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Урсула фон дер Ляйен возмутила европейцев одним твитом - РИА Новости, 08.11.2022
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Урсула фон дер Ляйен возмутила европейцев одним твитом
Урсула фон дер Ляйен возмутила европейцев одним твитом - РИА Новости, 08.11.2022
Урсула фон дер Ляйен возмутила европейцев одним твитом
Интернет-пользователи соцсетей жестко отреагировали на заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об экологических проблемах, обсуждаемых на... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T15:35
2022-11-08T15:58
в мире
урсула фон дер ляйен
египет
еврокомиссия
оон
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Интернет-пользователи соцсетей жестко отреагировали на заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об экологических проблемах, обсуждаемых на климатической конференции COP27 в Египте."Мы сталкиваемся со многими проблемами, но изменение климата — самая большая из них", — заявила она.Многие комментаторы в ответ на это заметили, что не согласны с такой расстановкой приоритетов в разгар экономического кризиса. Некоторые заявили, что само очное проведение масштабной встречи представителей разных стран обходится слишком дорого — как с точки зрения финансов, так и относительно влияния на окружающую среду."Самая большая проблема, с которой мы сталкиваемся, — как очистить наш политический класс от двойных стандартов, коррупции и фаворитизма! Задача — удержать правящий класс на коротком поводке, чтобы он служил нам. Вот это проблема", — заметил J_Miguelinho."А почему вообще эта конференция не виртуальная, чтобы не нужно было лететь через полземли, это ведь тоже загрязняет среду? Не думаю, что мы поступаем правильно", — поинтересовался BlaySylvester.С 6 по 18 ноября в Египте проходит 27 конференция ООН по вопросам изменения климата (COP27). Активисты призывают правительства к действиям по борьбе с глобальным потеплением и соблюдению обязательств, прописанных в Парижском соглашении 2015 года.
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в мире, урсула фон дер ляйен, египет, еврокомиссия, оон
В мире, Урсула фон дер Ляйен, Египет, Еврокомиссия, ООН
15:35 08.11.2022 (обновлено: 15:58 08.11.2022)
 
Урсула фон дер Ляйен возмутила европейцев одним твитом

Пользователи Сети раскритиковали фон дер Ляйен из-за конференции по климату

© AP Photo / Jean-Francois BadiasГлава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Интернет-пользователи соцсетей жестко отреагировали на заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об экологических проблемах, обсуждаемых на климатической конференции COP27 в Египте.
"Мы сталкиваемся со многими проблемами, но изменение климата — самая большая из них", — заявила она.
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Многие комментаторы в ответ на это заметили, что не согласны с такой расстановкой приоритетов в разгар экономического кризиса. Некоторые заявили, что само очное проведение масштабной встречи представителей разных стран обходится слишком дорого — как с точки зрения финансов, так и относительно влияния на окружающую среду.

"Уже выбрали, что будете заказывать на конференции? Не желаете медальон из говядины, говядину на гриле, морского окуня или равиоли со сливками? Что-то я не нашел блюд из мучного червя или веганского мяса", — сыронизировал goodsirjames, имея в виду попавшее в Сеть меню из блюд, которые подают высоким гостям на мероприятии.

"Самая большая проблема, с которой мы сталкиваемся, — как очистить наш политический класс от двойных стандартов, коррупции и фаворитизма! Задача — удержать правящий класс на коротком поводке, чтобы он служил нам. Вот это проблема", — заметил J_Miguelinho.
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"А почему вообще эта конференция не виртуальная, чтобы не нужно было лететь через полземли, это ведь тоже загрязняет среду? Не думаю, что мы поступаем правильно", — поинтересовался BlaySylvester.
"Урсула фон дер Ляйен: "Мы сталкиваемся со многими проблемами". Тоже Урсула фон дер Ляйен: создает еще больше проблем", — написала Queen_of_Storms.
С 6 по 18 ноября в Египте проходит 27 конференция ООН по вопросам изменения климата (COP27). Активисты призывают правительства к действиям по борьбе с глобальным потеплением и соблюдению обязательств, прописанных в Парижском соглашении 2015 года.
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