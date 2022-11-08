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Минпросвещения разработает курс по начальной военной подготовке - РИА Новости, 08.11.2022
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Минпросвещения разработает курс по начальной военной подготовке
Минпросвещения разработает курс по начальной военной подготовке - РИА Новости, 08.11.2022
Минпросвещения разработает курс по начальной военной подготовке
Министерство просвещения РФ ведет работу по разработке учебного курса начальной военной подготовки, в рамках времени, которое отведено на обучение начальным... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T14:32
2022-11-08T14:49
общество
сергей миронов
валерий герасимов
госдума рф
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
россия
партия "справедливая россия - за правду"
социальный навигатор
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Министерство просвещения РФ ведет работу по разработке учебного курса начальной военной подготовки, в рамках времени, которое отведено на обучение начальным знаниям в области обороны, копия ответа министерства лидеру "Справедливой России – За правду" Сергею Миронову имеется в распоряжении РИА Новости.Ранее Миронов обратился в Минобороны с предложением ввести в школах дополнительный учебный предмет "Начальная военная подготовка". Первый замминистра ведомства Валерий Герасимов в своем ответе (есть в распоряжении РИА Новости) Миронову отметил актуальность вопроса. По его словам, такое предложение "заслуживает внимания и поддерживается". Герасимов в ответе политику также добавил, что было бы целесообразно уделять на изучение предмета не менее 140 часов в течение последних двух лет обучения."В настоящее время организована разработка учебного курса НВП в рамках времени, отведенного инструкцией на обучение граждан начальным знаниям в области обороны в образовательных организациях", - сообщается в информационной справке от замминистра просвещения Татьяны Васильевой.Два новых модуля для предмета ОБЖ для старшеклассников по теме начальной военной подготовки могут быть введены со следующего года, сами модули включены в проект основной общеобразовательной программы, рассказала РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.
https://ria.ru/20221108/shkola-1829892347.html
https://ria.ru/20221028/obzh-1827688027.html
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общество, сергей миронов, валерий герасимов, госдума рф, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), россия, партия "справедливая россия - за правду", социальный навигатор, сн_образование
Общество, Сергей Миронов, Валерий Герасимов, Госдума РФ, Министерство просвещения России (Минпросвещения России), Россия, Партия "Справедливая Россия - за правду", Социальный навигатор, СН_Образование
14:32 08.11.2022 (обновлено: 14:49 08.11.2022)
 
Минпросвещения разработает курс по начальной военной подготовке

Минпросвещения разработает дополнительный учебный курс по начальной военной подготовке

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкУчащийся на занятиях по ОБЖ
Учащийся на занятиях по ОБЖ - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Учащийся на занятиях по ОБЖ. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Министерство просвещения РФ ведет работу по разработке учебного курса начальной военной подготовки, в рамках времени, которое отведено на обучение начальным знаниям в области обороны, копия ответа министерства лидеру "Справедливой России – За правду" Сергею Миронову имеется в распоряжении РИА Новости.
Ранее Миронов обратился в Минобороны с предложением ввести в школах дополнительный учебный предмет "Начальная военная подготовка". Первый замминистра ведомства Валерий Герасимов в своем ответе (есть в распоряжении РИА Новости) Миронову отметил актуальность вопроса. По его словам, такое предложение "заслуживает внимания и поддерживается". Герасимов в ответе политику также добавил, что было бы целесообразно уделять на изучение предмета не менее 140 часов в течение последних двух лет обучения.
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"В настоящее время организована разработка учебного курса НВП в рамках времени, отведенного инструкцией на обучение граждан начальным знаниям в области обороны в образовательных организациях", - сообщается в информационной справке от замминистра просвещения Татьяны Васильевой.
Два новых модуля для предмета ОБЖ для старшеклассников по теме начальной военной подготовки могут быть введены со следующего года, сами модули включены в проект основной общеобразовательной программы, рассказала РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.
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ОбществоСергей МироновВалерий ГерасимовГосдума РФМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)РоссияПартия "Справедливая Россия - за правду"Социальный навигаторСН_Образование
 
 
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