https://ria.ru/20221108/pomosch-1830002605.html

Россия выступила за наращивание климатической помощи нуждающимся странам

Россия выступила за наращивание климатической помощи нуждающимся странам - РИА Новости, 08.11.2022

Россия выступила за наращивание климатической помощи нуждающимся странам

Россия выступает за увеличение финансовой и технологической помощи нуждающимся странам в их усилиях в борьбе с климатическими изменениями, заявил во вторник... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T16:19

2022-11-08T16:19

2022-11-08T16:19

экология

руслан эдельгериев

россия

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ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ (Египет), 8 ноя - РИА Новости. Россия выступает за увеличение финансовой и технологической помощи нуждающимся странам в их усилиях в борьбе с климатическими изменениями, заявил во вторник глава российской делегации на 27-й Конференции ООН по вопросам изменения климата (COP27), советник президента РФ Руслан Эдельгериев.Эдельгериев принял участие в круглом столе по водной безопасности в рамках Сегмента высокого уровня конференции. Председателями круглого стола выступили премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и президент Сенегала Маки Салл.Российское выступление было посвящено отечественным подходам к обеспечению водной безопасности в условиях глобального изменения климата, а также перспективам международной кооперации в этой сфере, сообщили РИА Новости в аппарате Эдельгериева.Эдельгериев в своей речи напомнил, что Россия, занимая второе место в мире по запасам пресной воды, уделяет особое внимание эффективному управлению водными ресурсами.Так, в стране реализуются масштабные национальные проекты по улучшению экологического состояния крупнейших водных объектов, таких как озеро Байкал и река Волга. Для учета запасов питьевой воды и обеспечения ее рационального использования создается единый реестр в виде цифровой платформы."Правительство Российской Федерации в ближайшее время намерено начать второй этап реализации Национального плана адаптации, частью которого является адаптация прибрежных сообществ и водохозяйственного комплекса", - сообщил глава делегации, текст речи которого получило РИА Новости.Москва считает важным усиление работы в рамках Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер, на площадке ЮНЕСКО и других профильных организаций."В то же время мы уверены, что прикладные решения по улучшению ситуации с водой должны вырабатываться, главным образом, на местном и региональном уровнях исходя из специфики конкретных географических точек. Призываем также к наращиванию трансграничного сотрудничества и финансово-технологической помощи в интересах нуждающихся стран для реализации проектов, которые им действительно необходимы", - заявил Эдельгериев.COP27 формально открылась на египетском курорте Шарм-эш-Шейх в воскресенье, глава МИД Египта Самех Шукри был избран президентом конференции. Министр заявил, что африканские страны нуждаются в финансировании для борьбы с последствиями климатических изменений ввиду того, что население страдает от них, не внося особого вклада в изменения климата. В понедельник и вторник на саммите в рамках конференции выступят более 120 глав государств. В конференции участвуют более 44 тысяч человек, завершится она 18 ноября.

https://ria.ru/20221108/klimat-1829987359.html

https://ria.ru/20221108/grinpis-1830001235.html

https://ria.ru/20221108/klimat-1829975780.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экология, руслан эдельгериев, россия