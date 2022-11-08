https://ria.ru/20221108/proizvodstvo-1829973734.html

В Совфеде призвали доработать отечественное ПО в сфере производства

В Совфеде призвали доработать отечественное ПО в сфере производства - РИА Новости, 08.11.2022

В Совфеде призвали доработать отечественное ПО в сфере производства

В сфере отечественного программного обеспечения есть серьезные наработки, но их нужно "доводить до ума" и внедрять в производство, считает замглавы... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T14:56

2022-11-08T14:56

2022-11-08T14:56

экономика

технологии

константин долгов

совет федерации рф

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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. В сфере отечественного программного обеспечения есть серьезные наработки, но их нужно "доводить до ума" и внедрять в производство, считает замглавы экономического комитета Совфеда Константин Долгов."Задача по стимулированию развития такой стратегически важной для любого государства отрасли, как энергетическое машиностроение, является крайне многогранной и комплексной. Отрасль определяет технический уровень национальной энергетической безопасности. Современное производство невозможно без современных технологий. Роботизация оборудования, внедрение аддитивных технологий (3D печать) – всё это залог прогрессивного развития машиностроения", - сказал политик в ходе слушаний во вторник.По его словам, одним из сдерживающих факторов развития энергетического машиностроения является отсутствие отечественного специализированного программного обеспечения (ПО). "Когда я говорю – отсутствие, я не имею ввиду, что его в принципе нет. Есть очень серьезные наработки. Вопрос в их доведении до ума и обеспечении максимального спроса на них", - сказал политик.Чтобы заказчики были заинтересованы в приобретении нашего программного обеспечения, добавил Долгов. "Разработка отечественного ПО для машиностроения – одна из ключевых задач, которую сегодня необходимо решать", - уверен он.Также ключевым фактором развития энергетического машиностроения является доступ к современным материалам, считает парламентарий."Стратегический характер имеет подготовка и развитие профессиональных кадров для отрасли энергетического машиностроения, в том числе специалистов для разработки отраслевого ПО и выполнения производственных задач", - сказал сенатор.По мнению законодателя, госзакупки сегодня являются ключевым путем поддержки предприятий. Однако, по словам Долгова, "производители самого разного оборудования жалуются, что трудно пробиться на рынок госзакупок даже сейчас". При этом чем выше спрос на продукцию, тем больше будет производство, уточнил замглавы комитета.Долгов подчеркнул, что Совет Федерации активно занимается вопросами поддержки отрасли, ранее в палате прошел "круглый стол" по энергомашу, по итогам которого был дан ряд практических рекомендаций федеральным органам, в частности, по мерам поддержки научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в рамках создания производства газотурбинных установок на водородном топливе.Среди рекомендаций сенаторов: определение перечня перспективных технологий, требующих импортозамещения, законодательное закрепление возможности проведения процедур закупки на поставку оборудования с дальнейшим его обслуживанием на срок жизненного цикла.Долгов предложил в ходе мероприятия затронуть вопросы развития механизмов государственной поддержки инвестиций в создание новых производств и наращивания действующих производственных мощностей, стимулирования разработки новых видов продукции, государственной поддержки отраслевых НИОКРов.

https://ria.ru/20221107/rets-1829628201.html

https://ria.ru/20221107/po-1829594472.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, константин долгов, совет федерации рф