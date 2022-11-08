https://ria.ru/20221108/most-1830005989.html

На Крымском мосту возобновили автомобильное движение

На Крымском мосту возобновили автомобильное движение - РИА Новости, 08.11.2022

На Крымском мосту возобновили автомобильное движение

Автомобильное движение по Крымскому мосту, приостановленное во вторник с 4.00 из-за ремонтных работ, возобновлено, сообщает Минтранс РФ. РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T16:30

2022-11-08T16:30

2022-11-08T16:30

чп на крымском мосту

россия

авто

происшествия

крымский мост

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825364773_0:291:3124:2048_1920x0_80_0_0_d42b2521f3dc6ba906d8737dcc1b6264.jpg

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Автомобильное движение по Крымскому мосту, приостановленное во вторник с 4.00 из-за ремонтных работ, возобновлено, сообщает Минтранс РФ."Сегодня в 16.00 мск возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами", - говорится в сообщении.Пока проезд по Крымскому мосту разрешен только для легковых автомобилей и автобусов. Для грузового автотранспорта он будет открыт не ранее декабря, уточняли ранее в Минтрансе.

https://ria.ru/20221108/lugovoy-1829830472.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

чп на крымском мосту, россия, авто, происшествия, крымский мост