https://ria.ru/20221108/nokia-1829860981.html
СМИ: Nokia попросила у США разрешения на поставку в Россию оборудования
СМИ: Nokia попросила у США разрешения на поставку в Россию оборудования - РИА Новости, 08.11.2022
СМИ: Nokia попросила у США разрешения на поставку в Россию оборудования
Финская компания Nokia запросила у США лицензию на поставки в Россию телекоммуникационного оборудования, чтобы выполнить обязательства по ранее заключенным... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T09:35
2022-11-08T09:35
2022-11-08T09:35
экономика
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финляндия
рбк (медиагруппа)
alcatel-lucent
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Финская компания Nokia запросила у США лицензию на поставки в Россию телекоммуникационного оборудования, чтобы выполнить обязательства по ранее заключенным контрактам перед уходом с российского рынка. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил РБК.По информации СМИ, компания направила запрос в американский регулятор Бюро промышленности и безопасности США (Bureau of Industry and Security; BIS) и Министерство иностранных дел Финляндии. Разрешение из США потребовалось Nokia из-за принадлежности части патентов американской компании Alcatel-Lucent."Речь идет не о поставке оборудования для расширения сетей, а о запчастях, необходимых для поддержания нормального функционирования существующих сетей в течение трех лет. Переговоры со всеми заказчиками находятся в завершающей стадии",— пояснил собеседник РБК.Ранее финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia заявил, что планирует закрыть большую часть своего бизнеса в России. Известно, что официальное присутствие в стране сохранится, пока не завершится юридическое закрытие компании.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, сша, россия, финляндия, рбк (медиагруппа), alcatel-lucent
Экономика, Технологии, США, Россия, Финляндия, РБК (медиагруппа), Alcatel-Lucent
СМИ: Nokia попросила у США разрешения на поставку в Россию оборудования
РБК: Nokia запросила у Финляндии и США разрешения на поставку России телеком-оборудования