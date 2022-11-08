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Папа Франциск помогает в обмене пленных с Украиной, заявил посол России - РИА Новости, 08.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221108/obmen-1829878114.html
Папа Франциск помогает в обмене пленных с Украиной, заявил посол России
Папа Франциск помогает в обмене пленных с Украиной, заявил посол России - РИА Новости, 08.11.2022
Папа Франциск помогает в обмене пленных с Украиной, заявил посол России
Освобождение или обмен Россией украинских пленных происходит в том числе с учетом списков, передаваемых папой Римским Франциском, сообщил итальянскому... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T10:51
2022-11-08T11:12
александр авдеев (дипломат)
франциск (хорхе марио бергольо)
украина
россия
специальная военная операция на украине
религия
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РИМ, 8 ноя – РИА Новости. Освобождение или обмен Россией украинских пленных происходит в том числе с учетом списков, передаваемых папой Римским Франциском, сообщил итальянскому информагентству Askanews во вторник посол РФ в Ватикане Александр Авдеев."Освобождение российской стороной украинских военнопленных или их обмен происходят в том числе с учетом списков, регулярно передаваемых нам папой Франциском. В этом деле мы высоко ценим личные действия понтифика, который выполняет весьма важную гуманитарную миссию, позволяющую вернуть сотни людей их семьям", - приводит агентство слова российского дипломата.Ранее Авдеев отмечал в беседе с РИА Новости, что при любой международной ситуации "диалог с папой Римским важен для Москвы, и понтифик - всегда желанный собеседник".Сам папа Франциск также упоминал о своем участии в разрешении проблем, связанных с обменом пленными. В сентябре в ходе встречи с иезуитами во время своей апостольской поездки в Казахстан понтифик рассказал, что представители Украины предоставили ему список из более чем 300 пленных, и он лично созванивался с российским послом, "чтобы понять, можно ли ускорить их обмен".В воскресенье в ходе пресс-конференции на борту самолета по завершении своего визита в Бахрейн папа Франциск подтвердил, что "Святой престол делает то, что должен делать в отношении пленных". По его словам, "делается работа по сближению, по поиску решений". Понтифик вновь напомнил, как на следующий день после начала боевых действий на Украине он посетил российское посольство в Ватикане, чтобы поговорить с Авдеевым, как выражал свое желание поехать в Россию, как дважды беседовал по телефону с Владимиром Зеленским.
https://ria.ru/20221107/plennyy-1829820501.html
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александр авдеев (дипломат), франциск (хорхе марио бергольо), украина, россия, религия
Александр Авдеев (дипломат), Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Украина, Россия, Специальная военная операция на Украине, Религия
10:51 08.11.2022 (обновлено: 11:12 08.11.2022)
 
Папа Франциск помогает в обмене пленных с Украиной, заявил посол России

Посол России в Ватикане Авдеев: папа Франциск помогает в обмене пленных с Украиной

© РИА Новости / Пресс-служба Аппарата уполномоченного по правам человека РФ / Перейти в медиабанкРоссийские военные во время обмена пленными
Российские военные во время обмена пленными - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Аппарата уполномоченного по правам человека РФ
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Российские военные во время обмена пленными. Архивное фото
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РИМ, 8 ноя – РИА Новости. Освобождение или обмен Россией украинских пленных происходит в том числе с учетом списков, передаваемых папой Римским Франциском, сообщил итальянскому информагентству Askanews во вторник посол РФ в Ватикане Александр Авдеев.
"Освобождение российской стороной украинских военнопленных или их обмен происходят в том числе с учетом списков, регулярно передаваемых нам папой Франциском. В этом деле мы высоко ценим личные действия понтифика, который выполняет весьма важную гуманитарную миссию, позволяющую вернуть сотни людей их семьям", - приводит агентство слова российского дипломата.
Ранее Авдеев отмечал в беседе с РИА Новости, что при любой международной ситуации "диалог с папой Римским важен для Москвы, и понтифик - всегда желанный собеседник".
Сам папа Франциск также упоминал о своем участии в разрешении проблем, связанных с обменом пленными. В сентябре в ходе встречи с иезуитами во время своей апостольской поездки в Казахстан понтифик рассказал, что представители Украины предоставили ему список из более чем 300 пленных, и он лично созванивался с российским послом, "чтобы понять, можно ли ускорить их обмен".
В воскресенье в ходе пресс-конференции на борту самолета по завершении своего визита в Бахрейн папа Франциск подтвердил, что "Святой престол делает то, что должен делать в отношении пленных". По его словам, "делается работа по сближению, по поиску решений". Понтифик вновь напомнил, как на следующий день после начала боевых действий на Украине он посетил российское посольство в Ватикане, чтобы поговорить с Авдеевым, как выражал свое желание поехать в Россию, как дважды беседовал по телефону с Владимиром Зеленским.
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