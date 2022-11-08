https://ria.ru/20221108/most-1830005989.html
На Крымском мосту возобновили автомобильное движение
На Крымском мосту возобновили автомобильное движение - РИА Новости, 08.11.2022
На Крымском мосту возобновили автомобильное движение
Автомобильное движение по Крымскому мосту, приостановленное во вторник с 4.00 из-за ремонтных работ, возобновлено, сообщает Минтранс РФ. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T16:30
2022-11-08T16:30
2022-11-08T16:30
чп на крымском мосту
россия
авто
происшествия
крымский мост
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Автомобильное движение по Крымскому мосту, приостановленное во вторник с 4.00 из-за ремонтных работ, возобновлено, сообщает Минтранс РФ."Сегодня в 16.00 мск возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами", - говорится в сообщении.Пока проезд по Крымскому мосту разрешен только для легковых автомобилей и автобусов. Для грузового автотранспорта он будет открыт не ранее декабря, уточняли ранее в Минтрансе.
https://ria.ru/20221108/lugovoy-1829830472.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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чп на крымском мосту, россия, авто, происшествия, крымский мост
ЧП на Крымском мосту, Россия, Авто, Происшествия, Крымский мост
На Крымском мосту возобновили автомобильное движение
На Крымском мосту возобновили движение автомобилей, приостановленное утром из-за ремонта
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Автомобильное движение по Крымскому мосту, приостановленное во вторник с 4.00 из-за ремонтных работ, возобновлено, сообщает Минтранс РФ.
"Сегодня в 16.00 мск возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами", - говорится в сообщении.
Пока проезд по Крымскому мосту разрешен только для легковых автомобилей и автобусов. Для грузового автотранспорта он будет открыт не ранее декабря, уточняли ранее в Минтрансе.