https://ria.ru/20221108/most-1829918423.html

Адвокат: причастность британца к взрыву на Крымском мосту можно проверить

Адвокат: причастность британца к взрыву на Крымском мосту можно проверить - РИА Новости, 08.11.2022

Адвокат: причастность британца к взрыву на Крымском мосту можно проверить

Проверить на причастность офицера британских спецслужб Кристофера Найджела Доннелли к взрыву на Крымском мосту могут следователи СК и/или ФСБ, объяснил РИА... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T12:27

2022-11-08T12:27

2022-11-08T12:27

происшествия

андрей гривцов

игорь краснов

андрей луговой

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

госдума рф

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Проверить на причастность офицера британских спецслужб Кристофера Найджела Доннелли к взрыву на Крымском мосту могут следователи СК и/или ФСБ, объяснил РИА Новости на правах эксперта адвокат Андрей Гривцов.С соответствующим запросом к генпрокурору Игорю Краснову ранее обратился депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой. По его словам, Доннелли неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов как активный участник и исполнитель антироссийских программ.По мнению Гривцова, в связи с тем, что дело расследует Следственный комитет России в сотрудничестве с ФСБ РФ, то, вероятно, и проверять на причастность Доннелли могут сотрудники указанных ведомств.Депутат Луговой отмечал, что в 2014 году Доннели предлагал "заминировать Севастопольскую бухту". Депутат добавил, что методами антироссийской войны Доннели становилось не только идеологическое оружие, но и прямое участие в конфликтах и сотрудничество с вооруженной оппозицией. В октябре в СМИ попала переписка Доннелли с британским офицером Хью Уордом о планах по уничтожению Крымского моста.На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля - в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру, тогда же запустили реверсивное автомобильное сообщение для легковушек сначала по одной, а позже по двум полосам.ФСБ России заявила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов.

https://ria.ru/20221108/lugovoy-1829830472.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221107/krymskiy-most-1829804481.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, андрей гривцов, игорь краснов, андрей луговой, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, чп на крымском мосту