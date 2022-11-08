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Адвокат: причастность британца к взрыву на Крымском мосту можно проверить - РИА Новости, 08.11.2022
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Адвокат: причастность британца к взрыву на Крымском мосту можно проверить
Адвокат: причастность британца к взрыву на Крымском мосту можно проверить - РИА Новости, 08.11.2022
Адвокат: причастность британца к взрыву на Крымском мосту можно проверить
Проверить на причастность офицера британских спецслужб Кристофера Найджела Доннелли к взрыву на Крымском мосту могут следователи СК и/или ФСБ, объяснил РИА... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T12:27
2022-11-08T12:27
происшествия
андрей гривцов
игорь краснов
андрей луговой
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
госдума рф
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Проверить на причастность офицера британских спецслужб Кристофера Найджела Доннелли к взрыву на Крымском мосту могут следователи СК и/или ФСБ, объяснил РИА Новости на правах эксперта адвокат Андрей Гривцов.С соответствующим запросом к генпрокурору Игорю Краснову ранее обратился депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой. По его словам, Доннелли неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов как активный участник и исполнитель антироссийских программ.По мнению Гривцова, в связи с тем, что дело расследует Следственный комитет России в сотрудничестве с ФСБ РФ, то, вероятно, и проверять на причастность Доннелли могут сотрудники указанных ведомств.Депутат Луговой отмечал, что в 2014 году Доннели предлагал "заминировать Севастопольскую бухту". Депутат добавил, что методами антироссийской войны Доннели становилось не только идеологическое оружие, но и прямое участие в конфликтах и сотрудничество с вооруженной оппозицией. В октябре в СМИ попала переписка Доннелли с британским офицером Хью Уордом о планах по уничтожению Крымского моста.На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля - в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру, тогда же запустили реверсивное автомобильное сообщение для легковушек сначала по одной, а позже по двум полосам.ФСБ России заявила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов.
https://ria.ru/20221108/lugovoy-1829830472.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221107/krymskiy-most-1829804481.html
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происшествия, андрей гривцов, игорь краснов, андрей луговой, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, чп на крымском мосту
Происшествия, Андрей Гривцов, Игорь Краснов, Андрей Луговой, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ), Госдума РФ, ЧП на Крымском мосту
12:27 08.11.2022
 
Адвокат: причастность британца к взрыву на Крымском мосту можно проверить

Адвокат: СК и ФСБ могут изучить причастность британца Доннелли к взрыву на Крымском мосту

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Проверить на причастность офицера британских спецслужб Кристофера Найджела Доннелли к взрыву на Крымском мосту могут следователи СК и/или ФСБ, объяснил РИА Новости на правах эксперта адвокат Андрей Гривцов.
С соответствующим запросом к генпрокурору Игорю Краснову ранее обратился депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой. По его словам, Доннелли неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов как активный участник и исполнитель антироссийских программ.
Член комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
Вчера, 00:58
Луговой призвал изучить причастность Британии к взрыву на Крымском мосту
По мнению Гривцова, в связи с тем, что дело расследует Следственный комитет России в сотрудничестве с ФСБ РФ, то, вероятно, и проверять на причастность Доннелли могут сотрудники указанных ведомств.
"Скорее всего, Генпрокуратура перешлет обращение депутата в соответствующие ведомства и установит контроль за ходом расследования", - считает Гривцов.
Депутат Луговой отмечал, что в 2014 году Доннели предлагал "заминировать Севастопольскую бухту". Депутат добавил, что методами антироссийской войны Доннели становилось не только идеологическое оружие, но и прямое участие в конфликтах и сотрудничество с вооруженной оппозицией. В октябре в СМИ попала переписка Доннелли с британским офицером Хью Уордом о планах по уничтожению Крымского моста.
На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля - в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру, тогда же запустили реверсивное автомобильное сообщение для легковушек сначала по одной, а позже по двум полосам.
ФСБ России заявила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов.
Транспортировка первого готового пролета Крымского моста к месту монтажа - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
7 ноября, 20:36В России
К Крымскому мосту направили первый готовый пролет
 
ПроисшествияАндрей ГривцовИгорь КрасновАндрей ЛуговойРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Следственный комитет России (СК РФ)Госдума РФЧП на Крымском мосту
 
 
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