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В Ленобласти построили новый межпоселковый газопровод - РИА Новости, 08.11.2022
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В Ленобласти построили новый межпоселковый газопровод
В Ленобласти построили новый межпоселковый газопровод - РИА Новости, 08.11.2022
В Ленобласти построили новый межпоселковый газопровод
В Ленинградской области построили 22-километровый межпоселковый газопровод, который позволит газифицировать шесть деревень и поселок Ропша в Ломоносовском... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T17:54
2022-11-08T17:54
ленинградская область
ленинградская область
ломоносовский район
газпром
жкх
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноя — РИА Новости. В Ленинградской области построили 22-километровый межпоселковый газопровод, который позволит газифицировать шесть деревень и поселок Ропша в Ломоносовском районе, сообщил заместитель председателя правительства региона Евгений Барановский.По его словам, объект построен в рамках программы развития газоснабжения и газификации Ленинградской области на 2021-2025 годы.В пресс-службе областной администрации уточнили, что жители этих населенных пунктов уже могут подавать заявки на догазификацию. Это можно сделать через портал Единого оператора газификации connectgas.ru, на сайте www.gazprom-lenobl.ru и на странице ВКонтакте vk.com/gro_lenobl, по электронной почте okno@gazprom-lenobl.ru, на портале Госуслуги, в Единых центрах предоставления услуг АО "Газпром газораспределение Ленинградская область".
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ленинградская область, ломоносовский район, газпром, жкх
Ленинградская область , Ленинградская область, Ломоносовский район, Газпром, ЖКХ
17:54 08.11.2022
 

В Ленобласти построили новый межпоселковый газопровод

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкГазораспределительное устройство в секторе малоэтажной жилой застройки на окраине Новосибирска
Газораспределительное устройство в секторе малоэтажной жилой застройки на окраине Новосибирска - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноя — РИА Новости. В Ленинградской области построили 22-километровый межпоселковый газопровод, который позволит газифицировать шесть деревень и поселок Ропша в Ломоносовском районе, сообщил заместитель председателя правительства региона Евгений Барановский.
По его словам, объект построен в рамках программы развития газоснабжения и газификации Ленинградской области на 2021-2025 годы.
"Ввод газопровода создаст возможность для газификации более 250 домовладений. Для подключения домов в деревнях Рапполово и Тиммолово уже построены распределительные газопроводы. В 2023 году планируется строительство распределительных сетей в деревнях Алакюля, Капорское, Куттузи, Пигелево и Кемпелево", — пояснил чиновник.
В пресс-службе областной администрации уточнили, что жители этих населенных пунктов уже могут подавать заявки на догазификацию. Это можно сделать через портал Единого оператора газификации connectgas.ru, на сайте www.gazprom-lenobl.ru и на странице ВКонтакте vk.com/gro_lenobl, по электронной почте okno@gazprom-lenobl.ru, на портале Госуслуги, в Единых центрах предоставления услуг АО "Газпром газораспределение Ленинградская область".
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