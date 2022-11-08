https://ria.ru/20221108/klimat-1829987359.html

Урсула фон дер Ляйен возмутила европейцев одним твитом

Урсула фон дер Ляйен возмутила европейцев одним твитом - РИА Новости, 08.11.2022

Урсула фон дер Ляйен возмутила европейцев одним твитом

Интернет-пользователи соцсетей жестко отреагировали на заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об экологических проблемах, обсуждаемых на... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T15:35

2022-11-08T15:35

2022-11-08T15:58

в мире

урсула фон дер ляйен

египет

еврокомиссия

оон

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Интернет-пользователи соцсетей жестко отреагировали на заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об экологических проблемах, обсуждаемых на климатической конференции COP27 в Египте."Мы сталкиваемся со многими проблемами, но изменение климата — самая большая из них", — заявила она.Многие комментаторы в ответ на это заметили, что не согласны с такой расстановкой приоритетов в разгар экономического кризиса. Некоторые заявили, что само очное проведение масштабной встречи представителей разных стран обходится слишком дорого — как с точки зрения финансов, так и относительно влияния на окружающую среду."Самая большая проблема, с которой мы сталкиваемся, — как очистить наш политический класс от двойных стандартов, коррупции и фаворитизма! Задача — удержать правящий класс на коротком поводке, чтобы он служил нам. Вот это проблема", — заметил J_Miguelinho."А почему вообще эта конференция не виртуальная, чтобы не нужно было лететь через полземли, это ведь тоже загрязняет среду? Не думаю, что мы поступаем правильно", — поинтересовался BlaySylvester.С 6 по 18 ноября в Египте проходит 27 конференция ООН по вопросам изменения климата (COP27). Активисты призывают правительства к действиям по борьбе с глобальным потеплением и соблюдению обязательств, прописанных в Парижском соглашении 2015 года.

https://ria.ru/20221107/klimat-1829668439.html

https://ria.ru/20221102/klimat-1828807997.html

https://ria.ru/20221106/propast-1829489146.html

египет

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, урсула фон дер ляйен, египет, еврокомиссия, оон