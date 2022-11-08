https://ria.ru/20221108/klimat-1829975780.html

Мадуро назвал виновных в мировом климатическом кризисе

Мадуро назвал виновных в мировом климатическом кризисе - РИА Новости, 08.11.2022

Мадуро назвал виновных в мировом климатическом кризисе

Капиталистические страны виноваты в мировом климатическом кризисе, полагает президент Венесуэлы Николас Мадуро. РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T15:01

2022-11-08T15:01

2022-11-08T20:57

в мире

николас мадуро

венесуэла

южная америка

экология

климат

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КАРАКАС, 8 ноя - РИА Новости. Капиталистические страны виноваты в мировом климатическом кризисе, полагает президент Венесуэлы Николас Мадуро."Венесуэльский народ должен платить за последствия дисбаланса, вызванного основными капиталистическими экономиками мира, которые загрязнили и продолжают загрязнять планету во благо немногих", - сказал он на саммите COP27.Мадуро призвал защитить регион Амазонии. По его словам, это ответственность всей Южной Америки.

https://ria.ru/20221107/tunberg-1829507567.html

венесуэла

южная америка

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, николас мадуро, венесуэла, южная америка, экология, климат