтаж следующего пролета планируется начать 11 ноября.В свою очередь, главный инженер ФКУ Упрдор "Тамань" Никита Храпов уточнил, что движение по правой части моста запустят после установки еще трех новых пролетов взамен поврежденных.Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик. Это привело к возгоранию топливных железнодорожных цистерн и частичному обрушению двух автомобильных пролетов моста. Погибли четыре человека.ФСБ определила организаторов — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководителя Кирилла Буданова. Владимир Путин назвал произошедшее терактом, направленным на разрушение гражданской критически важной инфраструктуры России.

https://ria.ru/20221108/most-1829918423.html

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чп на крымском мосту, марат хуснуллин, россия