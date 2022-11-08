https://ria.ru/20221108/nato-1829987735.html
Премьер Эстонии прокомментировала возможное выдвижение на пост генсека НАТО
Премьер Эстонии прокомментировала возможное выдвижение на пост генсека НАТО - РИА Новости, 08.11.2022
Премьер Эстонии прокомментировала возможное выдвижение на пост генсека НАТО
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает крайне маловероятным, что она может стать кандидатом на пост генерального секретаря НАТО. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T15:36
2022-11-08T15:36
2022-11-08T15:36
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кая каллас
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ХЕЛЬСИНКИ, 8 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает крайне маловероятным, что она может стать кандидатом на пост генерального секретаря НАТО.Ранее газета New York Times назвала возможных кандидатов на пост генсека НАТО после истечения полномочий Йенса Столтенберга, среди них упоминалась и Каллас.По данным New York Times, Евросоюз выступает за то, чтобы новый генсек НАТО представлял одну из стран ЕС. В качестве возможных кандидатов от Европы также рассматриваются президент Словакии Зузана Чапутова и бывший президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович.От стран, не входящих в ЕС, газета называет кандидатами на пост генсека НАТО вице-премьера и министра финансов Канады Христю Фриланд и министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.Срок полномочий Столтенберга на посту генерального секретаря должен был истечь этой осенью, но в связи с кризисом на Украине его полномочия были продлены еще на год, до 30 сентября 2023 года. В то же время источник в НАТО допустил, что члены альянса могут продлить полномочия Столтенберга еще на год.
https://ria.ru/20220901/zapret-1813757234.html
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в мире, кая каллас, эстония, нато, йенс столтенберг, зузана чапутова, словакия, европа, евросоюз
В мире, Кая Каллас, Эстония, НАТО, Йенс Столтенберг, Зузана Чапутова, Словакия, Европа, Евросоюз
Премьер Эстонии прокомментировала возможное выдвижение на пост генсека НАТО
Премьер Эстонии Каллас назвала выдвижение кандидатом на пост генсека НАТО маловероятным