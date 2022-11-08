В Совфеде назвали условия Зеленского для переговоров с Россией абсурдом
Сенатор Бондарев назвал выдвинутые Зеленским условия для переговоров с Россией абсурдом
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПредседатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев
Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Выдвинутые Владимиром Зеленским условия для переговоров с Россией являются абсурдом, а сам Зеленский отлично бы играл в театре абсурда, заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
"Зеленскому отлично подошло бы быть актёром театра абсурда... Те требования, которые выдвинул сегодня Зеленский в качестве условий для мирных переговоров с Россией - это не абсурд?" - написал он в своём Telegram-канале.
Сенатор подчеркнул, что возвращение в состав России Донбасса, Херсонской и Запорожской областей является восстановлением территориальной целостности, поскольку эти территории исконно русские и лишь в 90-е годы были незаконно отчуждены. Что касается потребованного Зеленским возмещения убытков, нанесённых спецоперацией по защите Донбасса, то Киев должен первый начать платить репарации российской стороне за нарушения в этом регионе, произведённые с 2014 года, заявил Бондарев.
При этом глава комитета заявил, что Россия также считает, что каждый военный преступник должен быть наказан, а майдан 2014 года не должен повториться. "Конечно, каждый военный преступник, будь он военнослужащий ВСУ или просто нацик из добровольческого формирования, предстанет перед военным судом и получит наказание по заслугам. Мы именно к этому и стремимся. И, естественно, мы не допустим более на территории сопредельного государства такого безобразия и беспредела, какой воцарился на Украине после "майдана" весной 2014 года. Не допустим того, чтобы горстка самозванцев, совершив нелегитимный государственный переворот, пришла к власти и терроризировала народ", - заключил он.
Ранее во вторник Зеленский после сообщений западных СМИ о том, что Киев подталкивают к диалогу с Россией, назвал условия Украины для начала диалога. По его словам, это "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится". При этом ранее Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Также он заявлял, что Украина не будет проводить никаких переговоров с Россией, пока Путин является президентом.