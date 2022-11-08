21:18 08.11.2022 (обновлено: 21:39 08.11.2022)
Один из пострадавших при падении Ми-2 пилотов находится в тяжелом состоянии
Один из пилотов, пострадавших в аварии с Ми-2 под Костромой, находится в тяжелом состоянии
© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратураНа месте происшествия с вертолетом Ми-2 в Костромской области
На месте происшествия с вертолетом Ми-2 в Костромской области
ЯРОСЛАВЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Один из двоих пилотов, пострадавших при аварийной посадке вертолета Ми-2 под Костромой, находится в тяжелом состоянии, сообщает администрация региона.
Ранее администрация информировала, что при аварийной посадке выполнявшего санитарный рейс вертолета Ми-2 в Костромской области погиб пациент, два пилота и два фельдшера получили травмы. В аэропорту "Сокеркино" развернут оперативный штаб по организации аварийно-спасательных работ. Его возглавляет губернатор Костромской области Сергей Ситников.
"Первым в городскую больницу Костромы доставлен пилот вертолета, совершившего жесткую посадку в нескольких километрах от аэропорта "Сокеркино". Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое", - говорится в сообщении.
Губернатор региона Сергей Ситников в своем Telegram-канале поблагодарил костромских спасателей, работников МЧС, скорой помощи. "Работу делали правильно, хорошо", - подчеркнул глава региона. Он отметил, что пока нельзя назвать точную причину гибели пациента. По словам Ситникова, его увозили из Шарьи в тяжёлом состоянии из-за инфаркта миокарда.
Северо-Западная транспортная прокуратура и Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России проводят проверки по факту случившегося.
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