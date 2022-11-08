https://ria.ru/20221108/peregovory-1830011311.html

В Совфеде назвали условия Зеленского для переговоров с Россией абсурдом

В Совфеде назвали условия Зеленского для переговоров с Россией абсурдом - РИА Новости, 08.11.2022

В Совфеде назвали условия Зеленского для переговоров с Россией абсурдом

Выдвинутые Владимиром Зеленским условия для переговоров с Россией являются абсурдом, а сам Зеленский отлично бы играл в театре абсурда, заявил председатель... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T16:43

2022-11-08T16:43

2022-11-08T16:43

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

совет федерации рф

виктор бондарев

украина

владимир зеленский

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Выдвинутые Владимиром Зеленским условия для переговоров с Россией являются абсурдом, а сам Зеленский отлично бы играл в театре абсурда, заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев."Зеленскому отлично подошло бы быть актёром театра абсурда... Те требования, которые выдвинул сегодня Зеленский в качестве условий для мирных переговоров с Россией - это не абсурд?" - написал он в своём Telegram-канале.Сенатор подчеркнул, что возвращение в состав России Донбасса, Херсонской и Запорожской областей является восстановлением территориальной целостности, поскольку эти территории исконно русские и лишь в 90-е годы были незаконно отчуждены. Что касается потребованного Зеленским возмещения убытков, нанесённых спецоперацией по защите Донбасса, то Киев должен первый начать платить репарации российской стороне за нарушения в этом регионе, произведённые с 2014 года, заявил Бондарев. При этом глава комитета заявил, что Россия также считает, что каждый военный преступник должен быть наказан, а майдан 2014 года не должен повториться. "Конечно, каждый военный преступник, будь он военнослужащий ВСУ или просто нацик из добровольческого формирования, предстанет перед военным судом и получит наказание по заслугам. Мы именно к этому и стремимся. И, естественно, мы не допустим более на территории сопредельного государства такого безобразия и беспредела, какой воцарился на Украине после "майдана" весной 2014 года. Не допустим того, чтобы горстка самозванцев, совершив нелегитимный государственный переворот, пришла к власти и терроризировала народ", - заключил он.Ранее во вторник Зеленский после сообщений западных СМИ о том, что Киев подталкивают к диалогу с Россией, назвал условия Украины для начала диалога. По его словам, это "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится". При этом ранее Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Также он заявлял, что Украина не будет проводить никаких переговоров с Россией, пока Путин является президентом.

https://ria.ru/20221108/peregovory-1829941772.html

https://ria.ru/20221031/peregovory-1828289584.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, совет федерации рф, виктор бондарев, украина, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр