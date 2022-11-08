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Токаев не примет участия в теледебатах кандидатов в президенты Казахстана - РИА Новости, 08.11.2022
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Токаев не примет участия в теледебатах кандидатов в президенты Казахстана
Токаев не примет участия в теледебатах кандидатов в президенты Казахстана - РИА Новости, 08.11.2022
Токаев не примет участия в теледебатах кандидатов в президенты Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не будет участвовать в теледебатах кандидатов в президенты Казахстана, его заменит руководитель общественного штаба,... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T09:14
2022-11-08T10:36
в мире
ерлан кошанов
казахстан
касым-жомарт токаев
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АСТАНА, 8 ноя – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не будет участвовать в теледебатах кандидатов в президенты Казахстана, его заменит руководитель общественного штаба, председатель мажилиса (нижней палаты) парламента республики Ерлан Кошанов, следует из трансляции заседания Центральной избирательной комиссии, которая велась во вторник.Ранее Центризбирком Казахстана определил 11 ноября датой проведения телевизионных дебатов кандидатов в президенты республики.На заседании во вторник члены ЦИК утвердили постановление, согласно которому в списке участников предвыборных телевизионных дебатов вместо Токаева значится Кошанов.Как сообщила журналистам член Центризбиркома Анастасия Щегорцова, общественный штаб в поддержку Токаева представил кандидатуру Кошанова для участия в теледебатах. "Агитацию проводят доверенные лица в пределах полномочий, которые им определяет сам кандидат (в президенты – ред.). Поэтому доверенное лицо в данном случае принимает участие в дебатах за кандидата, потому что кандидат ему это доверил… Мы отправили запрос во все штабы, когда провели первое заседание, они предоставили нам кандидатуры для участия в дебатах", - пояснила она.Досрочные президентские выборы пройдут в Казахстане 20 ноября. Кандидатами в президенты зарегистрированы шесть человек, в том числе действующий глава государства.
https://ria.ru/20210114/vybory-1593099704.html
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в мире, ерлан кошанов, казахстан, касым-жомарт токаев
В мире, Ерлан Кошанов, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев
09:14 08.11.2022 (обновлено: 10:36 08.11.2022)
 
Токаев не примет участия в теледебатах кандидатов в президенты Казахстана

Глава Казахстана Токаев не будет участвовать в теледебатах кандидатов в президенты

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
АСТАНА, 8 ноя – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не будет участвовать в теледебатах кандидатов в президенты Казахстана, его заменит руководитель общественного штаба, председатель мажилиса (нижней палаты) парламента республики Ерлан Кошанов, следует из трансляции заседания Центральной избирательной комиссии, которая велась во вторник.
Ранее Центризбирком Казахстана определил 11 ноября датой проведения телевизионных дебатов кандидатов в президенты республики.
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На заседании во вторник члены ЦИК утвердили постановление, согласно которому в списке участников предвыборных телевизионных дебатов вместо Токаева значится Кошанов.
Как сообщила журналистам член Центризбиркома Анастасия Щегорцова, общественный штаб в поддержку Токаева представил кандидатуру Кошанова для участия в теледебатах. "Агитацию проводят доверенные лица в пределах полномочий, которые им определяет сам кандидат (в президенты – ред.). Поэтому доверенное лицо в данном случае принимает участие в дебатах за кандидата, потому что кандидат ему это доверил… Мы отправили запрос во все штабы, когда провели первое заседание, они предоставили нам кандидатуры для участия в дебатах", - пояснила она.
Досрочные президентские выборы пройдут в Казахстане 20 ноября. Кандидатами в президенты зарегистрированы шесть человек, в том числе действующий глава государства.
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В миреЕрлан КошановКазахстанКасым-Жомарт Токаев
 
 
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