https://ria.ru/20221108/gazoprovod-1830035429.html

В Ленобласти построили новый межпоселковый газопровод

В Ленобласти построили новый межпоселковый газопровод - РИА Новости, 08.11.2022

В Ленобласти построили новый межпоселковый газопровод

В Ленинградской области построили 22-километровый межпоселковый газопровод, который позволит газифицировать шесть деревень и поселок Ропша в Ломоносовском... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T17:54

2022-11-08T17:54

2022-11-08T17:54

ленинградская область

ленинградская область

ломоносовский район

газпром

жкх

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноя — РИА Новости. В Ленинградской области построили 22-километровый межпоселковый газопровод, который позволит газифицировать шесть деревень и поселок Ропша в Ломоносовском районе, сообщил заместитель председателя правительства региона Евгений Барановский.По его словам, объект построен в рамках программы развития газоснабжения и газификации Ленинградской области на 2021-2025 годы.В пресс-службе областной администрации уточнили, что жители этих населенных пунктов уже могут подавать заявки на догазификацию. Это можно сделать через портал Единого оператора газификации connectgas.ru, на сайте www.gazprom-lenobl.ru и на странице ВКонтакте vk.com/gro_lenobl, по электронной почте okno@gazprom-lenobl.ru, на портале Госуслуги, в Единых центрах предоставления услуг АО "Газпром газораспределение Ленинградская область".

https://ria.ru/20220314/selo-1778153533.html

ленинградская область

ломоносовский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ленинградская область, ломоносовский район, газпром, жкх