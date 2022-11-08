https://ria.ru/20221108/predmet-1829960934.html

Минпросвещения разработает курс по начальной военной подготовке

Минпросвещения разработает курс по начальной военной подготовке - РИА Новости, 08.11.2022

Минпросвещения разработает курс по начальной военной подготовке

Министерство просвещения РФ ведет работу по разработке учебного курса начальной военной подготовки, в рамках времени, которое отведено на обучение начальным... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T14:32

2022-11-08T14:32

2022-11-08T14:49

общество

сергей миронов

валерий герасимов

госдума рф

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

россия

партия "справедливая россия - за правду"

социальный навигатор

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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Министерство просвещения РФ ведет работу по разработке учебного курса начальной военной подготовки, в рамках времени, которое отведено на обучение начальным знаниям в области обороны, копия ответа министерства лидеру "Справедливой России – За правду" Сергею Миронову имеется в распоряжении РИА Новости.Ранее Миронов обратился в Минобороны с предложением ввести в школах дополнительный учебный предмет "Начальная военная подготовка". Первый замминистра ведомства Валерий Герасимов в своем ответе (есть в распоряжении РИА Новости) Миронову отметил актуальность вопроса. По его словам, такое предложение "заслуживает внимания и поддерживается". Герасимов в ответе политику также добавил, что было бы целесообразно уделять на изучение предмета не менее 140 часов в течение последних двух лет обучения."В настоящее время организована разработка учебного курса НВП в рамках времени, отведенного инструкцией на обучение граждан начальным знаниям в области обороны в образовательных организациях", - сообщается в информационной справке от замминистра просвещения Татьяны Васильевой.Два новых модуля для предмета ОБЖ для старшеклассников по теме начальной военной подготовки могут быть введены со следующего года, сами модули включены в проект основной общеобразовательной программы, рассказала РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

https://ria.ru/20221108/shkola-1829892347.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, сергей миронов, валерий герасимов, госдума рф, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), россия, партия "справедливая россия - за правду", социальный навигатор, сн_образование