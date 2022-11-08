https://ria.ru/20221108/mrot-1830055414.html

МРОТ и прожиточный минимум с 1 января вырастут выше инфляции

МРОТ и прожиточный минимум с 1 января вырастут выше инфляции - РИА Новости, 08.11.2022

МРОТ и прожиточный минимум с 1 января вырастут выше инфляции

МРОТ и прожиточный минимум с нового года вырастут выше инфляции, заявил глава Минтруда России Антон Котяков на совещании с президентом Владимиром Путиным по... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T18:45

2022-11-08T18:45

2022-11-08T20:03

россия

антон котяков

владимир путин

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. МРОТ и прожиточный минимум с нового года вырастут выше инфляции, заявил глава Минтруда России Антон Котяков на совещании с президентом Владимиром Путиным по вопросам поддержки доходов семей с детьми.Он уточнил, что это уже второй этап повышения МРОТ. Котяков также указал, что индексация проводилась при быстром росте инфляции, с которым страна столкнулась весной.По его словам, в федеральном бюджете на ближайшую трехлетку темп роста МРОТ установлен выше роста прожиточного минимума и по итогам трехлетнего периода ожидается, что разница достигнет десяти процентов.Котяков добавил, что для роста дохода работающих россиян необходимо последовательно увеличивать разницу между минимальным размером оплаты труда и прожиточным минимумом. Как указал министр, целевой ориентир — более 30 процентов.На совещании Путин поручил правительству дальше работать в этом направлении.Как указал Путин, необходимо, чтобы "этот разрыв продолжал увеличиваться" и реальные доходы граждан росли.

https://ria.ru/20220811/mrot-1808806478.html

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россия, антон котяков, владимир путин