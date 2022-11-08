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Мадуро назвал виновных в мировом климатическом кризисе - РИА Новости, 08.11.2022
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Мадуро назвал виновных в мировом климатическом кризисе
Мадуро назвал виновных в мировом климатическом кризисе - РИА Новости, 08.11.2022
Мадуро назвал виновных в мировом климатическом кризисе
Капиталистические страны виноваты в мировом климатическом кризисе, полагает президент Венесуэлы Николас Мадуро. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T15:01
2022-11-08T20:57
в мире
николас мадуро
венесуэла
южная америка
экология
климат
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КАРАКАС, 8 ноя - РИА Новости. Капиталистические страны виноваты в мировом климатическом кризисе, полагает президент Венесуэлы Николас Мадуро."Венесуэльский народ должен платить за последствия дисбаланса, вызванного основными капиталистическими экономиками мира, которые загрязнили и продолжают загрязнять планету во благо немногих", - сказал он на саммите COP27.Мадуро призвал защитить регион Амазонии. По его словам, это ответственность всей Южной Америки.
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венесуэла
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в мире, николас мадуро, венесуэла, южная америка, экология, климат
В мире, Николас Мадуро, Венесуэла, Южная Америка, Экология, Климат
15:01 08.11.2022 (обновлено: 20:57 08.11.2022)
 
Мадуро назвал виновных в мировом климатическом кризисе

Президент Венесуэлы Мадуро обвинил капиталистические страны в климатическом кризисе

© Fotolia / Николай Григорьев Загрязнение воздуха
Загрязнение воздуха - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© Fotolia / Николай Григорьев
Загрязнение воздуха. Архивное фото
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КАРАКАС, 8 ноя - РИА Новости. Капиталистические страны виноваты в мировом климатическом кризисе, полагает президент Венесуэлы Николас Мадуро.
"Венесуэльский народ должен платить за последствия дисбаланса, вызванного основными капиталистическими экономиками мира, которые загрязнили и продолжают загрязнять планету во благо немногих", - сказал он на саммите COP27.
Шведская климатическая активистка Грета Тунберг - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
7 ноября, 08:00
Борьбу против капитализма поручили Грете Тунберг
Мадуро призвал защитить регион Амазонии. По его словам, это ответственность всей Южной Америки.
 
В миреНиколас МадуроВенесуэлаЮжная АмерикаЭкологияКлимат
 
 
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