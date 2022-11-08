https://ria.ru/20221108/kongress-1829937749.html
На Конгрессе молодых ученых обсудят научно-технический суверенитет России
На Конгрессе молодых ученых обсудят научно-технический суверенитет России - РИА Новости, 08.11.2022
На Конгрессе молодых ученых обсудят научно-технический суверенитет России
Ключевые вопросы обеспечения научно-технического суверенитета России будут обсуждаться на II конгрессе молодых ученых, который состоится в начале декабря... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T13:30
2022-11-08T13:30
2022-11-08T13:30
наука
наука
россия
сочи
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Ключевые вопросы обеспечения научно-технического суверенитета России будут обсуждаться на II конгрессе молодых ученых, который состоится в начале декабря нынешнего года в Сочи, сообщили организаторы конгресса.Конгресс пройдет 1-3 декабря 2022 года в Парке науки и искусства "Сириус" на федеральной территории "Сириус". На него соберутся представители академической среды - университетов и научно-исследовательских институтов, бизнеса, госкорпораций, молодые ученые, студенты и школьники.Первый конгресс, прошедший в 2021 году, собрал более 3 тысяч участников и стал крупнейшей площадкой для обсуждения научно-технологического развития России, отметил вице-премьер РФ, сопредседатель координационного комитета по проведению десятилетия науки и технологий в России Дмитрий Чернышенко. Год назад в мероприятии приняли участие свыше 280 высших учебных заведений и более 125 академических подразделений."В этом году предстоят не менее серьезные дискуссии, связанные с расширением роли науки в развитии экономик регионов, международного сотрудничества в эпоху глобальных перемен и поиском быстрых решений в ответ на текущие вызовы", - сказал Чернышенко, слова которого приведены в сообщении.В 2022 году конгресс посетят не только российские участники - ожидается участие специалистов более чем из 40 стран мира, в том числе Аргентины, Афганистана, Венгрии, Вьетнама, Греции, Египта, Ирака, Ирана, Индии, Индонезии, Казахстана, Китая, Мексики, Нигерии, Пакистана, Сирии, Туниса, Турции и других.Программа мероприятий конгресса включает семь тематических блоков, посвященных актуальным вопросам развития науки и технологий в России, в том числе "Большие вызовы и приоритеты научно-технического развития", "Слагаемые научного и технологического суверенитета", "Новое пространство международного научно-технического сотрудничества".В рамках конгресса пройдут презентации инициатив десятилетия науки и технологий. Многие мероприятия будут посвящены расширению профессиональных компетенций ученых, роли науки в развитии экономики регионов. Важной частью деловой программы станет обсуждение мер по развитию научного мышления и школьного образования."Объявленное президентом Десятилетие науки и технологий позволяет сконцентрировать усилия профессионального сообщества на ключевых научных направлениях, активно задействовать молодое поколение исследователей, а также сделать информацию о достижениях российских ученых доступнее для граждан. <...> В этом году предстоят не менее серьезные дискуссии, связанные с расширением роли науки в развитии экономик регионов, международного сотрудничества в эпоху глобальных перемен и поиском быстрых решений в ответ на текущие вызовы", - сказал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, его слова приводит пресс-служба Минобрнауки.Добавляется, что в рамках работы основных треков запланировано около 100 мероприятий, где участники конгресса обсудят основные направления деятельности научного сообщества для развития технологического суверенитета и ключевых технологий.Организаторами конгресса в 2022 году выступают министерство науки и высшего образования РФ, координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию и фонд "Росконгресс". Оператором десятилетия науки и технологий выступает АНО "Национальные приоритеты".
https://ria.ru/20221108/rak-1829850118.html
https://na.ria.ru/20221107/nauka-1827436143.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наука, россия, сочи, дмитрий чернышенко
Наука, Наука, Россия, Сочи, Дмитрий Чернышенко
На Конгрессе молодых ученых обсудят научно-технический суверенитет России
На II Конгрессе молодых ученых в Сочи обсудят научно-технический суверенитет России
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Ключевые вопросы обеспечения научно-технического суверенитета России будут обсуждаться на II конгрессе молодых ученых, который состоится в начале декабря нынешнего года в Сочи, сообщили организаторы конгресса.
Конгресс пройдет 1-3 декабря 2022 года в Парке науки и искусства "Сириус" на федеральной территории "Сириус". На него соберутся представители академической среды - университетов и научно-исследовательских институтов, бизнеса, госкорпораций, молодые ученые, студенты и школьники.
Первый конгресс, прошедший в 2021 году, собрал более 3 тысяч участников и стал крупнейшей площадкой для обсуждения научно-технологического развития России, отметил вице-премьер РФ, сопредседатель координационного комитета по проведению десятилетия науки и технологий в России Дмитрий Чернышенко
. Год назад в мероприятии приняли участие свыше 280 высших учебных заведений и более 125 академических подразделений.
"В этом году предстоят не менее серьезные дискуссии, связанные с расширением роли науки в развитии экономик регионов, международного сотрудничества в эпоху глобальных перемен и поиском быстрых решений в ответ на текущие вызовы", - сказал Чернышенко, слова которого приведены в сообщении.
В 2022 году конгресс посетят не только российские участники - ожидается участие специалистов более чем из 40 стран мира, в том числе Аргентины
, Афганистана
, Венгрии
, Вьетнама
, Греции
, Египта
, Ирака
, Ирана
, Индии
, Индонезии
, Казахстана
, Китая
, Мексики
, Нигерии
, Пакистана
, Сирии
, Туниса
, Турции
и других.
Программа мероприятий конгресса включает семь тематических блоков, посвященных актуальным вопросам развития науки и технологий в России, в том числе "Большие вызовы и приоритеты научно-технического развития", "Слагаемые научного и технологического суверенитета", "Новое пространство международного научно-технического сотрудничества".
В рамках конгресса пройдут презентации инициатив десятилетия науки и технологий. Многие мероприятия будут посвящены расширению профессиональных компетенций ученых, роли науки в развитии экономики регионов. Важной частью деловой программы станет обсуждение мер по развитию научного мышления и школьного образования.
"Объявленное президентом Десятилетие науки и технологий позволяет сконцентрировать усилия профессионального сообщества на ключевых научных направлениях, активно задействовать молодое поколение исследователей, а также сделать информацию о достижениях российских ученых доступнее для граждан. <...> В этом году предстоят не менее серьезные дискуссии, связанные с расширением роли науки в развитии экономик регионов, международного сотрудничества в эпоху глобальных перемен и поиском быстрых решений в ответ на текущие вызовы", - сказал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, его слова приводит пресс-служба Минобрнауки.
Добавляется, что в рамках работы основных треков запланировано около 100 мероприятий, где участники конгресса обсудят основные направления деятельности научного сообщества для развития технологического суверенитета и ключевых технологий.
Организаторами конгресса в 2022 году выступают министерство науки и высшего образования РФ, координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию и фонд "Росконгресс". Оператором десятилетия науки и технологий выступает АНО "Национальные приоритеты
".