https://ria.ru/20221108/lnr-1829940348.html

В ЛНР перезахоронили останки жителей, погибших от действий ВСУ

В ЛНР перезахоронили останки жителей, погибших от действий ВСУ - РИА Новости, 08.11.2022

В ЛНР перезахоронили останки жителей, погибших от действий ВСУ

Останки 15 жителей ЛНР, погибших от действий украинских войск, перезахоронили на мемориальном комплексе "Не забудем, не простим!" на юго-восточной окраине... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T13:38

2022-11-08T13:38

2022-11-08T13:58

специальная военная операция на украине

в мире

леонид пасечник

луганская народная республика

украина

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ЛУГАНСК, 8 ноя – РИА Новости. Останки 15 жителей ЛНР, погибших от действий украинских войск, перезахоронили на мемориальном комплексе "Не забудем, не простим!" на юго-восточной окраине Луганска, сообщил врио главы республики Леонид Пасечник."Сегодня на мемориальном комплексе "Не забудем, не простим!" предали земле тела 15 наших земляков с освобожденных территорий, погибших в результате преступных действий вооруженных формирований Украины", - написал Пасечник в своем Telegram-канале.По его словам, имена погибших остаются неизвестными."В основном это люди из агломерации Северодонецк - Попасная - Лисичанск", - рассказала журналистам советник главы ЛНР Анна Сорока.По ее словам, чаще всего тела, извлеченные из стихийных захоронений, забирают родные погибших, а в данном случае хоронят тех, у кого нет родственников, либо тех, кого не смогли опознать. "По сути все они мученики, которые погибли в ходе боевых действий. Основная причина смерти - минно-взрывные травмы, а также огонь украинских снайперов", - отметила она.

https://ria.ru/20221107/prestupleniya-1829548768.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, леонид пасечник, луганская народная республика, украина