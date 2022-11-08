https://ria.ru/20221108/episkopy-1829867052.html
Католики России обсудят продолжение "синодального пути" папы Франциска
Католики России обсудят продолжение "синодального пути" папы Франциска - РИА Новости, 08.11.2022
Католики России обсудят продолжение "синодального пути" папы Франциска
Пленум Конференции католических епископов России (ККЕР) пройдет в Санкт-Петербурге с 8 по 9 ноября, российские епископы обсудят продолжение участия в... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T10:09
2022-11-08T10:09
2022-11-08T10:10
религия
франциск (хорхе марио бергольо)
россия
санкт-петербург
римско-католическая церковь
рим
религия
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Пленум Конференции католических епископов России (ККЕР) пройдет в Санкт-Петербурге с 8 по 9 ноября, российские епископы обсудят продолжение участия в синодальном процессе, запущенном папой Римским Франциском - "синодальном пути", рассказал РИА Новости генеральный викарий Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов.“Епископы собрались в Санкт-Петербурге. Точно будут обсуждаться продолжение синодального процесса, объявленного папой Франциском”, – сообщил он.Горбунов отметил, что по окончании работы пленума ККЕР опубликует коммюнике с его итогами.В Римско-католической церкви по всему миру идет процесс подготовки к Синоду епископов 2023 года. Институт синодов епископов был возрожден в 60-е годы XX века: епископы со всего мира должны регулярно собираться в Риме и обсуждать актуальные вопросы жизни церкви. В Ватикане в 2021 году дали старт новому "синодальному пути", тема которого – общая ответственность за жизнь церкви. Синодальный процесс начался 9 октября прошлого года в Риме, и 17 октября – в епархиях, в том числе и в России. Участие в нем принимали в том числе верующие в приходах.
https://ria.ru/20221106/papa-1829541557.html
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РИА Новости
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франциск (хорхе марио бергольо), россия, санкт-петербург, римско-католическая церковь, рим, религия
Религия, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Россия, Санкт-Петербург, Римско-католическая церковь, Рим, Религия