https://ria.ru/20221108/nokia-1829860981.html

СМИ: Nokia попросила у США разрешения на поставку в Россию оборудования

СМИ: Nokia попросила у США разрешения на поставку в Россию оборудования - РИА Новости, 08.11.2022

СМИ: Nokia попросила у США разрешения на поставку в Россию оборудования

Финская компания Nokia запросила у США лицензию на поставки в Россию телекоммуникационного оборудования, чтобы выполнить обязательства по ранее заключенным... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T09:35

2022-11-08T09:35

2022-11-08T09:35

экономика

технологии

сша

россия

финляндия

рбк (медиагруппа)

alcatel-lucent

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Финская компания Nokia запросила у США лицензию на поставки в Россию телекоммуникационного оборудования, чтобы выполнить обязательства по ранее заключенным контрактам перед уходом с российского рынка. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил РБК.По информации СМИ, компания направила запрос в американский регулятор Бюро промышленности и безопасности США (Bureau of Industry and Security; BIS) и Министерство иностранных дел Финляндии. Разрешение из США потребовалось Nokia из-за принадлежности части патентов американской компании Alcatel-Lucent."Речь идет не о поставке оборудования для расширения сетей, а о запчастях, необходимых для поддержания нормального функционирования существующих сетей в течение трех лет. Переговоры со всеми заказчиками находятся в завершающей стадии",— пояснил собеседник РБК.Ранее финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia заявил, что планирует закрыть большую часть своего бизнеса в России. Известно, что официальное присутствие в стране сохранится, пока не завершится юридическое закрытие компании.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

экономика, технологии, сша, россия, финляндия, рбк (медиагруппа), alcatel-lucent