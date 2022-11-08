https://ria.ru/20221108/lesa-1829876928.html
Ленобласть перевыполнила план по восстановлению лесов
Ленобласть перевыполнила план по восстановлению лесов - РИА Новости, 08.11.2022
Ленобласть перевыполнила план по восстановлению лесов
План по лесопосадкам в Ленинградской области по итогам сезона выполнен на 104 процента — высажены 6,7 тысяч гектаров лесов и зафиксированы всего 70 лесных... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T10:48
2022-11-08T10:48
2022-11-08T10:48
александр дрозденко
общество
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноя — РИА Новости. План по лесопосадкам в Ленинградской области по итогам сезона выполнен на 104 процента — высажены 6,7 тысяч гектаров лесов и зафиксированы всего 70 лесных пожаров, что в шесть раз меньше, чем в 2021 году, сообщил на совещании в правительстве Ленинградской области глава региона Александр Дрозденко. По его словам, по итогам 2022 года показатель нацпроекта "Экология" по соотношению площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших лесных насаждений составил 95,9 процента при установленном на год плане 81,6 процента. По нацпроекту к 2024 году этот показатель должен составить 100 процентов."Наши последовательнее действия по формированию системы раннего обнаружения и быстрого реагирования, обеспеченности лесников современной техникой дают результаты. В этом году в период температурных максимумов удалось достойно выйти из сложной пожароопасной ситуации и не допустить крупных лесных пожаров", — сказал губернатор.Глава региона поставил задачу — досрочно достигнуть показателя 100 процентов восполнения вырубленных лесов за счет компенсационного лесовосстановления и активизировать работу по обеспечению безопасности отдыха на лесных водоемах.
https://ria.ru/20221102/reyting-1828746212.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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александр дрозденко, общество
Александр Дрозденко, Общество, Ленинградская область
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноя — РИА Новости. План по лесопосадкам в Ленинградской области по итогам сезона выполнен на 104 процента — высажены 6,7 тысяч гектаров лесов и зафиксированы всего 70 лесных пожаров, что в шесть раз меньше, чем в 2021 году, сообщил на совещании в правительстве Ленинградской области глава региона Александр Дрозденко.
По его словам, по итогам 2022 года показатель нацпроекта "Экология" по соотношению площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших лесных насаждений составил 95,9 процента при установленном на год плане 81,6 процента. По нацпроекту
к 2024 году этот показатель должен составить 100 процентов.
"Наши последовательнее действия по формированию системы раннего обнаружения и быстрого реагирования, обеспеченности лесников современной техникой дают результаты. В этом году в период температурных максимумов удалось достойно выйти из сложной пожароопасной ситуации и не допустить крупных лесных пожаров", — сказал губернатор.
Глава региона поставил задачу — досрочно достигнуть показателя 100 процентов восполнения вырубленных лесов за счет компенсационного лесовосстановления и активизировать работу по обеспечению безопасности отдыха на лесных водоемах.