https://ria.ru/20221108/moskva-1830027518.html

Путин осмотрел на Красной площади выставку об истории обороны Москвы

Путин осмотрел на Красной площади выставку об истории обороны Москвы - РИА Новости, 08.11.2022

Путин осмотрел на Красной площади выставку об истории обороны Москвы

Президент России Владимир Путин во вторник вечером осмотрел на Красной площади выставку, посвященную истории обороны Москвы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T17:33

2022-11-08T17:33

2022-11-08T18:32

владимир путин

москва

общество

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник вечером осмотрел на Красной площади выставку, посвященную истории обороны Москвы, передает корреспондент РИА Новости.Интерактивный музей под открытым небом начал работу 5 ноября. На выставке представлены десятки единиц военной техники, кинохроника, стихи и песни военных лет, тематические инсталляции и театрализованные постановки, погружающие в атмосферу ноября 1941 года. На экранах демонстрируется кинохроника: Москва 1941 года, военный парад 7 ноября 1941 года на Красной площади, Парад Победы 1945 года. Одним из главных событий выставки станет демонстрация исторического фильма "Разгром немецких войск под Москвой".Президенту провели экскурсию по всей экспозиции. Гендиректор ООО "Студия ВоенФильм", заслуженный артист РФ Игорь Угольников и PR-директор студии Ольга Родионова рассказали главе государства о представленных экспонатах, отметив, что это не воссозданные копии, а реальные вещи тех лет.Особое внимание Путина привлекли образцы техники. Президент также послушал песню "Священная война" в исполнении хора в военной форме.

https://ria.ru/20220930/bitva-1820319879.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, москва, общество, великая отечественная война (1941-1945)