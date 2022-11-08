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Спасатели обнаружили место жесткой посадки Ми-2 в Костромской области - РИА Новости, 08.11.2022
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Спасатели обнаружили место жесткой посадки Ми-2 в Костромской области
Спасатели обнаружили место жесткой посадки Ми-2 в Костромской области - РИА Новости, 08.11.2022
Спасатели обнаружили место жесткой посадки Ми-2 в Костромской области
Место жесткой посадки вертолета Ми-2 в Костромской области найдено, спасатели уже оказывают первую помощь пострадавшим, сообщила администрация региона. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T19:50
2022-11-08T21:05
происшествия
ми-2
сергей ситников
костромская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Место жесткой посадки вертолета Ми-2 в Костромской области найдено, спасатели уже оказывают первую помощь пострадавшим, сообщила администрация региона."В Костромской области установлено место жесткой посадки вертолета Ми-2. По сообщению оперативного штаба, вертолет совершил жесткую посадку неподалеку от деревни Щетниково. У вертолета уже находятся спасатели, они оказывают первую помощь пострадавшим. К месту также выехали бригады скорой медпомощи", - говорится в сообщении.По данным оперативного штаба, медицинскую помощь пострадавшим окажут на базе городской больницы Костромы. "В медучреждении развернуты две операционные, сформированы две хирургические бригады травматологического профиля, подготовлены места в реанимации. В наличии необходимые медикаменты и компоненты крови", - сообщает штаб.Ранее администрация информировала, что при аварийной посадке выполнявшего санитарный рейс вертолета Ми-2 в Костромской области погиб пациент, два пилота и два фельдшера получили травмы. В аэропорту "Сокеркино" развернут оперативный штаб по организации аварийно-спасательных работ. Его возглавляет губернатор Костромской области Сергей Ситников.
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происшествия, ми-2, сергей ситников, костромская область
Происшествия, Ми-2, Сергей Ситников, Костромская область
19:50 08.11.2022 (обновлено: 21:05 08.11.2022)
 
Спасатели обнаружили место жесткой посадки Ми-2 в Костромской области

Спасатели обнаружили место жесткой посадки Ми-2 и оказывают первую помощь пострадавшим

© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратураНа месте происшествия с вертолетом Ми-2 в Костромской области
На месте происшествия с вертолетом Ми-2 в Костромской области - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура
На месте происшествия с вертолетом Ми-2 в Костромской области
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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Место жесткой посадки вертолета Ми-2 в Костромской области найдено, спасатели уже оказывают первую помощь пострадавшим, сообщила администрация региона.
"В Костромской области установлено место жесткой посадки вертолета Ми-2. По сообщению оперативного штаба, вертолет совершил жесткую посадку неподалеку от деревни Щетниково. У вертолета уже находятся спасатели, они оказывают первую помощь пострадавшим. К месту также выехали бригады скорой медпомощи", - говорится в сообщении.
По данным оперативного штаба, медицинскую помощь пострадавшим окажут на базе городской больницы Костромы. "В медучреждении развернуты две операционные, сформированы две хирургические бригады травматологического профиля, подготовлены места в реанимации. В наличии необходимые медикаменты и компоненты крови", - сообщает штаб.
Ранее администрация информировала, что при аварийной посадке выполнявшего санитарный рейс вертолета Ми-2 в Костромской области погиб пациент, два пилота и два фельдшера получили травмы. В аэропорту "Сокеркино" развернут оперативный штаб по организации аварийно-спасательных работ. Его возглавляет губернатор Костромской области Сергей Ситников.
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Аварии и катастрофы вертолетов Ми-2 в России в 2014-2022 годах
 
ПроисшествияМи-2Сергей СитниковКостромская область
 
 
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