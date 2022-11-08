https://ria.ru/20221108/gaz-1829916595.html

Турция начала частично оплачивать российский газ в рублях

Турция начала частично оплачивать российский газ в рублях - РИА Новости, 08.11.2022

Турция начала частично оплачивать российский газ в рублях

Турция частично перешла на оплату поставок российского газа в рублях, сообщил министр энергетики республики Фатих Донмез. РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T12:23

2022-11-08T12:23

2022-11-08T14:41

турция

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

в мире

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АНКАРА, 8 ноя — РИА Новости. Турция частично перешла на оплату поставок российского газа в рублях, сообщил министр энергетики республики Фатих Донмез."Как вы знаете, было достигнуто соглашение, частичная оплата уже началась. Намерены активизировать нашу работу в этом направлении", — сказал чиновник в интервью телеканалу TRT Haber.По его словам, Анкара и Москва ведут технические работы, касающиеся торговли в национальных валютах.Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в сентябре договорились, что Турция будет оплачивать 25 процентов поставок газа в рублях. А 12 октября, выступая на Российской энергетической неделе, Путин предложил перенаправить транзит с "Северных потоков" в регион Черного моря и создать в Турции крупнейший газовый хаб для поставок в Европу. Эрдоган, со своей стороны, заявил, что поручил быстро начать работу по этой идее.Позже министр казначейства и финансов Турции Нуреддин Небати в интервью газете Financial Times заявил, что Анкара просит "Газпром" сделать скидки на поставки, а также добивается отсрочки платежей.

https://ria.ru/20221108/khab-1829915324.html

турция

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

турция, министерство энергетики рф (минэнерго россии), в мире