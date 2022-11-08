https://ria.ru/20221108/gaz-1829916595.html
Турция начала частично оплачивать российский газ в рублях
Турция начала частично оплачивать российский газ в рублях - РИА Новости, 08.11.2022
Турция начала частично оплачивать российский газ в рублях
Турция частично перешла на оплату поставок российского газа в рублях, сообщил министр энергетики республики Фатих Донмез. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T12:23
2022-11-08T12:23
2022-11-08T14:41
турция
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
в мире
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АНКАРА, 8 ноя — РИА Новости. Турция частично перешла на оплату поставок российского газа в рублях, сообщил министр энергетики республики Фатих Донмез."Как вы знаете, было достигнуто соглашение, частичная оплата уже началась. Намерены активизировать нашу работу в этом направлении", — сказал чиновник в интервью телеканалу TRT Haber.По его словам, Анкара и Москва ведут технические работы, касающиеся торговли в национальных валютах.Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в сентябре договорились, что Турция будет оплачивать 25 процентов поставок газа в рублях. А 12 октября, выступая на Российской энергетической неделе, Путин предложил перенаправить транзит с "Северных потоков" в регион Черного моря и создать в Турции крупнейший газовый хаб для поставок в Европу. Эрдоган, со своей стороны, заявил, что поручил быстро начать работу по этой идее.Позже министр казначейства и финансов Турции Нуреддин Небати в интервью газете Financial Times заявил, что Анкара просит "Газпром" сделать скидки на поставки, а также добивается отсрочки платежей.
https://ria.ru/20221108/khab-1829915324.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, министерство энергетики рф (минэнерго россии), в мире
Турция, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), В мире
12:23 08.11.2022 (обновлено: 14:41 08.11.2022)
Турция начала частично оплачивать российский газ в рублях
Минэнерго Турции заявило, что начало частичную оплату российского газа в рублях
АНКАРА, 8 ноя — РИА Новости. Турция частично перешла на оплату поставок российского газа в рублях, сообщил министр энергетики республики Фатих Донмез.
"Как вы знаете, было достигнуто соглашение, частичная оплата уже началась. Намерены активизировать нашу работу в этом направлении", — сказал чиновник в интервью телеканалу TRT Haber.
По его словам, Анкара и Москва ведут технические работы, касающиеся торговли в национальных валютах.
Владимир Путин
и Реджеп Тайип Эрдоган
в сентябре договорились, что Турция будет оплачивать 25 процентов поставок газа в рублях. А 12 октября, выступая на Российской энергетической неделе, Путин предложил перенаправить транзит с "Северных потоков" в регион Черного моря и создать в Турции крупнейший газовый хаб для поставок в Европу. Эрдоган, со своей стороны, заявил, что поручил быстро начать работу по этой идее.
Позже министр казначейства и финансов Турции Нуреддин Небати в интервью газете Financial Times заявил, что Анкара просит "Газпром" сделать скидки на поставки, а также добивается отсрочки платежей.