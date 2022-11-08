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Премьер Эстонии прокомментировала возможное выдвижение на пост генсека НАТО - РИА Новости, 08.11.2022
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Премьер Эстонии прокомментировала возможное выдвижение на пост генсека НАТО
Премьер Эстонии прокомментировала возможное выдвижение на пост генсека НАТО - РИА Новости, 08.11.2022
Премьер Эстонии прокомментировала возможное выдвижение на пост генсека НАТО
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает крайне маловероятным, что она может стать кандидатом на пост генерального секретаря НАТО. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T15:36
2022-11-08T15:36
в мире
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йенс столтенберг
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ХЕЛЬСИНКИ, 8 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает крайне маловероятным, что она может стать кандидатом на пост генерального секретаря НАТО.Ранее газета New York Times назвала возможных кандидатов на пост генсека НАТО после истечения полномочий Йенса Столтенберга, среди них упоминалась и Каллас.По данным New York Times, Евросоюз выступает за то, чтобы новый генсек НАТО представлял одну из стран ЕС. В качестве возможных кандидатов от Европы также рассматриваются президент Словакии Зузана Чапутова и бывший президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович.От стран, не входящих в ЕС, газета называет кандидатами на пост генсека НАТО вице-премьера и министра финансов Канады Христю Фриланд и министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.Срок полномочий Столтенберга на посту генерального секретаря должен был истечь этой осенью, но в связи с кризисом на Украине его полномочия были продлены еще на год, до 30 сентября 2023 года. В то же время источник в НАТО допустил, что члены альянса могут продлить полномочия Столтенберга еще на год.
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в мире, кая каллас, эстония, нато, йенс столтенберг, зузана чапутова, словакия, европа, евросоюз
В мире, Кая Каллас, Эстония, НАТО, Йенс Столтенберг, Зузана Чапутова, Словакия, Европа, Евросоюз
15:36 08.11.2022
 
Премьер Эстонии прокомментировала возможное выдвижение на пост генсека НАТО

Премьер Эстонии Каллас назвала выдвижение кандидатом на пост генсека НАТО маловероятным

© AP Photo / Christophe EnaПремьер-министр Эстонии Кая Каллас
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© AP Photo / Christophe Ena
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 8 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает крайне маловероятным, что она может стать кандидатом на пост генерального секретаря НАТО.
Ранее газета New York Times назвала возможных кандидатов на пост генсека НАТО после истечения полномочий Йенса Столтенберга, среди них упоминалась и Каллас.
"New York Times может написать что угодно. Но вероятность того, что мне сделают такое предложение, крайне маловероятна", – сказала во вторник Каллас в эфире радиостанции Kadi Raadio.
По данным New York Times, Евросоюз выступает за то, чтобы новый генсек НАТО представлял одну из стран ЕС. В качестве возможных кандидатов от Европы также рассматриваются президент Словакии Зузана Чапутова и бывший президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович.
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От стран, не входящих в ЕС, газета называет кандидатами на пост генсека НАТО вице-премьера и министра финансов Канады Христю Фриланд и министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.
Срок полномочий Столтенберга на посту генерального секретаря должен был истечь этой осенью, но в связи с кризисом на Украине его полномочия были продлены еще на год, до 30 сентября 2023 года. В то же время источник в НАТО допустил, что члены альянса могут продлить полномочия Столтенберга еще на год.
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В миреКая КалласЭстонияНАТОЙенс СтолтенбергЗузана ЧапутоваСловакияЕвропаЕвросоюз
 
 
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