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Путин осмотрел на Красной площади выставку об истории обороны Москвы - РИА Новости, 08.11.2022
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Путин осмотрел на Красной площади выставку об истории обороны Москвы
Путин осмотрел на Красной площади выставку об истории обороны Москвы - РИА Новости, 08.11.2022
Путин осмотрел на Красной площади выставку об истории обороны Москвы
Президент России Владимир Путин во вторник вечером осмотрел на Красной площади выставку, посвященную истории обороны Москвы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T17:33
2022-11-08T18:32
владимир путин
москва
общество
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник вечером осмотрел на Красной площади выставку, посвященную истории обороны Москвы, передает корреспондент РИА Новости.Интерактивный музей под открытым небом начал работу 5 ноября. На выставке представлены десятки единиц военной техники, кинохроника, стихи и песни военных лет, тематические инсталляции и театрализованные постановки, погружающие в атмосферу ноября 1941 года. На экранах демонстрируется кинохроника: Москва 1941 года, военный парад 7 ноября 1941 года на Красной площади, Парад Победы 1945 года. Одним из главных событий выставки станет демонстрация исторического фильма "Разгром немецких войск под Москвой".Президенту провели экскурсию по всей экспозиции. Гендиректор ООО "Студия ВоенФильм", заслуженный артист РФ Игорь Угольников и PR-директор студии Ольга Родионова рассказали главе государства о представленных экспонатах, отметив, что это не воссозданные копии, а реальные вещи тех лет.Особое внимание Путина привлекли образцы техники. Президент также послушал песню "Священная война" в исполнении хора в военной форме.
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Путин на выставке, посвященной истории обороны Москвы
Путин на выставке, посвященной истории обороны Москвы
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владимир путин, москва, общество, великая отечественная война (1941-1945)
Владимир Путин, Москва, Общество, Великая Отечественная война (1941-1945)
17:33 08.11.2022 (обновлено: 18:32 08.11.2022)
 
Путин осмотрел на Красной площади выставку об истории обороны Москвы

Путин посетил интерактивную выставку на Красной площади, посвященную обороне Москвы

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник вечером осмотрел на Красной площади выставку, посвященную истории обороны Москвы, передает корреспондент РИА Новости.
Интерактивный музей под открытым небом начал работу 5 ноября. На выставке представлены десятки единиц военной техники, кинохроника, стихи и песни военных лет, тематические инсталляции и театрализованные постановки, погружающие в атмосферу ноября 1941 года. На экранах демонстрируется кинохроника: Москва 1941 года, военный парад 7 ноября 1941 года на Красной площади, Парад Победы 1945 года. Одним из главных событий выставки станет демонстрация исторического фильма "Разгром немецких войск под Москвой".
Президенту провели экскурсию по всей экспозиции. Гендиректор ООО "Студия ВоенФильм", заслуженный артист РФ Игорь Угольников и PR-директор студии Ольга Родионова рассказали главе государства о представленных экспонатах, отметив, что это не воссозданные копии, а реальные вещи тех лет.
Особое внимание Путина привлекли образцы техники. Президент также послушал песню "Священная война" в исполнении хора в военной форме.
Операция Тайфун: как начиналась битва за Москву - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
30 сентября, 09:30
Операция "Тайфун": как начиналась битва за Москву30 сентября 1941 года гитлеровские войска начали операцию "Тайфун" – массированное наступление на Москву.
 
Владимир ПутинМоскваОбществоВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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