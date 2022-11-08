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На Крымском мосту возобновили автомобильное движение - РИА Новости, 08.11.2022
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На Крымском мосту возобновили автомобильное движение
На Крымском мосту возобновили автомобильное движение - РИА Новости, 08.11.2022
На Крымском мосту возобновили автомобильное движение
Автомобильное движение по Крымскому мосту, приостановленное во вторник с 4.00 из-за ремонтных работ, возобновлено, сообщает Минтранс РФ. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T16:30
2022-11-08T16:30
чп на крымском мосту
россия
авто
происшествия
крымский мост
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Автомобильное движение по Крымскому мосту, приостановленное во вторник с 4.00 из-за ремонтных работ, возобновлено, сообщает Минтранс РФ."Сегодня в 16.00 мск возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами", - говорится в сообщении.Пока проезд по Крымскому мосту разрешен только для легковых автомобилей и автобусов. Для грузового автотранспорта он будет открыт не ранее декабря, уточняли ранее в Минтрансе.
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чп на крымском мосту, россия, авто, происшествия, крымский мост
ЧП на Крымском мосту, Россия, Авто, Происшествия, Крымский мост
16:30 08.11.2022
 
На Крымском мосту возобновили автомобильное движение

На Крымском мосту возобновили движение автомобилей, приостановленное утром из-за ремонта

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВосстановительные работы на Крымском мосту
Восстановительные работы на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Восстановительные работы на Крымском мосту
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Автомобильное движение по Крымскому мосту, приостановленное во вторник с 4.00 из-за ремонтных работ, возобновлено, сообщает Минтранс РФ.
"Сегодня в 16.00 мск возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами", - говорится в сообщении.
Пока проезд по Крымскому мосту разрешен только для легковых автомобилей и автобусов. Для грузового автотранспорта он будет открыт не ранее декабря, уточняли ранее в Минтрансе.
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ЧП на Крымском мостуРоссияАвтоПроисшествияКрымский мост
 
 
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