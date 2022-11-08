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СМИ: Nokia попросила у США разрешения на поставку в Россию оборудования - РИА Новости, 08.11.2022
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СМИ: Nokia попросила у США разрешения на поставку в Россию оборудования
СМИ: Nokia попросила у США разрешения на поставку в Россию оборудования - РИА Новости, 08.11.2022
СМИ: Nokia попросила у США разрешения на поставку в Россию оборудования
Финская компания Nokia запросила у США лицензию на поставки в Россию телекоммуникационного оборудования, чтобы выполнить обязательства по ранее заключенным... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T09:35
2022-11-08T09:35
экономика
технологии
сша
россия
финляндия
рбк (медиагруппа)
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Финская компания Nokia запросила у США лицензию на поставки в Россию телекоммуникационного оборудования, чтобы выполнить обязательства по ранее заключенным контрактам перед уходом с российского рынка. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил РБК.По информации СМИ, компания направила запрос в американский регулятор Бюро промышленности и безопасности США (Bureau of Industry and Security; BIS) и Министерство иностранных дел Финляндии. Разрешение из США потребовалось Nokia из-за принадлежности части патентов американской компании Alcatel-Lucent."Речь идет не о поставке оборудования для расширения сетей, а о запчастях, необходимых для поддержания нормального функционирования существующих сетей в течение трех лет. Переговоры со всеми заказчиками находятся в завершающей стадии",— пояснил собеседник РБК.Ранее финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia заявил, что планирует закрыть большую часть своего бизнеса в России. Известно, что официальное присутствие в стране сохранится, пока не завершится юридическое закрытие компании.
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экономика, технологии, сша, россия, финляндия, рбк (медиагруппа), alcatel-lucent
Экономика, Технологии, США, Россия, Финляндия, РБК (медиагруппа), Alcatel-Lucent
09:35 08.11.2022
 
СМИ: Nokia попросила у США разрешения на поставку в Россию оборудования

РБК: Nokia запросила у Финляндии и США разрешения на поставку России телеком-оборудования

© РИА Новости / Мария Сибирякова / Перейти в медиабанкСтенд компании Nokia
Стенд компании Nokia - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Мария Сибирякова
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Стенд компании Nokia. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Финская компания Nokia запросила у США лицензию на поставки в Россию телекоммуникационного оборудования, чтобы выполнить обязательства по ранее заключенным контрактам перед уходом с российского рынка. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил РБК.
По информации СМИ, компания направила запрос в американский регулятор Бюро промышленности и безопасности США (Bureau of Industry and Security; BIS) и Министерство иностранных дел Финляндии. Разрешение из США потребовалось Nokia из-за принадлежности части патентов американской компании Alcatel-Lucent.
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"Речь идет не о поставке оборудования для расширения сетей, а о запчастях, необходимых для поддержания нормального функционирования существующих сетей в течение трех лет. Переговоры со всеми заказчиками находятся в завершающей стадии",— пояснил собеседник РБК.
Ранее финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia заявил, что планирует закрыть большую часть своего бизнеса в России. Известно, что официальное присутствие в стране сохранится, пока не завершится юридическое закрытие компании.
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