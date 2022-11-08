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Один из пострадавших при падении Ми-2 пилотов находится в тяжелом состоянии - РИА Новости, 08.11.2022
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Один из пострадавших при падении Ми-2 пилотов находится в тяжелом состоянии
Один из пострадавших при падении Ми-2 пилотов находится в тяжелом состоянии - РИА Новости, 08.11.2022
Один из пострадавших при падении Ми-2 пилотов находится в тяжелом состоянии
Один из двоих пилотов, пострадавших при аварийной посадке вертолета Ми-2 под Костромой, находится в тяжелом состоянии, сообщает администрация региона. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T21:18
2022-11-08T21:39
происшествия
сергей ситников
кострома
костромская область
россия
северо-западная транспортная прокуратура
следственный комитет россии (ск рф)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Один из двоих пилотов, пострадавших при аварийной посадке вертолета Ми-2 под Костромой, находится в тяжелом состоянии, сообщает администрация региона.Ранее администрация информировала, что при аварийной посадке выполнявшего санитарный рейс вертолета Ми-2 в Костромской области погиб пациент, два пилота и два фельдшера получили травмы. В аэропорту "Сокеркино" развернут оперативный штаб по организации аварийно-спасательных работ. Его возглавляет губернатор Костромской области Сергей Ситников."Первым в городскую больницу Костромы доставлен пилот вертолета, совершившего жесткую посадку в нескольких километрах от аэропорта "Сокеркино". Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое", - говорится в сообщении.Губернатор региона Сергей Ситников в своем Telegram-канале поблагодарил костромских спасателей, работников МЧС, скорой помощи. "Работу делали правильно, хорошо", - подчеркнул глава региона. Он отметил, что пока нельзя назвать точную причину гибели пациента. По словам Ситникова, его увозили из Шарьи в тяжёлом состоянии из-за инфаркта миокарда.Северо-Западная транспортная прокуратура и Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России проводят проверки по факту случившегося.
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кострома
костромская область
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происшествия, сергей ситников, кострома, костромская область, россия, северо-западная транспортная прокуратура, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Сергей Ситников, Кострома, Костромская область, Россия, Северо-Западная транспортная прокуратура, Следственный комитет России (СК РФ)
21:18 08.11.2022 (обновлено: 21:39 08.11.2022)
 
Один из пострадавших при падении Ми-2 пилотов находится в тяжелом состоянии

Один из пилотов, пострадавших в аварии с Ми-2 под Костромой, находится в тяжелом состоянии

© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратураНа месте происшествия с вертолетом Ми-2 в Костромской области
На месте происшествия с вертолетом Ми-2 в Костромской области - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура
На месте происшествия с вертолетом Ми-2 в Костромской области
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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Один из двоих пилотов, пострадавших при аварийной посадке вертолета Ми-2 под Костромой, находится в тяжелом состоянии, сообщает администрация региона.
Ранее администрация информировала, что при аварийной посадке выполнявшего санитарный рейс вертолета Ми-2 в Костромской области погиб пациент, два пилота и два фельдшера получили травмы. В аэропорту "Сокеркино" развернут оперативный штаб по организации аварийно-спасательных работ. Его возглавляет губернатор Костромской области Сергей Ситников.
"Первым в городскую больницу Костромы доставлен пилот вертолета, совершившего жесткую посадку в нескольких километрах от аэропорта "Сокеркино". Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое", - говорится в сообщении.
Губернатор региона Сергей Ситников в своем Telegram-канале поблагодарил костромских спасателей, работников МЧС, скорой помощи. "Работу делали правильно, хорошо", - подчеркнул глава региона. Он отметил, что пока нельзя назвать точную причину гибели пациента. По словам Ситникова, его увозили из Шарьи в тяжёлом состоянии из-за инфаркта миокарда.
Северо-Западная транспортная прокуратура и Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России проводят проверки по факту случившегося.
Представитель следственного комитета на месте жесткой посадки вертолета Ми-2 в природном парке Налычево в Камчатском крае - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
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Аварии и катастрофы вертолетов Ми-2 в России в 2014-2022 годах
 
ПроисшествияСергей СитниковКостромаКостромская областьРоссияСеверо-Западная транспортная прокуратураСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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