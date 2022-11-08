https://ria.ru/20221108/lnr-1829940348.html
В ЛНР перезахоронили останки жителей, погибших от действий ВСУ
В ЛНР перезахоронили останки жителей, погибших от действий ВСУ - РИА Новости, 08.11.2022
В ЛНР перезахоронили останки жителей, погибших от действий ВСУ
Останки 15 жителей ЛНР, погибших от действий украинских войск, перезахоронили на мемориальном комплексе "Не забудем, не простим!" на юго-восточной окраине... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T13:38
2022-11-08T13:38
2022-11-08T13:58
специальная военная операция на украине
в мире
леонид пасечник
луганская народная республика
украина
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ЛУГАНСК, 8 ноя – РИА Новости. Останки 15 жителей ЛНР, погибших от действий украинских войск, перезахоронили на мемориальном комплексе "Не забудем, не простим!" на юго-восточной окраине Луганска, сообщил врио главы республики Леонид Пасечник."Сегодня на мемориальном комплексе "Не забудем, не простим!" предали земле тела 15 наших земляков с освобожденных территорий, погибших в результате преступных действий вооруженных формирований Украины", - написал Пасечник в своем Telegram-канале.По его словам, имена погибших остаются неизвестными."В основном это люди из агломерации Северодонецк - Попасная - Лисичанск", - рассказала журналистам советник главы ЛНР Анна Сорока.По ее словам, чаще всего тела, извлеченные из стихийных захоронений, забирают родные погибших, а в данном случае хоронят тех, у кого нет родственников, либо тех, кого не смогли опознать. "По сути все они мученики, которые погибли в ходе боевых действий. Основная причина смерти - минно-взрывные травмы, а также огонь украинских снайперов", - отметила она.
https://ria.ru/20221107/prestupleniya-1829548768.html
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, леонид пасечник, луганская народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Леонид Пасечник, Луганская Народная Республика, Украина
13:38 08.11.2022 (обновлено: 13:58 08.11.2022)
В ЛНР перезахоронили останки жителей, погибших от действий ВСУ
В ЛНР перезахоронили останки 15 жителей, погибших от действий ВСУ