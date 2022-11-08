Адвокат: причастность британца к взрыву на Крымском мосту можно проверить
Адвокат: СК и ФСБ могут изучить причастность британца Доннелли к взрыву на Крымском мосту
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Проверить на причастность офицера британских спецслужб Кристофера Найджела Доннелли к взрыву на Крымском мосту могут следователи СК и/или ФСБ, объяснил РИА Новости на правах эксперта адвокат Андрей Гривцов.
С соответствующим запросом к генпрокурору Игорю Краснову ранее обратился депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой. По его словам, Доннелли неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов как активный участник и исполнитель антироссийских программ.
По мнению Гривцова, в связи с тем, что дело расследует Следственный комитет России в сотрудничестве с ФСБ РФ, то, вероятно, и проверять на причастность Доннелли могут сотрудники указанных ведомств.
"Скорее всего, Генпрокуратура перешлет обращение депутата в соответствующие ведомства и установит контроль за ходом расследования", - считает Гривцов.
Депутат Луговой отмечал, что в 2014 году Доннели предлагал "заминировать Севастопольскую бухту". Депутат добавил, что методами антироссийской войны Доннели становилось не только идеологическое оружие, но и прямое участие в конфликтах и сотрудничество с вооруженной оппозицией. В октябре в СМИ попала переписка Доннелли с британским офицером Хью Уордом о планах по уничтожению Крымского моста.
На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля - в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру, тогда же запустили реверсивное автомобильное сообщение для легковушек сначала по одной, а позже по двум полосам.
ФСБ России заявила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов.
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