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МРОТ и прожиточный минимум с 1 января вырастут выше инфляции - РИА Новости, 08.11.2022
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МРОТ и прожиточный минимум с 1 января вырастут выше инфляции
МРОТ и прожиточный минимум с 1 января вырастут выше инфляции - РИА Новости, 08.11.2022
МРОТ и прожиточный минимум с 1 января вырастут выше инфляции
МРОТ и прожиточный минимум с нового года вырастут выше инфляции, заявил глава Минтруда России Антон Котяков на совещании с президентом Владимиром Путиным по... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T18:45
2022-11-08T20:03
россия
антон котяков
владимир путин
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. МРОТ и прожиточный минимум с нового года вырастут выше инфляции, заявил глава Минтруда России Антон Котяков на совещании с президентом Владимиром Путиным по вопросам поддержки доходов семей с детьми.Он уточнил, что это уже второй этап повышения МРОТ. Котяков также указал, что индексация проводилась при быстром росте инфляции, с которым страна столкнулась весной.По его словам, в федеральном бюджете на ближайшую трехлетку темп роста МРОТ установлен выше роста прожиточного минимума и по итогам трехлетнего периода ожидается, что разница достигнет десяти процентов.Котяков добавил, что для роста дохода работающих россиян необходимо последовательно увеличивать разницу между минимальным размером оплаты труда и прожиточным минимумом. Как указал министр, целевой ориентир — более 30 процентов.На совещании Путин поручил правительству дальше работать в этом направлении.Как указал Путин, необходимо, чтобы "этот разрыв продолжал увеличиваться" и реальные доходы граждан росли.
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россия, антон котяков, владимир путин
Россия, Антон Котяков, Владимир Путин
18:45 08.11.2022 (обновлено: 20:03 08.11.2022)
 
МРОТ и прожиточный минимум с 1 января вырастут выше инфляции

Глава Минтруда Котяков: МРОТ и прожиточный минимум с 1 января вырастут выше инфляции

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. МРОТ и прожиточный минимум с нового года вырастут выше инфляции, заявил глава Минтруда России Антон Котяков на совещании с президентом Владимиром Путиным по вопросам поддержки доходов семей с детьми.

"Минимальный размер с учетом уже проведенной десятипроцентной индексации возрастет по отношению к уровню 1 января 2022 года на 16,9 процента, а прожиточный минимум — на 13,6 процента. То есть и величина прожиточного минимума, и величина минимального размера оплаты труда возрастут выше ожидаемой инфляции", — сказал министр.

Он уточнил, что это уже второй этап повышения МРОТ. Котяков также указал, что индексация проводилась при быстром росте инфляции, с которым страна столкнулась весной.
По его словам, в федеральном бюджете на ближайшую трехлетку темп роста МРОТ установлен выше роста прожиточного минимума и по итогам трехлетнего периода ожидается, что разница достигнет десяти процентов.
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Котяков добавил, что для роста дохода работающих россиян необходимо последовательно увеличивать разницу между минимальным размером оплаты труда и прожиточным минимумом. Как указал министр, целевой ориентир — более 30 процентов.
На совещании Путин поручил правительству дальше работать в этом направлении.

"Прошу правительство представить ряд новых предложений, имею в виду в том числе предложения по ускоренному росту минимального размера оплаты труда, с тем чтобы он существенно превышал величину прожиточного минимума. Знаю, что в правительстве это обсуждается", — сказал президент.

Как указал Путин, необходимо, чтобы "этот разрыв продолжал увеличиваться" и реальные доходы граждан росли.
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