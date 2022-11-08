https://ria.ru/20221108/pilot-1830085701.html

Один из пострадавших при падении Ми-2 пилотов находится в тяжелом состоянии

Один из пострадавших при падении Ми-2 пилотов находится в тяжелом состоянии - РИА Новости, 08.11.2022

Один из пострадавших при падении Ми-2 пилотов находится в тяжелом состоянии

Один из двоих пилотов, пострадавших при аварийной посадке вертолета Ми-2 под Костромой, находится в тяжелом состоянии, сообщает администрация региона. РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T21:18

2022-11-08T21:18

2022-11-08T21:39

происшествия

сергей ситников

кострома

костромская область

россия

северо-западная транспортная прокуратура

следственный комитет россии (ск рф)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Один из двоих пилотов, пострадавших при аварийной посадке вертолета Ми-2 под Костромой, находится в тяжелом состоянии, сообщает администрация региона.Ранее администрация информировала, что при аварийной посадке выполнявшего санитарный рейс вертолета Ми-2 в Костромской области погиб пациент, два пилота и два фельдшера получили травмы. В аэропорту "Сокеркино" развернут оперативный штаб по организации аварийно-спасательных работ. Его возглавляет губернатор Костромской области Сергей Ситников."Первым в городскую больницу Костромы доставлен пилот вертолета, совершившего жесткую посадку в нескольких километрах от аэропорта "Сокеркино". Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое", - говорится в сообщении.Губернатор региона Сергей Ситников в своем Telegram-канале поблагодарил костромских спасателей, работников МЧС, скорой помощи. "Работу делали правильно, хорошо", - подчеркнул глава региона. Он отметил, что пока нельзя назвать точную причину гибели пациента. По словам Ситникова, его увозили из Шарьи в тяжёлом состоянии из-за инфаркта миокарда.Северо-Западная транспортная прокуратура и Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России проводят проверки по факту случившегося.

https://ria.ru/20220825/vertolet-1811974030.html

кострома

костромская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, сергей ситников, кострома, костромская область, россия, северо-западная транспортная прокуратура, следственный комитет россии (ск рф)