https://ria.ru/20221108/klimat-1829975780.html
Мадуро назвал виновных в мировом климатическом кризисе
Мадуро назвал виновных в мировом климатическом кризисе - РИА Новости, 08.11.2022
Мадуро назвал виновных в мировом климатическом кризисе
Капиталистические страны виноваты в мировом климатическом кризисе, полагает президент Венесуэлы Николас Мадуро. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T15:01
2022-11-08T15:01
2022-11-08T20:57
в мире
николас мадуро
венесуэла
южная америка
экология
климат
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91865/83/918658389_0:111:2500:1517_1920x0_80_0_0_0301c5a4f39741e9aa8a5cc5699f3ca4.jpg
КАРАКАС, 8 ноя - РИА Новости. Капиталистические страны виноваты в мировом климатическом кризисе, полагает президент Венесуэлы Николас Мадуро."Венесуэльский народ должен платить за последствия дисбаланса, вызванного основными капиталистическими экономиками мира, которые загрязнили и продолжают загрязнять планету во благо немногих", - сказал он на саммите COP27.Мадуро призвал защитить регион Амазонии. По его словам, это ответственность всей Южной Америки.
https://ria.ru/20221107/tunberg-1829507567.html
венесуэла
южная америка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91865/83/918658389_167:0:2335:1626_1920x0_80_0_0_be234611b29f786dd821cd314d86749d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, николас мадуро, венесуэла, южная америка, экология, климат
В мире, Николас Мадуро, Венесуэла, Южная Америка, Экология, Климат
15:01 08.11.2022 (обновлено: 20:57 08.11.2022)
Мадуро назвал виновных в мировом климатическом кризисе
Президент Венесуэлы Мадуро обвинил капиталистические страны в климатическом кризисе