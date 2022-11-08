https://ria.ru/20221108/mi-2-1830073143.html

Спасатели обнаружили место жесткой посадки Ми-2 в Костромской области

Спасатели обнаружили место жесткой посадки Ми-2 в Костромской области - РИА Новости, 08.11.2022

Спасатели обнаружили место жесткой посадки Ми-2 в Костромской области

Место жесткой посадки вертолета Ми-2 в Костромской области найдено, спасатели уже оказывают первую помощь пострадавшим, сообщила администрация региона. РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T19:50

2022-11-08T19:50

2022-11-08T21:05

происшествия

ми-2

сергей ситников

костромская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Место жесткой посадки вертолета Ми-2 в Костромской области найдено, спасатели уже оказывают первую помощь пострадавшим, сообщила администрация региона."В Костромской области установлено место жесткой посадки вертолета Ми-2. По сообщению оперативного штаба, вертолет совершил жесткую посадку неподалеку от деревни Щетниково. У вертолета уже находятся спасатели, они оказывают первую помощь пострадавшим. К месту также выехали бригады скорой медпомощи", - говорится в сообщении.По данным оперативного штаба, медицинскую помощь пострадавшим окажут на базе городской больницы Костромы. "В медучреждении развернуты две операционные, сформированы две хирургические бригады травматологического профиля, подготовлены места в реанимации. В наличии необходимые медикаменты и компоненты крови", - сообщает штаб.Ранее администрация информировала, что при аварийной посадке выполнявшего санитарный рейс вертолета Ми-2 в Костромской области погиб пациент, два пилота и два фельдшера получили травмы. В аэропорту "Сокеркино" развернут оперативный штаб по организации аварийно-спасательных работ. Его возглавляет губернатор Костромской области Сергей Ситников.

https://ria.ru/20220825/vertolet-1811974030.html

костромская область

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происшествия, ми-2, сергей ситников, костромская область