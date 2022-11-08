https://ria.ru/20221108/kazakhstan-1829858737.html

Токаев не примет участия в теледебатах кандидатов в президенты Казахстана

Токаев не примет участия в теледебатах кандидатов в президенты Казахстана - РИА Новости, 08.11.2022

Токаев не примет участия в теледебатах кандидатов в президенты Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не будет участвовать в теледебатах кандидатов в президенты Казахстана, его заменит руководитель общественного штаба,... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T09:14

2022-11-08T09:14

2022-11-08T10:36

в мире

ерлан кошанов

казахстан

касым-жомарт токаев

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АСТАНА, 8 ноя – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не будет участвовать в теледебатах кандидатов в президенты Казахстана, его заменит руководитель общественного штаба, председатель мажилиса (нижней палаты) парламента республики Ерлан Кошанов, следует из трансляции заседания Центральной избирательной комиссии, которая велась во вторник.Ранее Центризбирком Казахстана определил 11 ноября датой проведения телевизионных дебатов кандидатов в президенты республики.На заседании во вторник члены ЦИК утвердили постановление, согласно которому в списке участников предвыборных телевизионных дебатов вместо Токаева значится Кошанов.Как сообщила журналистам член Центризбиркома Анастасия Щегорцова, общественный штаб в поддержку Токаева представил кандидатуру Кошанова для участия в теледебатах. "Агитацию проводят доверенные лица в пределах полномочий, которые им определяет сам кандидат (в президенты – ред.). Поэтому доверенное лицо в данном случае принимает участие в дебатах за кандидата, потому что кандидат ему это доверил… Мы отправили запрос во все штабы, когда провели первое заседание, они предоставили нам кандидатуры для участия в дебатах", - пояснила она.Досрочные президентские выборы пройдут в Казахстане 20 ноября. Кандидатами в президенты зарегистрированы шесть человек, в том числе действующий глава государства.

https://ria.ru/20210114/vybory-1593099704.html

https://ria.ru/20220921/kazakhstan-1818417819.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ерлан кошанов, казахстан, касым-жомарт токаев